https://tr.sputniknews.com/20220201/formula-1e-asi-zorunlulugu-geliyor-1053353329.html

Formula 1'e aşı zorunluluğu geliyor

Formula 1'e aşı zorunluluğu geliyor

Formula 1, 2022 sezonu etkinliklerinde yer alan tüm personele Kovid-19 aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Böylece en az 2 doz aşı olmayan görevliler... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T16:14+0300

2022-02-01T16:14+0300

2022-02-01T16:14+0300

dünya

formula 1

aşı

zorunlu aşı

aşı zorunluluğu

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Alınan karar, sürücüler, takımlar, medya, ağırlama çalışanları ve yarışlara katılan konuklar dahil olmak üzere F1'de çalışan tüm personel için geçerli olacak. Yeni sezonla birlikte aşı zorunluluğunun getirileceğini doğrulayan Formula 1 sözcüsü, “F1, tüm seyahat eden personelin tamamen aşılanmasını zorunlu kılacak ve muafiyet kabul etmeyecek” ifadelerini kullandı.BBC'nin aktardığı habere göre, yönetimin yarışların düzenlendiği her ülkenin Kovid-19 kurallarını da takip edeceği ve bunlara tamamen uyacağı da aktarıldı.Formula 1’de bugüne kadar görülen tek aşı karşıtı hareket, tıbbi yardım aracının sürücüsü Alan van der Merwe tarafından yapılmıştı. Merwe, aşı olmayı reddettiği için geçtiğimiz sezon bazı yarışlara katılamamıştı. Öte yandan takımlar, ülkelere girişlerde kurallara göre personelinde değişiklik yapma hakkına sahiplerdi. Yeni aşı zorunluluğu kuralının ardından F1 dünyasından aşı karşıtı bir açıklama yapan ismin çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.

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