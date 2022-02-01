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https://tr.sputniknews.com/20220201/formula-1e-asi-zorunlulugu-geliyor-1053353329.html
Formula 1'e aşı zorunluluğu geliyor
Formula 1'e aşı zorunluluğu geliyor
Formula 1, 2022 sezonu etkinliklerinde yer alan tüm personele Kovid-19 aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Böylece en az 2 doz aşı olmayan görevliler... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T16:14+0300
2022-02-01T16:14+0300
dünya
formula 1
aşı
zorunlu aşı
aşı zorunluluğu
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Alınan karar, sürücüler, takımlar, medya, ağırlama çalışanları ve yarışlara katılan konuklar dahil olmak üzere F1'de çalışan tüm personel için geçerli olacak. Yeni sezonla birlikte aşı zorunluluğunun getirileceğini doğrulayan Formula 1 sözcüsü, “F1, tüm seyahat eden personelin tamamen aşılanmasını zorunlu kılacak ve muafiyet kabul etmeyecek” ifadelerini kullandı.BBC'nin aktardığı habere göre, yönetimin yarışların düzenlendiği her ülkenin Kovid-19 kurallarını da takip edeceği ve bunlara tamamen uyacağı da aktarıldı.Formula 1’de bugüne kadar görülen tek aşı karşıtı hareket, tıbbi yardım aracının sürücüsü Alan van der Merwe tarafından yapılmıştı. Merwe, aşı olmayı reddettiği için geçtiğimiz sezon bazı yarışlara katılamamıştı. Öte yandan takımlar, ülkelere girişlerde kurallara göre personelinde değişiklik yapma hakkına sahiplerdi. Yeni aşı zorunluluğu kuralının ardından F1 dünyasından aşı karşıtı bir açıklama yapan ismin çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.
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formula 1, aşı, zorunlu aşı, aşı zorunluluğu

Formula 1'e aşı zorunluluğu geliyor

16:14 01.02.2022
© AAFormula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Formula 1, 2022 sezonu etkinliklerinde yer alan tüm personele Kovid-19 aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Böylece en az 2 doz aşı olmayan görevliler, takımların faaliyet gösterdiği padokta çalışamayacak.
Alınan karar, sürücüler, takımlar, medya, ağırlama çalışanları ve yarışlara katılan konuklar dahil olmak üzere F1'de çalışan tüm personel için geçerli olacak.
Yeni sezonla birlikte aşı zorunluluğunun getirileceğini doğrulayan Formula 1 sözcüsü, “F1, tüm seyahat eden personelin tamamen aşılanmasını zorunlu kılacak ve muafiyet kabul etmeyecek” ifadelerini kullandı.
BBC'nin aktardığı habere göre, yönetimin yarışların düzenlendiği her ülkenin Kovid-19 kurallarını da takip edeceği ve bunlara tamamen uyacağı da aktarıldı.
Formula 1’de bugüne kadar görülen tek aşı karşıtı hareket, tıbbi yardım aracının sürücüsü Alan van der Merwe tarafından yapılmıştı. Merwe, aşı olmayı reddettiği için geçtiğimiz sezon bazı yarışlara katılamamıştı. Öte yandan takımlar, ülkelere girişlerde kurallara göre personelinde değişiklik yapma hakkına sahiplerdi. Yeni aşı zorunluluğu kuralının ardından F1 dünyasından aşı karşıtı bir açıklama yapan ismin çıkıp çıkmayacağını ise zaman gösterecek.
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