Futbol kariyeri bitince OnlyFans modeli oldu: Aylık kazancı 500 bin pound

Aralık 2020’de Snapchat üzerinden paylaştığı parti görüntüleri ile gündem olan Madelene Wright, formasını giydiği Charlton Kadın Futbol Kulübü ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Futbol kariyerini noktalayan Wright yaptığı açıklamayla artık bir OnlyFans modeli olduğunu duyurdu.Katıldığı bir partiden videolar paylaşan eski futbolcu Wright’ın görüntüleri uygulamada arkadaşı olmayan kişilere sızdırılmıştı. Wright’ın lüks bir arabada alkol kullanırken ve diğer insanlar ile bir balonu ağızdan ağıza dolaştırırken çekilen görüntüleri birçok haberi sitesinde yayınlanmıştı.Görüntülerin sızmasının ardından Wright’ın takımı Charlton konu hakkında soruşturma başlatmıştı. Wright ise kulüp başkanı anlaşmanın iptal edildiğini açıklamadan önce takım yöneticisi tarafından aranarak konu hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.Sızan görüntüleri hakkında SunSport’a konuşan eski futbolcu bu konuda şunları söylemişti: ''Acaba bir daha futbol oynayabilir miyim?' diye düşündüm'Skorer'in aktardığına göre, sızan görüntülerinin ardından kariyeri hakkında endişelendiğini anlatan Wright, ‘’Görüntülerim sızdıktan sonra ‘Acaba bir daha futbol oynayabilir miyim?’ diye düşündüm. ‘Eğer futbola devam edersem başka takımlar benim onların kulübünün bir parçası olmamı isterler mi?’ diye düşündüm" dedi.'Kendimi hayal kırıklığına uğrattım'Snapchat skandalı sonrası kendini suçlu hissettiğini anlatan eski futbolcu çevresini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Her şey olduktan sonra ne kadar fazla insanı hayal kırıklığına uğrattığımı fark ettim. Eskiden genç kızların olduğu bir akademide koçluk yapıyordum ve o kızlar her zaman benden tavsiye isterlerdi. Futbol kariyerim bitince kendimi çok suçlu hissettim ve kendimi hayal kırıklığına uğrattım.’ dedi.Takipçi sayısı 25 kat arttıSnapchat skandalı sonrası futbol kariyeri son bulan Wright sızan görüntülerinin ardından Instagram’da büyük bir kitleye sahip oldu. Charlton’da oynadığı zamanlar 10 bin kadar takipçisi olan eski futbolcu sızan görüntülerinin ardından 250 binden fazla takipçi kazandı.Güncel olarak 264 bin takipçisi olan Wright kendisine yeni tekliflerin gelmeye başladığını şu sözlerle anlattı: 'Diğer kariyerim daha yeni başlıyordu'Her ne kadar futbol kariyeri bitmiş olsa da futbol dünyası Wright’ı unutmadı. Eski futbolcu bir spor şirketinin kendisi ile futbol ayakkabı reklamı için anlaşmak istediğini söyledi ve konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "Bir kariyerim biterken diğer kariyerim daha yeni başlıyordu.’’Futbol kariyerinin bitmesinin ardından onlarca yeni destekçiye ulaşan Wright, sosyal medyanın aynı zamanda ondan nefret eden insanlarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medyada bana yaptığım şey yüzünden ve bir daha asla bir futbolcu olamayacağım gerçeği ile saldıran birçok insan vardı. Pek hoş değildi. Güçlü biriyimdir bu yüzden o yorumların beni bunaltmasına izin vermedim ama üzerimde etkileri olduğunu da kabul ediyorum. Tek düşünebildiğim tüm futbol dünyasının benden nefret ettiğiydi. Sonrasında ise o korkunç mesajları ve yorumları görmezden gelmeyi öğrendim. Artık onları okumuyorum" şeklinde konuştu.Wright futbol kariyerinin bitmesi ardından kullanıcıların çoğu zaman daha özel fotoğraf ve videolarını paylaştığı OnlyFans sitesine kaydoldu. Aylık 24 pound karşılığında kendi hesabına abone olan takipçileri için bikinili, iç çamaşırlı ve futbol topları ile çekildiği fotoğraflarını paylaşan Wright siteye kaydolmadan önce yaşadığı stresi şu sözlerle anlattı:OnlyFans hesabı açtıktan sonra 500 bin Pound'dan fazla para kazandığını açıklayan Wright, "Sitedeki ilk yılımda yarım milyon pound kazandım. Yalan yok bu hayatımı tamamen değiştirdi. Kendime bir ev alabildim, dünyayı dolaşabildim ve birçok lüks şeyin tadını çıkardım" diye konuştu.'Bir imparatorluk kurmak istiyorum'Wright her ne kadar şu anki gelirinden memnun olsa da OnlyFans’e bir kariyer olarak bakmıyor. İleride kendi işini kurmak isteyen eski futbolcu gelecek hedefleri hakkında şunları söyledi:

