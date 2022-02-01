https://tr.sputniknews.com/20220201/gazprom-avrupadaki-yer-alti-dogalgaz-depolama-tesisleri-neredeyse-bosaldi-1053364126.html

Gazprom: Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesisleri neredeyse boşaldı

Gazprom: Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesisleri neredeyse boşaldı

Rus doğalgaz devi Gazprom, Avrupa’daki yer altı depolama tesislerine geçen yaz döneminde pompalanan gazın yüzde 81’in tüketildiğini belirtti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T22:15+0300

2022-02-01T22:15+0300

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ekonomi

avrupa

gazprom

gaz

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Gazprom’un Telegram-kanalından yapılan ve Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine dayandırılan açıklamada, “30 Ocak itibariyle, Avrupa yer altı tesislerindeki aktif gaz hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.2 (14.2 milyar metreküp) daha az. Yaz döneminde pompalanan gaz hacminin yüzde 81’i tüketildi” ifadesine yer verildi.Böylelikle, 30 Ocak itibariyle Avrupa yer altı depolama tesislerindeki aktif gaz hacmi sadece 38 milyar 100 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu da, geçtiğimiz yılların aynı döneminde kayda geçen en düşük seviyeye göre 2 milyar 700 milyon metreküp daha az.

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avrupa, gazprom, gaz