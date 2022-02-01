Gazprom: Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesisleri neredeyse boşaldı

Gazprom’un Telegram-kanalından yapılan ve Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine dayandırılan açıklamada, “30 Ocak itibariyle, Avrupa yer altı tesislerindeki aktif gaz hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.2 (14.2 milyar metreküp) daha az. Yaz döneminde pompalanan gaz hacminin yüzde 81’i tüketildi” ifadesine yer verildi.Böylelikle, 30 Ocak itibariyle Avrupa yer altı depolama tesislerindeki aktif gaz hacmi sadece 38 milyar 100 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu da, geçtiğimiz yılların aynı döneminde kayda geçen en düşük seviyeye göre 2 milyar 700 milyon metreküp daha az.
Rus doğalgaz devi Gazprom, Avrupa’daki yer altı depolama tesislerine geçen yaz döneminde pompalanan gazın yüzde 81’in tüketildiğini belirtti.
Gazprom’un Telegram-kanalından yapılan ve Avrupa Gaz Altyapısı (Gas Infrastructure Europe-GIE) verilerine dayandırılan açıklamada, “30 Ocak itibariyle, Avrupa yer altı tesislerindeki aktif gaz hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.2 (14.2 milyar metreküp) daha az. Yaz döneminde pompalanan gaz hacminin yüzde 81’i tüketildi” ifadesine yer verildi.
Böylelikle, 30 Ocak itibariyle Avrupa yer altı depolama tesislerindeki aktif gaz hacmi sadece 38 milyar 100 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu da, geçtiğimiz yılların aynı döneminde kayda geçen en düşük seviyeye göre 2 milyar 700 milyon metreküp daha az.