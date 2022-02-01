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Gine Bissau'da darbe girişimi: Askerler hükümet sarayına girdi
Gine Bissau'da darbe girişimi: Askerler hükümet sarayına girdi
Portekiz merkezli Lusa ajansı, Gine Bissau'da ordu güçlerinin hükümet sarayına girdiği bilgisini verdi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:09+0300
2022-02-01T23:12+0300
dünya
darbe girişimi
hükümet
gine bissau
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Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da darbe girişimi yaşanıyor. Portekiz merkezli Lusa haber ajansının aktardığına göre askerler, hükümet sarayına girdi ve kabine üyelerine binayı terk etmelerini emretti.Bugün erken saatlerde Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ve Başbakan Nuno Gomes Nabiam'ın katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında başkent Bissau'daki hükümet sarayının yakınında silah sesleri duyulduğu bildirilmişti.Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, ülkede yaşanan olayları darbe girişimi olarak nitelendirdi.Lusa ajansı, askerlerin hükümet binasına yerel saatle 17.20'de girdiği bilgisini paylaştı.Ajansa konuşan kaynak, Devlet Başkanı ve Başbakan'ın nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.Öte yandan RFI radyosuna konuşan kaynaklar, Devlet Başkanı Embalo'nun iyi durumda olduğunu kaydetti.Devlet Başkanı Embalo: Elhamdulillah iyiyimGine Bissau lideri Embalo, yaşanan gelişmelerin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdulillah iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında. Hükümet ve benim için endişelenenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/maliden-fransiz-buyukelciye-ulkeyi-terk-etmesi-icin-72-saat-1053321732.html
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darbe girişimi, hükümet, gine bissau

Gine Bissau'da darbe girişimi: Askerler hükümet sarayına girdi

23:09 01.02.2022 (güncellendi: 23:12 01.02.2022)
© REUTERSGine Bissau - darbe girişimi
Gine Bissau - darbe girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS
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Portekiz merkezli Lusa ajansı, Gine Bissau'da ordu güçlerinin hükümet sarayına girdiği bilgisini verdi.
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da darbe girişimi yaşanıyor. Portekiz merkezli Lusa haber ajansının aktardığına göre askerler, hükümet sarayına girdi ve kabine üyelerine binayı terk etmelerini emretti.
Bugün erken saatlerde Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ve Başbakan Nuno Gomes Nabiam'ın katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında başkent Bissau'daki hükümet sarayının yakınında silah sesleri duyulduğu bildirilmişti.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, ülkede yaşanan olayları darbe girişimi olarak nitelendirdi.
Lusa ajansı, askerlerin hükümet binasına yerel saatle 17.20'de girdiği bilgisini paylaştı.
Ajansa konuşan kaynak, Devlet Başkanı ve Başbakan'ın nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.
Öte yandan RFI radyosuna konuşan kaynaklar, Devlet Başkanı Embalo'nun iyi durumda olduğunu kaydetti.

Devlet Başkanı Embalo: Elhamdulillah iyiyim

Gine Bissau lideri Embalo, yaşanan gelişmelerin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdulillah iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında. Hükümet ve benim için endişelenenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
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