DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Gine Bissau'da darbe girişimi: Askerler hükümet sarayına girdi
23:09 01.02.2022 (güncellendi: 23:12 01.02.2022)
Portekiz merkezli Lusa ajansı, Gine Bissau'da ordu güçlerinin hükümet sarayına girdiği bilgisini verdi.
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da darbe girişimi yaşanıyor. Portekiz merkezli Lusa haber ajansının aktardığına göre askerler, hükümet sarayına girdi ve kabine üyelerine binayı terk etmelerini emretti.
Bugün erken saatlerde Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ve Başbakan Nuno Gomes Nabiam'ın katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında başkent Bissau'daki hükümet sarayının yakınında silah sesleri duyulduğu bildirilmişti.
Witnesses say they fear another coup attempt is underway in the West African nation of Guinea-Bissau. Gunfire broke out several hours ago near the Government Palace in the capital, Bissau. https://t.co/XMwEJNIJ1E— The Associated Press (@AP) February 1, 2022
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, ülkede yaşanan olayları darbe girişimi olarak nitelendirdi.
Lusa ajansı, askerlerin hükümet binasına yerel saatle 17.20'de girdiği bilgisini paylaştı.
Ajansa konuşan kaynak, Devlet Başkanı ve Başbakan'ın nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.
Öte yandan RFI radyosuna konuşan kaynaklar, Devlet Başkanı Embalo'nun iyi durumda olduğunu kaydetti.
Devlet Başkanı Embalo: Elhamdulillah iyiyim
Gine Bissau lideri Embalo, yaşanan gelişmelerin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdulillah iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında. Hükümet ve benim için endişelenenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Je vais bien Alhamdoulillah. La situation est sous contrôle gouvernemental. Je remercie la population de Guinée Bissau et toutes les personnes au delà de notre pays qui se sont inquiétées pour mon gouvernement et moi. Vive la République et que Dieu veille sur la Guinée-Bissau.— Umaro Sissoco Embaló (@USEmbalo) February 1, 2022