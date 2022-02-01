https://tr.sputniknews.com/20220201/gine-bissauda-darbe-girisimi-askerler-hukumet-sarayina-girdi-1053366084.html

Gine Bissau'da darbe girişimi: Askerler hükümet sarayına girdi

Gine Bissau'da darbe girişimi: Askerler hükümet sarayına girdi

Portekiz merkezli Lusa ajansı, Gine Bissau'da ordu güçlerinin hükümet sarayına girdiği bilgisini verdi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:09+0300

2022-02-01T23:09+0300

2022-02-01T23:12+0300

dünya

darbe girişimi

hükümet

gine bissau

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Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da darbe girişimi yaşanıyor. Portekiz merkezli Lusa haber ajansının aktardığına göre askerler, hükümet sarayına girdi ve kabine üyelerine binayı terk etmelerini emretti.Bugün erken saatlerde Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ve Başbakan Nuno Gomes Nabiam'ın katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında başkent Bissau'daki hükümet sarayının yakınında silah sesleri duyulduğu bildirilmişti.Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, ülkede yaşanan olayları darbe girişimi olarak nitelendirdi.Lusa ajansı, askerlerin hükümet binasına yerel saatle 17.20'de girdiği bilgisini paylaştı.Ajansa konuşan kaynak, Devlet Başkanı ve Başbakan'ın nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.Öte yandan RFI radyosuna konuşan kaynaklar, Devlet Başkanı Embalo'nun iyi durumda olduğunu kaydetti.Devlet Başkanı Embalo: Elhamdulillah iyiyimGine Bissau lideri Embalo, yaşanan gelişmelerin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdulillah iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında. Hükümet ve benim için endişelenenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/maliden-fransiz-buyukelciye-ulkeyi-terk-etmesi-icin-72-saat-1053321732.html

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