https://tr.sputniknews.com/20220201/gomis-galatasaray-ile-sozlesme-imzalamak-icin-istanbulda-geri-donecegimin-sozunu-vermistim-1053358549.html

Gomis, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da: 'Geri döneceğimin sözünü vermiştim'

Gomis, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da: 'Geri döneceğimin sözünü vermiştim'

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T19:07+0300

2022-02-01T19:07+0300

2022-02-01T19:07+0300

istanbul

galatasaray

bafetimbi gomis

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053289666_0:385:1000:948_1920x0_80_0_0_2d990637f583fe444cd4dc92631babc2.jpg

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğimin sözünü vermiştim. Çok mutluyum. Galatasaray formasını giymek özel hissettiriyor. Galatasaray, Türkiye ve Avrupa'nın en iyi takımlarından. Galatasaray'ı en iyi noktaya taşıyacağız" dedi.Bafetimbi Gomis pazar günü sosyal medya hesabından üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullanmıştı.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, galatasaray, bafetimbi gomis