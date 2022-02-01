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Gomis, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da: 'Geri döneceğimin sözünü vermiştim'
Gomis, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da: 'Geri döneceğimin sözünü vermiştim'
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T19:07+0300
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istanbul
galatasaray
bafetimbi gomis
spor
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İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğimin sözünü vermiştim. Çok mutluyum. Galatasaray formasını giymek özel hissettiriyor. Galatasaray, Türkiye ve Avrupa'nın en iyi takımlarından. Galatasaray'ı en iyi noktaya taşıyacağız" dedi.Bafetimbi Gomis pazar günü sosyal medya hesabından üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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istanbul, galatasaray, bafetimbi gomis

Gomis, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'da: 'Geri döneceğimin sözünü vermiştim'

19:07 01.02.2022
© Fotoğraf : Twitter / Bafetimbi GomisBafetimbi Gomis
Bafetimbi Gomis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : Twitter / Bafetimbi Gomis
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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğimin sözünü vermiştim. Çok mutluyum. Galatasaray formasını giymek özel hissettiriyor. Galatasaray, Türkiye ve Avrupa'nın en iyi takımlarından. Galatasaray'ı en iyi noktaya taşıyacağız" dedi.
Bafetimbi Gomis pazar günü sosyal medya hesabından üzerinde Galatasaray'ın kıyafetlerinin bulunduğu bir fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Güzel bir haber aldığınızda... Gülümsemem her şeyi anlatıyor" ifadelerini kullanmıştı.
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