https://tr.sputniknews.com/20220201/googledan-sabire-aydemir-doodlei-turkiyenin-ilk-kadin-veteriner-hekimi-1053345981.html

Google'dan Sabire Aydemir doodle'ı: Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi

Google'dan Sabire Aydemir doodle'ı: Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi

Google, Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi unvanını taşıyan Sabire Aydemir'i 112. yaş gününde Doodle ile andı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:26+0300

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yaşam

kadın

google

doodle

veteriner

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Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi Sabire Aydemir 112. yaş gününde Google tarafından doodle yapılarak anıldı.1910 yılında Kastamonu İnebolu kazasında doğan Aydemir, ilkokulu İnebolu’da, ortaöğrenimini Erenköy Kız Lisesi’de 1933’te tamamladı. Tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlarken, o sene ilk olarak veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenince hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etti.Beş yıl fakültede okuduktan sonra 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl daha çalıştı; Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti. Bakteriyolog Veteriner hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü; Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı.Gönüllü olarak Anadolu’ya tayinini istedikten sonra görev yaptığı Samsun Atakum’da bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı şefi olarak emekli oldu.İngilizce ve Almanca bilen Aydemir, Ankara’da 1991 yılında hayatını kaybetti.1984’te Kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine “İlk Kadın Veteriner Hekim” olarak ödül ve plaket verildi.30 Nisan 2016’da Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimlik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetlerden ve bu meslekte ilk kadın Veteriner Hekim olmasından dolayı Uzman Veteriner Hekim Sabire AYDEMİR “2016 yılı TVHB Onur Ödül” ününe layık görüldü.

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kadın, google, doodle, veteriner