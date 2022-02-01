https://tr.sputniknews.com/20220201/guney-kore-misir-ile-16-milyar-dolarlik-silah-anlasmasina-vardi-1053363125.html

Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı

Güney Kore, Mısır ile 1,6 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı

Güney Kore'nin Mısır'la 1,6 milyar dolarlık silah anlaşmasına vardığı bildirildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T21:27+0300

2022-02-01T21:27+0300

2022-02-01T21:27+0300

dünya

mısır

güney kore

silah ihracatı

silah

silah satışı

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Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Mısır'a 1,6 milyar dolarlık 'K9' tipi obüs satışı yapılacağı duyuruldu.Obüslerin Güney Kore merkezli Hanwha savunma şirketince üretildiği kaydedilirken, satışa dair detay paylaşılmadı.Satış anlaşması, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Kahire'yi ziyaretinin ardından gerçekleşti.Mısır ile Güney Kore arasında 20 Ocak'ta ticaret, sanayi, mali iş birliği ve Mısır demir yollarının yenilenmesi projesi kapsamında 251 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.ABD, 26 Ocak'ta Mısır'a 2,2 milyar doları "C-130J" kargo uçağı, 355 milyon doları hava savunma radarları olmak üzere 2 milyar 555 milyon dolarlık askeri satışa onay verdiğini açıklamıştı.Mısır, dünyanın önde gelen savunma sanayisi ürünleri ithalatçıları arasında yer alıyor.

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mısır, güney kore, silah ihracatı, silah, silah satışı