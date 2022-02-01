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https://tr.sputniknews.com/20220201/herkes-memleketinde-yasasaydi-en-buyuk-il-hangisi-olurdu--1053339300.html
TÜİK açıkladı: Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
TÜİK açıkladı: Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?
Türkiye, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Nüfus itibarıyla en büyük iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T11:55+0300
2022-02-01T11:57+0300
yaşam
ankara
istanbul
türkiye
konya
şanlıurfa
doğum
nüfus
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye’de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı ülkenin demografisi bugünkünden çok daha farklı olacaktı. TÜİK verilerine göre, 2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken, onu 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya, 2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile İstanbul izleyecekti.Diyarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile dördüncü kalabalık şehir olurken, Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile beşinci, İzmir 1 milyon 976 bin 581 nüfusla altıncı kalabalık kent durumunda bulunacaktı.1 milyon 976 bin 178 kişi ile yedinci sırada Samsun, 1 milyon 950 bin 281 kişiyle sekizinci sırada Sivas bulunurken, 1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu şehir, Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu sırada olacaktı.TÜİK verilerine göre herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık olacak illerin sıralaması şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220104/tuik-2021in-haziran-ayinda-aciklamasi-gereken-olum-istatistiklerini-aciklamadi-1052377111.html
ankara
istanbul
konya
şanlıurfa
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ankara, istanbul, türkiye, konya, şanlıurfa, doğum, nüfus

TÜİK açıkladı: Herkes memleketinde yaşasaydı en büyük il hangisi olurdu?

11:55 01.02.2022 (güncellendi: 11:57 01.02.2022)
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Türkiye, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Nüfus itibarıyla en büyük iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir. Ancak Türkiye'de memlekete göre bir nüfus haritası çıkarıldığında durum bambaşka oluyor. Peki TÜİK'in çıkardığı rapora göre Türkiye'de aslen en çok nereli var?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre, Türkiye’de yaşayanlar eğer doğdukları kentte kalmış olsaydı ülkenin demografisi bugünkünden çok daha farklı olacaktı. TÜİK verilerine göre, 2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Şanlıurfa ülkenin en kalabalık kenti olurken, onu 2 milyon 603 bin 448 kişi ile Konya, 2 milyon 558 bin 75 nüfusu ile İstanbul izleyecekti.
Diyarbakır 2 milyon 294 bin 58 kişi ile dördüncü kalabalık şehir olurken, Ankara 2 milyon 16 bin 454 kişi ile beşinci, İzmir 1 milyon 976 bin 581 nüfusla altıncı kalabalık kent durumunda bulunacaktı.
1 milyon 976 bin 178 kişi ile yedinci sırada Samsun, 1 milyon 950 bin 281 kişiyle sekizinci sırada Sivas bulunurken, 1 milyon 893 bin 946 nüfusla Erzurum dokuzuncu şehir, Bursa ise 1 milyon 826 bin 285 kişi ile onuncu sırada olacaktı.
TÜİK verilerine göre herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık olacak illerin sıralaması şöyle:
1.
Şanlıurfa
2.
Konya
3.
İstanbul
4.
Diyarbakır
5.
Ankara
6.
İzmir
7.
Samsun
8.
Sivas
9.
Erzurum
10.
Bursa
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