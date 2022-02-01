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https://tr.sputniknews.com/20220201/heyelan-nedeniyle-bir-mahalle-kayma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-her-gece-korkudan-agliyorum-1053339032.html
Heyelan nedeniyle bir mahalle kayma tehlikesiyle karşı karşıya: 'Her gece korkudan ağlıyorum'
Heyelan nedeniyle bir mahalle kayma tehlikesiyle karşı karşıya: 'Her gece korkudan ağlıyorum'
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana gelen heyelanlarda bir evin duvarları yıkıldı. Riskli iki ev boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T11:55+0300
2022-02-01T11:55+0300
yaşam
ordu
heyelan
ünye
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Ünye’nin İnkur Mahallesi’nde 1.5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak yağış ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasarlar da oluşturdu.30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Riskli 2 ev boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Gidecek yerleri olmadığı için hasarlı evlerinde kalmayı sürdürenler, önlem alınmasını istiyor. Heyelan sonrası AFAD ekipleri, bölgede teknik inceleme başlattı. Heyelan sahasını gözetim altında tutan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.Kira yardımı yapılıyorİnkur Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldırım, “Mahallemizdeki Kabadayı Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 1.5 ay önce heyelan oldu. Bu heyelan sonucu 12 evimiz hasar gördü. Heyelan sonrası mahallemizde yapılan çalışma sonrasında 2 ev yetkililerce boşaltıldı. Diğer 10 ev ise izlenmeye alındı. Buradaki heyelandan yetkililerimizin haberi var. Gelip, kontrol ediyorlar. AFAD da gelip tutanak tuttu. Evlerini boşaltan ailelere 15 bin lira kira yardımı yapılıyor. Diğer evlerde fazla hasar olmadığı için takip ediliyor” dedi.'Çocuklarım karda kışta sokakta kaldı'Mahalleliden Hayriye Çakır, doğduğundan beri aynı mahallede yaşadığını belirterek, heyelan nedeniyle evlerinde kalamadıkları söyledi. Geçici süreliğine akrabalarının evlerine yerleştiklerini kaydeden Çakır, “Bu heyelan 1.5 ay önce çatlaklıklarla başladı. Gittikçe büyüdü, evimize zararlar verdi daha sonra yetkililere haber verdik. Bizi evimizden dışarı çıkardılar. 1,5 aydır görümcemin evinde yaşıyorum ama ne kadar orada kalacağız. O insanlar da 2 ay sonra evlerine gelecekler. Çocuklarım, malım karda kışta sokakta kaldı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.70 yaşındaki Mahir Güneş de “Burada 1.5 aydan beri yaşadığımızı bir Allah bilir bir de biz biliriz. Başka kimse bilmez. Günden güne burası göçüyor. İki defa AFAD’dan geldiler, evleri boşaltacaklarını söylediler. Daha böyle bir şey görmedim. Devletimizin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Her gün korkuyoruz. Bu evlerde yatılır mı? Ev yıkılsa ne olacak? Altında kalacağız” dedi.Evinde çatlaklar oluşan Mahizer Özbay da “Evimiz, bu sene başımıza geçti. Daha böyle bir şey görmedim. Buraya dünyanın masrafını ettim ancak heyelan nedeniyle evimde hasarla oluşuyor. Her gece korkudan ağlıyorum. Camın kenarına gelip yatıyorum, sanki odun kırarmış gibi çıtır çıtır burası çatlıyor. Yardım bekliyorum. Bizim burası elimizden giderse nasıl geçineceğiz. Bizim burada bahçemiz var. Bizi oraya yerleştirsinler. Burada tek başıma yaşıyorum, korkuyla duruyorum. Daha başka çarem yok. Burada her gün göçükler oluşuyor” diye konuştu.
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ordu, heyelan, ünye

Heyelan nedeniyle bir mahalle kayma tehlikesiyle karşı karşıya: 'Her gece korkudan ağlıyorum'

11:55 01.02.2022
© DHAHeyelan Ordu
Heyelan Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana gelen heyelanlarda bir evin duvarları yıkıldı. Riskli iki ev boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Evinde çatlaklar oluşan Mahizer Özbay "Böyle bir şey görmedim. Her gece korkudan ağlıyorum" dedi.
Ünye’nin İnkur Mahallesi’nde 1.5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak yağış ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasarlar da oluşturdu.
30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Riskli 2 ev boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Gidecek yerleri olmadığı için hasarlı evlerinde kalmayı sürdürenler, önlem alınmasını istiyor. Heyelan sonrası AFAD ekipleri, bölgede teknik inceleme başlattı. Heyelan sahasını gözetim altında tutan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
© DHAHeyelan Ordu
Heyelan Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Heyelan Ordu
© DHA

Kira yardımı yapılıyor

İnkur Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldırım, “Mahallemizdeki Kabadayı Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 1.5 ay önce heyelan oldu. Bu heyelan sonucu 12 evimiz hasar gördü. Heyelan sonrası mahallemizde yapılan çalışma sonrasında 2 ev yetkililerce boşaltıldı. Diğer 10 ev ise izlenmeye alındı. Buradaki heyelandan yetkililerimizin haberi var. Gelip, kontrol ediyorlar. AFAD da gelip tutanak tuttu. Evlerini boşaltan ailelere 15 bin lira kira yardımı yapılıyor. Diğer evlerde fazla hasar olmadığı için takip ediliyor” dedi.

'Çocuklarım karda kışta sokakta kaldı'

Mahalleliden Hayriye Çakır, doğduğundan beri aynı mahallede yaşadığını belirterek, heyelan nedeniyle evlerinde kalamadıkları söyledi.
Geçici süreliğine akrabalarının evlerine yerleştiklerini kaydeden Çakır, “Bu heyelan 1.5 ay önce çatlaklıklarla başladı. Gittikçe büyüdü, evimize zararlar verdi daha sonra yetkililere haber verdik. Bizi evimizden dışarı çıkardılar. 1,5 aydır görümcemin evinde yaşıyorum ama ne kadar orada kalacağız. O insanlar da 2 ay sonra evlerine gelecekler. Çocuklarım, malım karda kışta sokakta kaldı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.
70 yaşındaki Mahir Güneş de “Burada 1.5 aydan beri yaşadığımızı bir Allah bilir bir de biz biliriz. Başka kimse bilmez. Günden güne burası göçüyor. İki defa AFAD’dan geldiler, evleri boşaltacaklarını söylediler. Daha böyle bir şey görmedim. Devletimizin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Her gün korkuyoruz. Bu evlerde yatılır mı? Ev yıkılsa ne olacak? Altında kalacağız” dedi.
Evinde çatlaklar oluşan Mahizer Özbay da “Evimiz, bu sene başımıza geçti. Daha böyle bir şey görmedim. Buraya dünyanın masrafını ettim ancak heyelan nedeniyle evimde hasarla oluşuyor. Her gece korkudan ağlıyorum. Camın kenarına gelip yatıyorum, sanki odun kırarmış gibi çıtır çıtır burası çatlıyor. Yardım bekliyorum. Bizim burası elimizden giderse nasıl geçineceğiz. Bizim burada bahçemiz var. Bizi oraya yerleştirsinler. Burada tek başıma yaşıyorum, korkuyla duruyorum. Daha başka çarem yok. Burada her gün göçükler oluşuyor” diye konuştu.
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