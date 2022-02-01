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Hırsızlık suçlamasıyla takımdan atılan amatör futbolcu, kulüp binasını soydu
Hırsızlık suçlamasıyla takımdan atılan amatör futbolcu, kulüp binasını soydu
Üsküdar'da hırsızlık suçlamasıyla takımdan atılan amatör futbolcu kulüp binasını soydu. Futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:28+0300
2022-02-01T15:28+0300
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futbol
üsküdar
hırsızlık
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Amatör sporcu A.Y, gece saatlerinde eskiden futbol oynadığı Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü'nün dernek binasına geldi. Binanın penceresinden içeri giren hırsız, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Odaların kapısını kıran hırsız, yaklaşık 3 saat içerde kalarak odalarda bulunan kabloları kesip zarar verdi. Sabah kulübe gelen kulüp yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin kulübün eski futbolcusu A.Y. olduğu belirlendi. A.Y. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/futbolcular-sahada-izleyiciler-tribunde-kavga-etti-1i-agir-4-futbolcu-yarali-1053033703.html
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istanbul, futbol, üsküdar, hırsızlık, amatör lig

Hırsızlık suçlamasıyla takımdan atılan amatör futbolcu, kulüp binasını soydu

15:28 01.02.2022
© DHAAmatör futbolcu eski kulübünden hırsızlık yaparken yakalandı
Amatör futbolcu eski kulübünden hırsızlık yaparken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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Üsküdar'da hırsızlık suçlamasıyla takımdan atılan amatör futbolcu kulüp binasını soydu. Futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün güvenlik kameralarına yansıdı.
Amatör sporcu A.Y, gece saatlerinde eskiden futbol oynadığı Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü'nün dernek binasına geldi.
Binanın penceresinden içeri giren hırsız, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Odaların kapısını kıran hırsız, yaklaşık 3 saat içerde kalarak odalarda bulunan kabloları kesip zarar verdi.
Sabah kulübe gelen kulüp yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin kulübün eski futbolcusu A.Y. olduğu belirlendi.
A.Y. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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