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İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun
00:23 01.02.2022 (güncellendi: 00:26 01.02.2022)
© AATBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı.
© AA
Yunan Sahil Güvenliği tarafından 3 göçmenin denize atılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunan Sahil Güvenliği'nin 3 göçmeni denize attığını belirterek, olayı "İnsanlık dışı hareket, barbarlık, canilik" olarak niteledi.
Yunanistan'a gitmeye çalışan çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandıktan sonra açık denize geri bırakıldığı, botlara bu sırada kapasitelerinden fazla göçmenin bindirildiği ve bu kişilere şiddet dahil kötü muamele uygulandığına yönelik bir süredir basına yansıyan haberlerin ardından Avrupa Birliği'nin göçmen politikalarına tepkiler sürüyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” ifadelerini kullandı.
Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” ifadelerini kullandı.
Barbarlık, Canilik...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 31, 2022
Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı.
2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti...
Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun.
Cani @Frontex de hesap vermeli... pic.twitter.com/uMrbJqRUoI