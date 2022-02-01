https://tr.sputniknews.com/20220201/icisleri-bakani-soylu-ozgurluk-ve-insan-haklari-havarisi-avrupa-birligi-uyusun-1053329491.html

İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

Yunan Sahil Güvenliği tarafından 3 göçmenin denize atılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunan Sahil Güvenliği'nin 3... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T00:23+0300

2022-02-01T00:23+0300

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türkiye

kaçak göçmen

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

süleyman soylu

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Yunanistan'a gitmeye çalışan çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandıktan sonra açık denize geri bırakıldığı, botlara bu sırada kapasitelerinden fazla göçmenin bindirildiği ve bu kişilere şiddet dahil kötü muamele uygulandığına yönelik bir süredir basına yansıyan haberlerin ardından Avrupa Birliği'nin göçmen politikalarına tepkiler sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” ifadelerini kullandı.

türkiye

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kaçak göçmen, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, süleyman soylu