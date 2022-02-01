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İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun
İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun
Yunan Sahil Güvenliği tarafından 3 göçmenin denize atılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunan Sahil Güvenliği'nin 3... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kaçak göçmen
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
süleyman soylu
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Yunanistan'a gitmeye çalışan çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandıktan sonra açık denize geri bırakıldığı, botlara bu sırada kapasitelerinden fazla göçmenin bindirildiği ve bu kişilere şiddet dahil kötü muamele uygulandığına yönelik bir süredir basına yansıyan haberlerin ardından Avrupa Birliği'nin göçmen politikalarına tepkiler sürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” ifadelerini kullandı.
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kaçak göçmen, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, süleyman soylu

İçişleri Bakanı Soylu: Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun

00:23 01.02.2022 (güncellendi: 00:26 01.02.2022)
© AATBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı.
TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Yunan Sahil Güvenliği tarafından 3 göçmenin denize atılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunan Sahil Güvenliği'nin 3 göçmeni denize attığını belirterek, olayı "İnsanlık dışı hareket, barbarlık, canilik" olarak niteledi.
Yunanistan'a gitmeye çalışan çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandıktan sonra açık denize geri bırakıldığı, botlara bu sırada kapasitelerinden fazla göçmenin bindirildiği ve bu kişilere şiddet dahil kötü muamele uygulandığına yönelik bir süredir basına yansıyan haberlerin ardından Avrupa Birliği'nin göçmen politikalarına tepkiler sürüyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Barbarlık, canilik. Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli” ifadelerini kullandı.
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