https://tr.sputniknews.com/20220201/igdirda-1-milyon-200-bin-tl-degerinde-yilan-zehri-ele-gecirildi-1053367468.html

Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi

Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi

Iğdır'da JASAT tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 'yılan zehri' ele geçirildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:53+0300

2022-02-01T23:53+0300

2022-02-01T23:53+0300

türkiye

iğdır

kırklareli jandarma il komutanlığı

zehir

yılan

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. Dün yapılan operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve yaklaşık bir milyon 200 bin piyasa değerine sahip 92 tüp “yılan zehri” olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi. Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

türkiye

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iğdır, kırklareli jandarma il komutanlığı, zehir, yılan