Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/igdirda-1-milyon-200-bin-tl-degerinde-yilan-zehri-ele-gecirildi-1053367468.html
Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi
Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi
Iğdır'da JASAT tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 'yılan zehri' ele geçirildi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:53+0300
2022-02-01T23:53+0300
türkiye
iğdır
kırklareli jandarma il komutanlığı
zehir
yılan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053367440_0:40:968:585_1920x0_80_0_0_cbb54bf354b6b8e53c484214b039bfc8.jpg
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı. Dün yapılan operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve yaklaşık bir milyon 200 bin piyasa değerine sahip 92 tüp “yılan zehri” olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi. Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
türkiye
iğdır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053367440_68:0:901:625_1920x0_80_0_0_a6f861abeca4faeda9aa231c403aa2a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iğdır, kırklareli jandarma il komutanlığı, zehir, yılan

Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi

23:53 01.02.2022
© İHA / SEBAHATTİN YUMIğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi
Iğdır'da 1 milyon 200 bin TL değerinde 'yılan zehri' ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / SEBAHATTİN YUM
Abone ol
Iğdır'da JASAT tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 'yılan zehri' ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon başlatıldı.
Dün yapılan operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen ve yaklaşık bir milyon 200 bin piyasa değerine sahip 92 tüp “yılan zehri” olduğu değerlendirilen tehlikeli madde ele geçirildi.
Olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce