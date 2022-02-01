https://tr.sputniknews.com/20220201/ingiltere-basbakani-johnson-rusyanin-ukraynayi-isgali-siyasi-ve-insani-felaket-olur-1053363472.html

İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani felaket olur

İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani felaket olur

Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' yönündeki iddiayı yineleyen İngiltere Başbakanı Johnson, bunun gerçekleşmesinin 'siyasi ve insani felaket' olacağını... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T21:58+0300

2022-02-01T21:58+0300

2022-02-01T21:58+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ingiltere

boris johnson

vladimir zelenskiy

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile resmi temasları kapsamında başkent Kiev'de bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Johnson, yaptığı açıklamada, "Bugün 100 binden fazla Rus askeri, belki de ömrümüzde Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olarak sınırınızda toplanıyor ve bu potansiyel konuşlandırma, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor" dedi.'Ukrayna'nın işgal edileceği' iddiasını tekrarlayan Johnson, "Bence bu Rusya için de dünya için de askeri bir felaket de olur" ifadelerini kullandı.Londra hükümetinin bugün açıkladığı 'Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek amacıyla 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği'ne atıfta bulunan Johnson, bunun, Ukrayna'da iyi yönetişimi ve enerji bağımsızlığını destekleyeceğini söyledi.Boris Johnson, "Diğer ülkelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği anda yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi ve diğer önlemleri de hazırlıyoruz" diye konuştu.Bu adımın, İngiltere'nin, Rusya karşısında her zaman Ukrayna'yı savunacağının işareti olduğunu savunan Johnson, "Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesi hayati önem taşıyor ve bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.İngiltere Başbakanı, "Putin'in çatışma yolundan geri adım atmasını ve diyalog içinde olmamızı ümit ediyorum. İngiltere'nin ortaya koymaya niyetli olduğu şey bu ve bu yüzden bugün buradayım" diye konuştu.Öte yandan Johnson, Moskova'yı 'Avrupa'nın güvenlik haritasını yeniden çizmeye çalışmakla' suçladı.

https://tr.sputniknews.com/20220131/ingilterenin-yeni-yaptirimlari-rus-enerji-sirketlerinin-varliklarini-kapsayacak-1053327170.html

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