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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ingiltere-basbakani-johnson-rusyanin-ukraynayi-isgali-siyasi-ve-insani-felaket-olur-1053363472.html
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani felaket olur
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani felaket olur
Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' yönündeki iddiayı yineleyen İngiltere Başbakanı Johnson, bunun gerçekleşmesinin 'siyasi ve insani felaket' olacağını... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T21:58+0300
2022-02-01T21:58+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ingiltere
boris johnson
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile resmi temasları kapsamında başkent Kiev'de bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Johnson, yaptığı açıklamada, "Bugün 100 binden fazla Rus askeri, belki de ömrümüzde Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olarak sınırınızda toplanıyor ve bu potansiyel konuşlandırma, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor" dedi.'Ukrayna'nın işgal edileceği' iddiasını tekrarlayan Johnson, "Bence bu Rusya için de dünya için de askeri bir felaket de olur" ifadelerini kullandı.Londra hükümetinin bugün açıkladığı 'Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek amacıyla 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği'ne atıfta bulunan Johnson, bunun, Ukrayna'da iyi yönetişimi ve enerji bağımsızlığını destekleyeceğini söyledi.Boris Johnson, "Diğer ülkelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği anda yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi ve diğer önlemleri de hazırlıyoruz" diye konuştu.Bu adımın, İngiltere'nin, Rusya karşısında her zaman Ukrayna'yı savunacağının işareti olduğunu savunan Johnson, "Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesi hayati önem taşıyor ve bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.İngiltere Başbakanı, "Putin'in çatışma yolundan geri adım atmasını ve diyalog içinde olmamızı ümit ediyorum. İngiltere'nin ortaya koymaya niyetli olduğu şey bu ve bu yüzden bugün buradayım" diye konuştu.Öte yandan Johnson, Moskova'yı 'Avrupa'nın güvenlik haritasını yeniden çizmeye çalışmakla' suçladı.
https://tr.sputniknews.com/20220131/ingilterenin-yeni-yaptirimlari-rus-enerji-sirketlerinin-varliklarini-kapsayacak-1053327170.html
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rusya, ukrayna, ingiltere, boris johnson, vladimir zelenskiy

İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani felaket olur

21:58 01.02.2022
© REUTERS / Peter NichollsBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
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Rusya'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' yönündeki iddiayı yineleyen İngiltere Başbakanı Johnson, bunun gerçekleşmesinin 'siyasi ve insani felaket' olacağını söyleyerek, Moskova'nın 'geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesinin' hayati önem taşıdığını dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile resmi temasları kapsamında başkent Kiev'de bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Johnson, yaptığı açıklamada, "Bugün 100 binden fazla Rus askeri, belki de ömrümüzde Ukrayna'ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olarak sınırınızda toplanıyor ve bu potansiyel konuşlandırma, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor" dedi.
'Ukrayna'nın işgal edileceği' iddiasını tekrarlayan Johnson, "Bence bu Rusya için de dünya için de askeri bir felaket de olur" ifadelerini kullandı.
Londra hükümetinin bugün açıkladığı 'Ukrayna'nın Rus enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltmaya destek amacıyla 88 milyon sterlinlik yeni finansman desteği'ne atıfta bulunan Johnson, bunun, Ukrayna'da iyi yönetişimi ve enerji bağımsızlığını destekleyeceğini söyledi.
Boris Johnson, "Diğer ülkelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna topraklarına girdiği anda yürürlüğe girecek bir yaptırım paketi ve diğer önlemleri de hazırlıyoruz" diye konuştu.
Bu adımın, İngiltere'nin, Rusya karşısında her zaman Ukrayna'yı savunacağının işareti olduğunu savunan Johnson, "Rusya'nın geri adım atması ve bir diplomasi yolu seçmesi hayati önem taşıyor ve bunun hala mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.
İngiltere Başbakanı, "Putin'in çatışma yolundan geri adım atmasını ve diyalog içinde olmamızı ümit ediyorum. İngiltere'nin ortaya koymaya niyetli olduğu şey bu ve bu yüzden bugün buradayım" diye konuştu.
Öte yandan Johnson, Moskova'yı 'Avrupa'nın güvenlik haritasını yeniden çizmeye çalışmakla' suçladı.
Rusya - İngiltere - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
Ukrayna krizi
'İngiltere'nin yeni yaptırımları Rus enerji şirketlerinin varlıklarını kapsayacak'
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