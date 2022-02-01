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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Kovid-19'a yakalandı
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Kovid-19'a yakalandı
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T03:14+0300
2022-02-01T03:14+0300
2022-02-01T03:14+0300
dünya
ingiltere
liz truss
koronavirüs
kovid-19
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Dün Avam Kamarasında Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.Truss, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Neyse ki 3 doz aşı oldum ve karantinada olduğum sürede evden çalışacağım" ifadelerini kullandı.Bakan Truss'un bugün Ukrayna'yı ziyaret etmesi planlanmıştı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ziyaret için Truss'a başka bir yetkilinin vekalet etmeyeceği ve Bakan'ın test yaptırmayı sürdüreceği kaydedildi.Geçen hafta pazar günü Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.Truss, böylelikle kabinede virüse yakalanan ikinci bakan oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220131/ingilterede-basbakanlikta-kisitlamada-duzenlenen-partiler-icin-liderlik-basarisizligi-tespiti-1053319209.html
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ingiltere, liz truss, koronavirüs, kovid-19
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Kovid-19'a yakalandı
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dün Avam Kamarasında Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulunan
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Truss, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Neyse ki 3 doz aşı oldum ve karantinada olduğum sürede evden çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Bakan Truss'un bugün Ukrayna'yı ziyaret etmesi planlanmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ziyaret için Truss'a başka bir yetkilinin vekalet etmeyeceği ve Bakan'ın test yaptırmayı sürdüreceği kaydedildi.
Geçen hafta pazar günü Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.
Truss, böylelikle kabinede virüse yakalanan ikinci bakan oldu.