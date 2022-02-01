https://tr.sputniknews.com/20220201/instagrama-metaverse-ozelligi-geliyor-1053342561.html

Instagram'a metaverse özelliği geliyor

Instagram'a metaverse özelliği geliyor

Sosyal medya platformu Instagram, sanal gerçeklik algısını güçlendirecek bir güncellemeye hazırlanıyor. Hikayeler ve mesajlara üç boyutlu avatarlar gelecek. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

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instagram

yaşam

özellik

metaverse

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Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor.NTV’nin aktardığı Meta'dan yapılan son duyuruya göre, Instagram Hikayeler ve mesajlar için üç boyutlu avatarlar gelecek.Öte yandan, Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi.Meta'dan yapılan açıklamaya göre avatarların görünüşlerinde engelli bireylere daha çok alan açılacak. Kullanıcılar ayrıca kendi üç boyutlu avatarlarını da ekleyebilecekler.Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek. Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderiler öne çekilebilecek. Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı. Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220113/instagramdan-yeni-ozellik-gonderilerin-yeri-degistirilebilecek-1052712047.html

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instagram, özellik, metaverse