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Instagram'a metaverse özelliği geliyor
Instagram'a metaverse özelliği geliyor
Sosyal medya platformu Instagram, sanal gerçeklik algısını güçlendirecek bir güncellemeye hazırlanıyor. Hikayeler ve mesajlara üç boyutlu avatarlar gelecek. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:44+0300
2022-02-01T12:48+0300
instagram
yaşam
özellik
metaverse
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Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor.NTV’nin aktardığı Meta'dan yapılan son duyuruya göre, Instagram Hikayeler ve mesajlar için üç boyutlu avatarlar gelecek.Öte yandan, Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi.Meta'dan yapılan açıklamaya göre avatarların görünüşlerinde engelli bireylere daha çok alan açılacak. Kullanıcılar ayrıca kendi üç boyutlu avatarlarını da ekleyebilecekler.Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek. Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderiler öne çekilebilecek. Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı. Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220113/instagramdan-yeni-ozellik-gonderilerin-yeri-degistirilebilecek-1052712047.html
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instagram, özellik, metaverse

Instagram'a metaverse özelliği geliyor

12:44 01.02.2022 (güncellendi: 12:48 01.02.2022)
© AP Photo / Jenny KaneInstagram logo
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Jenny Kane
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Sosyal medya platformu Instagram, sanal gerçeklik algısını güçlendirecek bir güncellemeye hazırlanıyor. Hikayeler ve mesajlara üç boyutlu avatarlar gelecek.
Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.
Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor.
NTV’nin aktardığı Meta'dan yapılan son duyuruya göre, Instagram Hikayeler ve mesajlar için üç boyutlu avatarlar gelecek.
Öte yandan, Facebook ve Messenger'daki avatarların da güncelleneceği belirtildi.
Meta'dan yapılan açıklamaya göre avatarların görünüşlerinde engelli bireylere daha çok alan açılacak. Kullanıcılar ayrıca kendi üç boyutlu avatarlarını da ekleyebilecekler.
© InstagramInstagram'a 3 boyutlu avatar özelliği
Instagram'a 3 boyutlu avatar özelliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Instagram'a 3 boyutlu avatar özelliği
© Instagram
Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.
Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderiler öne çekilebilecek. Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı. Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.
Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
YAŞAM
Instagram'dan yeni özellik: Gönderilerin yeri değiştirilebilecek
13 Ocak, 17:26
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