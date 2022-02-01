https://tr.sputniknews.com/20220201/iran-meclisi-kovid-19-nedeniyle-calismalarina-ara-verdi-1053341397.html

İran Meclisi, Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara verdi

İran Meclisi, Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara verdi

İran Meclisi'ndeki 47 milletvekilinin koronavirüse yakalanması nedeniyle Meclis çalışmaları durduruldu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:22+0300

2022-02-01T12:22+0300

2022-02-01T12:25+0300

koronavirüs

iran

meclis

ara

kovid-19

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Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Nizam Musevi konuya dair açıklamada bulundu.Musevi, "47 milletvekili ve 30 Meclis çalışanının Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bu nedenle Meclis Başkanlık Heyetinin kararıyla Meclis çalışmaları durduruldu" dedi.Kararın, İran Koronavirüsle Mücadele Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda alındığına dikkati çeken Musevi, Mecliste genel kurul toplantılarının yanı sıra komisyon toplantılarına da ara verildiğini belirtti.Sözcü Musevi, çalışmalara ne zaman başlanacağına dair detay vermeksizin, mevcut durumda salı ve çarşamba günü Meclisin tatil edildiğini aktardı.İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarıyla ülkede salgının 6. dalgasına girildiğini belirtmişti.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 132 bin 454'e vaka sayısı ise 6 milyon 373 bin 174'e ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20220102/iran-yurt-disindan-kovid-19-asisi-alimini-durdurdu-1052332180.html

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iran, meclis, ara, kovid-19