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https://tr.sputniknews.com/20220201/ispanya-uzaktan-calisanlara-dijital-gocebe-vizesi-verecek-1053359679.html
İspanya, uzaktan çalışanlara 'dijital göçebe' vizesi verecek
İspanya, uzaktan çalışanlara 'dijital göçebe' vizesi verecek
Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok şirketin uzaktan çalışma modeline geçmesinin ardından İspanya, dijital göçebelik vizesi başlatmaya hazırlanıyor. Teşvik... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T19:32+0300
2022-02-01T19:32+0300
dünya
ispanya
vize
köy
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Koronavirüs pandemisi ile birlikte evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla, dünyadaki şirketlerin bir bölümü çalışanlarına istedikleri yerden çalışma seçeneği sunuyor.Bu bağlamda İspanya, nüfusunun her geçen gün azaldığı köylerinde yaşamak şartıyla dünyanın her yerindeki çalışanlara dijital göçebelik adını verdiği yeni teşvik paketini açıkladı.Uzaktan çalışan kişilerin İspanya’da en fazla 12 ay kalmasına ve çalışmasına izin veren dijital göçebe vizesi adlandırılan düzenleme, ülkede ‘Başlangıç Yasası’ olarak adlandırılan yasa tasarısının bir parçası olarak teklif edildi.Dijital göçebelerin 12 ay kalmasının ardından sürenin iki katına uzatılabileceği belirtilirken, ayrıca genç girişimcilerin taşınmasını teşvik etmek için yeni vergi teşviklerinin de verilebileceği aktarıldı. İspanya'nın kırsal kesimlerinde iş fırsatlarının olmayışı, nüfusu azalan birçok küçük kasaba ve köyün nüfusunu her geçen gün azaltırken, bu destinasyonların, uzaktan çalışanları memnuniyetle karşılamaya hazır olduğu vurgulandı.İspanya genelinde yaklaşık 30 kasaba ve köy, dijital göçebeleri ziyaret etmeye teşvik etmek için Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo’ya (Uzak İşçiler için Ulusal Karşılama Köyleri Ağı) dahil olurken, bu destinasyonların ortak özelliğinin 5 binden az sakininin olması ve nüfuslarını artırmak istemesi olduğunun altı çizildi.Hükümet tarafından sunulan programda, uzaktan çalışanların kasabalara ve köylere davet edilerek nüfusun artırılması ve köylerdeki yaşamın canlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.İşte İspanya’da dijital göçebelik yasası kapsamında olan ve en çok ilgi gören yerler:
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İspanya, uzaktan çalışanlara 'dijital göçebe' vizesi verecek

19:32 01.02.2022
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Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok şirketin uzaktan çalışma modeline geçmesinin ardından İspanya, dijital göçebelik vizesi başlatmaya hazırlanıyor. Teşvik paketiyle evden çalışan kişilerin nüfusu azalan köy ve kasabalarda en fazla 12 ay kalabileceği belirtildi.
Koronavirüs pandemisi ile birlikte evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla, dünyadaki şirketlerin bir bölümü çalışanlarına istedikleri yerden çalışma seçeneği sunuyor.
Bu bağlamda İspanya, nüfusunun her geçen gün azaldığı köylerinde yaşamak şartıyla dünyanın her yerindeki çalışanlara dijital göçebelik adını verdiği yeni teşvik paketini açıkladı.

Uzaktan çalışan kişilerin İspanya’da en fazla 12 ay kalmasına ve çalışmasına izin veren dijital göçebe vizesi adlandırılan düzenleme, ülkede ‘Başlangıç Yasası’ olarak adlandırılan yasa tasarısının bir parçası olarak teklif edildi.
Dijital göçebelerin 12 ay kalmasının ardından sürenin iki katına uzatılabileceği belirtilirken, ayrıca genç girişimcilerin taşınmasını teşvik etmek için yeni vergi teşviklerinin de verilebileceği aktarıldı.

İspanya'nın kırsal kesimlerinde iş fırsatlarının olmayışı, nüfusu azalan birçok küçük kasaba ve köyün nüfusunu her geçen gün azaltırken, bu destinasyonların, uzaktan çalışanları memnuniyetle karşılamaya hazır olduğu vurgulandı.

İspanya genelinde yaklaşık 30 kasaba ve köy, dijital göçebeleri ziyaret etmeye teşvik etmek için Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo’ya (Uzak İşçiler için Ulusal Karşılama Köyleri Ağı) dahil olurken, bu destinasyonların ortak özelliğinin 5 binden az sakininin olması ve nüfuslarını artırmak istemesi olduğunun altı çizildi.

Hükümet tarafından sunulan programda, uzaktan çalışanların kasabalara ve köylere davet edilerek nüfusun artırılması ve köylerdeki yaşamın canlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.
İşte İspanya’da dijital göçebelik yasası kapsamında olan ve en çok ilgi gören yerler:


© www.laopiniondezamora.es

Rabanales

Portekiz sınırına yakın bir yerde bulunan köyün nüfusu 500'den az. Yaşlanan nüfusu nedeniyle sayısını artırarak köydeki yaşamı sürdürmeyi planlayan yerel yetkililer, yürüyüş parkurları ve dağ bisikleti rotaları nedeniyle dijital göçebeler tarafından ilgi görmeyi umuyor.

Rabanales de Aliste köyünde yaşamanın ise haftalık 270 euro civarında olduğu belirtiliyor.

RabanalesPortekiz sınırına yakın bir yerde bulunan köyün nüfusu 500&#x27;den az. Yaşlanan nüfusu nedeniyle sayısını artırarak köydeki yaşamı sürdürmeyi planlayan yerel yetkililer, yürüyüş parkurları ve dağ bisikleti rotaları nedeniyle dijital göçebeler tarafından ilgi görmeyi umuyor.Rabanales de Aliste köyünde yaşamanın ise haftalık 270 euro civarında olduğu belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
1/3
© www.laopiniondezamora.es

Rabanales

Portekiz sınırına yakın bir yerde bulunan köyün nüfusu 500'den az. Yaşlanan nüfusu nedeniyle sayısını artırarak köydeki yaşamı sürdürmeyi planlayan yerel yetkililer, yürüyüş parkurları ve dağ bisikleti rotaları nedeniyle dijital göçebeler tarafından ilgi görmeyi umuyor.

Rabanales de Aliste köyünde yaşamanın ise haftalık 270 euro civarında olduğu belirtiliyor.

© www.grancanaria.com

Tejeda, Gran Canaria

Dijital göçebelik yasası kapsamında Kanarya Adaları'ndaki tek seçenek olan yaklaşık 2 bin nüfuslu Tejeda, tüm yıl boyunca sıcaklık isteyen kişilerin tercihi olarak öne çıkıyor. Yıllık ortalama sıcaklığın 19 santigrat derece civarında olan köyde, yaşam maliyetinin haftalık 240 euro civarında olduğu belirtiliyor.

Tejeda, Gran CanariaDijital göçebelik yasası kapsamında Kanarya Adaları&#x27;ndaki tek seçenek olan yaklaşık 2 bin nüfuslu Tejeda, tüm yıl boyunca sıcaklık isteyen kişilerin tercihi olarak öne çıkıyor. Yıllık ortalama sıcaklığın 19 santigrat derece civarında olan köyde, yaşam maliyetinin haftalık 240 euro civarında olduğu belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
2/3
© www.grancanaria.com

Tejeda, Gran Canaria

Dijital göçebelik yasası kapsamında Kanarya Adaları'ndaki tek seçenek olan yaklaşık 2 bin nüfuslu Tejeda, tüm yıl boyunca sıcaklık isteyen kişilerin tercihi olarak öne çıkıyor. Yıllık ortalama sıcaklığın 19 santigrat derece civarında olan köyde, yaşam maliyetinin haftalık 240 euro civarında olduğu belirtiliyor.

© www.hola.com

San Vicente de La Sonsierra

Binin biraz üzerindeki nüfusu olan San Vicente de La Sonsierra, ilham verici bir ortam ve sakin bir yer arayanların tercihi durumunda yer alıyor. Köyde ortalama bir haftalık konaklama, yemek ve konaklama masrafları dahil olmak üzere, kişi başı 205 euro olduğu belirtiliyor.

San Vicente de La SonsierraBinin biraz üzerindeki nüfusu olan San Vicente de La Sonsierra, ilham verici bir ortam ve sakin bir yer arayanların tercihi durumunda yer alıyor. Köyde ortalama bir haftalık konaklama, yemek ve konaklama masrafları dahil olmak üzere, kişi başı 205 euro olduğu belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
3/3
© www.hola.com

San Vicente de La Sonsierra

Binin biraz üzerindeki nüfusu olan San Vicente de La Sonsierra, ilham verici bir ortam ve sakin bir yer arayanların tercihi durumunda yer alıyor. Köyde ortalama bir haftalık konaklama, yemek ve konaklama masrafları dahil olmak üzere, kişi başı 205 euro olduğu belirtiliyor.

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