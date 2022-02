https://tr.sputniknews.com/20220201/ispanya-uzaktan-calisanlara-dijital-gocebe-vizesi-verecek-1053359679.html

İspanya, uzaktan çalışanlara 'dijital göçebe' vizesi verecek

İspanya, uzaktan çalışanlara 'dijital göçebe' vizesi verecek

Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok şirketin uzaktan çalışma modeline geçmesinin ardından İspanya, dijital göçebelik vizesi başlatmaya hazırlanıyor. Teşvik... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T19:32+0300

2022-02-01T19:32+0300

2022-02-01T19:32+0300

dünya

ispanya

vize

köy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053359300_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac789d48c42c6604b1b500c162a8eedb.jpg

Koronavirüs pandemisi ile birlikte evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla, dünyadaki şirketlerin bir bölümü çalışanlarına istedikleri yerden çalışma seçeneği sunuyor.Bu bağlamda İspanya, nüfusunun her geçen gün azaldığı köylerinde yaşamak şartıyla dünyanın her yerindeki çalışanlara dijital göçebelik adını verdiği yeni teşvik paketini açıkladı.Uzaktan çalışan kişilerin İspanya’da en fazla 12 ay kalmasına ve çalışmasına izin veren dijital göçebe vizesi adlandırılan düzenleme, ülkede ‘Başlangıç Yasası’ olarak adlandırılan yasa tasarısının bir parçası olarak teklif edildi.Dijital göçebelerin 12 ay kalmasının ardından sürenin iki katına uzatılabileceği belirtilirken, ayrıca genç girişimcilerin taşınmasını teşvik etmek için yeni vergi teşviklerinin de verilebileceği aktarıldı. İspanya'nın kırsal kesimlerinde iş fırsatlarının olmayışı, nüfusu azalan birçok küçük kasaba ve köyün nüfusunu her geçen gün azaltırken, bu destinasyonların, uzaktan çalışanları memnuniyetle karşılamaya hazır olduğu vurgulandı.İspanya genelinde yaklaşık 30 kasaba ve köy, dijital göçebeleri ziyaret etmeye teşvik etmek için Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo’ya (Uzak İşçiler için Ulusal Karşılama Köyleri Ağı) dahil olurken, bu destinasyonların ortak özelliğinin 5 binden az sakininin olması ve nüfuslarını artırmak istemesi olduğunun altı çizildi.Hükümet tarafından sunulan programda, uzaktan çalışanların kasabalara ve köylere davet edilerek nüfusun artırılması ve köylerdeki yaşamın canlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.İşte İspanya’da dijital göçebelik yasası kapsamında olan ve en çok ilgi gören yerler:

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, vize, köy, фото