https://tr.sputniknews.com/20220201/ispanyol-fernandez-36-saat-ile-en-uzun-sure-havuzda-yuzme-rekoru-kirdi--1053354798.html

İspanyol Fernandez, 36 saat ile en uzun süre havuzda yüzme rekoru kırdı

İspanyol Fernandez, 36 saat ile en uzun süre havuzda yüzme rekoru kırdı

İspanyol Pablo Fernandez, bir sosyal dayanışma projesi kapsamında 36 saat hiç durmadan havuzda yüzdü. Fernandez, 30-31 Ocak tarihlerinde Madrid'de bir havuzda... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T17:05+0300

2022-02-01T17:05+0300

2022-02-01T17:13+0300

ispanya

yüzme

rekor

guinness rekorlar kitabı

pablo fernandez

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İspanya'da 2 bin kadar ilkokul öğrencisine okul bursu yardımı toplamak için başlatılan bir sosyal dayanışma projesine destek için 36 saat yüzen Pablo Fernandez, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından verilen rekor belgesini bugün düzenlenen törende aldı. Fernandez, basına yaptığı açıklamada, "Bana '36 saat hiç durmadan yüzer misin?' diye sorsalar asla bunu yapabileceğimi düşünmezdim. Ama rekorlar her zaman kırılmak içindir. Deneyene kadar hiçbir şey imkansız değildir. Bunu yapabildiğim için çok memnunum. Halen vücudum dağılmış durumda, şoktayım ama kısa sürede kendimi toparlayacağımı düşünüyorum" dedi. İspanyol yüzücü, Mayıs 2020'de bu kez Kovid-19 salgınına karşı mücadele Kızıl Haç kurumuna destek vermek için 25 saat havuzda yüzerek rekor kırmış ancak daha sonra Kasım 2021'de bu rekorunu 32 saat 20 dakika 50 saniye havuzda yüzen Hollandalı Maarten van der Weijden'e kaptırmıştı. Guinness Rekorlar Kitabı'nda 5 farklı dalda rekor sahibi olan Fernandez, okyanusta 250 kilometre tek başına hiç durmadan yüzme rekorunun da sahibi olarak biliniyor.

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ispanya, yüzme, rekor, guinness rekorlar kitabı, pablo fernandez