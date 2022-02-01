Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/israil-savunma-bakani-gantz-filistin-yonetimiyle-guvenlik-alaninda-isbirligi-onemli-1053332944.html
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Filistin yönetimiyle güvenlik alanında işbirliği önemli
İsrail Savunma Bakanı Gantz: Filistin yönetimiyle güvenlik alanında işbirliği önemli
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacaklarını, ancak güvenlik alanında işbirliğinin ülke için önemli olduğunu söyledi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T05:37+0300
2022-02-01T05:37+0300
dünya
israil
filistin
mahmud abbas
benny gantz
işbirliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_950ee290f8b8c3871ab7d7aa47374ba9.jpg
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesi nedeniyle İsrail Meclisinde Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin sunduğu gensoru önergesinin değerlendirildiği oturumda konuştu.Savunma Bakanı, "Öyle ya da böyle Filistin yönetimi, komşumuz olarak tanınan meşru bir yönetimdir. Derin ve zor ayrılıklara rağmen tüm İsrail hükümetlerinin, Filistin yönetimiyle koordinasyonu ve işbirliği olmuştur. Operasyonları perde arkasından yürütenlerin aksine ben Ramallah ve Roş Haayin'de aleni bir şekilde yürütmeyi seçtim" dedi.Filistin yönetimiyle işbirliği ve koordinasyon ile Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi ve bunun karşılığında bazı talepler konusunda görüşmeler yaptığına işaret eden Gantz, talepler hakkında net bilgi vermedi.Gantz, "Filistin yönetimi, bizimle ilişkileri geliştirmek için teröre karşı savaşını arttırması gerektiğini ve teröristlerin ailelerine (hayatını kaybeden ve tutuklu Filistinlilerin ailelerine) ödenen ödenekleri durdurması gerektiğini biliyor. Aynı zamanda bize karşı uluslararası operasyonlarını durdurması gerekiyor" diye konuştu."Dünya, Filistinlileri umursamasa dahi bizim onlarla ilişkilerimiz ülkemiz, güvenliğimiz ve çocuklarımızın geleceği için önemli" ifadelerini kullanan Gantz, hükümetin halihazırda Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacağını ancak 'İsrail'in güvenliği ve uluslararası gücünü koruyan, Siyonist vizyonunun devamını sağlayan bir siyasi ufka izin verecek' ilişkileri sürdürmek gerektiğini ekledi.İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Ağustos 2021'de Ramallah'ta, Aralık 2021'de ise Tel Aviv yakınlarındaki Roş Haayin kentindeki evinde bir araya gelmiş, görüşmeler bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/putin-ve-abbas-israil-filistin-muzakereleri-ortadogu-dortlusu-himayesinde-en-kisa-surede-baslamali-1052267362.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1c/1043913948_167:0:1776:1207_1920x0_80_0_0_04bd483a371fbf817848c1d5ee4ad2f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, mahmud abbas, benny gantz, işbirliği

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Filistin yönetimiyle güvenlik alanında işbirliği önemli

05:37 01.02.2022
© REUTERS / Corinna KernBenny Gantz
Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Corinna Kern
Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacaklarını, ancak güvenlik alanında işbirliğinin ülke için önemli olduğunu söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesi nedeniyle İsrail Meclisinde Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin sunduğu gensoru önergesinin değerlendirildiği oturumda konuştu.
Savunma Bakanı, "Öyle ya da böyle Filistin yönetimi, komşumuz olarak tanınan meşru bir yönetimdir. Derin ve zor ayrılıklara rağmen tüm İsrail hükümetlerinin, Filistin yönetimiyle koordinasyonu ve işbirliği olmuştur. Operasyonları perde arkasından yürütenlerin aksine ben Ramallah ve Roş Haayin'de aleni bir şekilde yürütmeyi seçtim" dedi.
Filistin yönetimiyle işbirliği ve koordinasyon ile Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi ve bunun karşılığında bazı talepler konusunda görüşmeler yaptığına işaret eden Gantz, talepler hakkında net bilgi vermedi.
Gantz, "Filistin yönetimi, bizimle ilişkileri geliştirmek için teröre karşı savaşını arttırması gerektiğini ve teröristlerin ailelerine (hayatını kaybeden ve tutuklu Filistinlilerin ailelerine) ödenen ödenekleri durdurması gerektiğini biliyor. Aynı zamanda bize karşı uluslararası operasyonlarını durdurması gerekiyor" diye konuştu.
"Dünya, Filistinlileri umursamasa dahi bizim onlarla ilişkilerimiz ülkemiz, güvenliğimiz ve çocuklarımızın geleceği için önemli" ifadelerini kullanan Gantz, hükümetin halihazırda Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacağını ancak 'İsrail'in güvenliği ve uluslararası gücünü koruyan, Siyonist vizyonunun devamını sağlayan bir siyasi ufka izin verecek' ilişkileri sürdürmek gerektiğini ekledi.
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Ağustos 2021'de Ramallah'ta, Aralık 2021'de ise Tel Aviv yakınlarındaki Roş Haayin kentindeki evinde bir araya gelmiş, görüşmeler bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
DÜNYA
Putin ve Abbas: İsrail-Filistin müzakereleri, Ortadoğu Dörtlüsü himayesinde en kısa sürede başlamalı
30 Aralık 2021, 18:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce