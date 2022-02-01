https://tr.sputniknews.com/20220201/israil-savunma-bakani-gantz-filistin-yonetimiyle-guvenlik-alaninda-isbirligi-onemli-1053332944.html

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Filistin yönetimiyle güvenlik alanında işbirliği önemli

İsrail Savunma Bakanı Gantz: Filistin yönetimiyle güvenlik alanında işbirliği önemli

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacaklarını, ancak güvenlik alanında işbirliğinin ülke için önemli olduğunu söyledi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T05:37+0300

2022-02-01T05:37+0300

2022-02-01T05:37+0300

dünya

israil

filistin

mahmud abbas

benny gantz

işbirliği

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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesi nedeniyle İsrail Meclisinde Benyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin sunduğu gensoru önergesinin değerlendirildiği oturumda konuştu.Savunma Bakanı, "Öyle ya da böyle Filistin yönetimi, komşumuz olarak tanınan meşru bir yönetimdir. Derin ve zor ayrılıklara rağmen tüm İsrail hükümetlerinin, Filistin yönetimiyle koordinasyonu ve işbirliği olmuştur. Operasyonları perde arkasından yürütenlerin aksine ben Ramallah ve Roş Haayin'de aleni bir şekilde yürütmeyi seçtim" dedi.Filistin yönetimiyle işbirliği ve koordinasyon ile Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi ve bunun karşılığında bazı talepler konusunda görüşmeler yaptığına işaret eden Gantz, talepler hakkında net bilgi vermedi.Gantz, "Filistin yönetimi, bizimle ilişkileri geliştirmek için teröre karşı savaşını arttırması gerektiğini ve teröristlerin ailelerine (hayatını kaybeden ve tutuklu Filistinlilerin ailelerine) ödenen ödenekleri durdurması gerektiğini biliyor. Aynı zamanda bize karşı uluslararası operasyonlarını durdurması gerekiyor" diye konuştu."Dünya, Filistinlileri umursamasa dahi bizim onlarla ilişkilerimiz ülkemiz, güvenliğimiz ve çocuklarımızın geleceği için önemli" ifadelerini kullanan Gantz, hükümetin halihazırda Filistin yönetimiyle siyasi açılımlar yapmayacağını ancak 'İsrail'in güvenliği ve uluslararası gücünü koruyan, Siyonist vizyonunun devamını sağlayan bir siyasi ufka izin verecek' ilişkileri sürdürmek gerektiğini ekledi.İsrail Savunma Bakanı Gantz, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Ağustos 2021'de Ramallah'ta, Aralık 2021'de ise Tel Aviv yakınlarındaki Roş Haayin kentindeki evinde bir araya gelmiş, görüşmeler bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211230/putin-ve-abbas-israil-filistin-muzakereleri-ortadogu-dortlusu-himayesinde-en-kisa-surede-baslamali-1052267362.html

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