https://tr.sputniknews.com/20220201/istanbulda-enflasyon-19-yilin-zirvesine-cikti-1053358632.html

İstanbul'da enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı

İstanbul'da enflasyon 19 yılın zirvesine çıktı

İstanbul Ticaret Odası’nın hesapladığı, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ocak ayında bir önceki aya göre... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T19:04+0300

2022-02-01T19:04+0300

2022-02-01T19:11+0300

ekonomi

istanbul

enflasyon

istanbul ticaret odası (ito)

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İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50.91 seviyesine çıktı. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.Bloomberg'in haberine göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.18 artış göstermişti.Ocak'ta aylık bazda yükseliş ise yüzde 13.78 oldu.Buna göre ocak ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26.69, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 21.51, konut harcamalarında yüzde 17.19, gıda harcamalarında yüzde 13.81, ev eşyası harcamalarında yüzde 10.24, diğer harcamalarda yüzde 6.87, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5.28 artış görülürken; giyim harcamalarında yüzde 0.39 azalış gerçekleşti

istanbul

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istanbul, enflasyon, istanbul ticaret odası (ito)