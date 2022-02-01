https://tr.sputniknews.com/20220201/izmirde-sy-suc-orgutune-operasyon-7-gozalti-1053333316.html

İzmir'de 'S.Y.' suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de 'S.Y.' suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T06:45+0300

2022-02-01T06:45+0300

2022-02-01T06:45+0300

türkiye

izmir

operasyon

suç örgütü

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

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izmir, operasyon, suç örgütü