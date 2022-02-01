Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/izmirde-sy-suc-orgutune-operasyon-7-gozalti-1053333316.html
İzmir'de 'S.Y.' suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
İzmir'de 'S.Y.' suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı
İzmir'de "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T06:45+0300
2022-02-01T06:45+0300
türkiye
izmir
operasyon
suç örgütü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053333291_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_b93903cd9d6d04114a81638fd5ae950a.jpg
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053333291_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_4350268fec59d3e4672df9d848fb1dba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, operasyon, suç örgütü

İzmir'de 'S.Y.' suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

06:45 01.02.2022
© İHA / İzmir'de "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de S.Y. isimli suç örgütüne yönelik 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA /
Abone ol
İzmir'de "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce