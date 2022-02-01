İzmir'de 'S.Y.' suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "S.Y." isimli suç örgütüne yönelik Karşıyaka ve Bayraklı ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 2 şarjör, 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 129 fişek ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.