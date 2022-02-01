https://tr.sputniknews.com/20220201/kilicdaroglu-biz-sadece-telefonlarimizin-dinlendigini-saniyorduk-meger-izleniyormusuz-da-1053334481.html

Kılıçdaroğlu: Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da

Kılıçdaroğlu: Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da. Konuyu Meclis’e getireceğiz" dedi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T08:39+0300

2022-02-01T08:39+0300

2022-02-01T08:39+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

seçim

mobese

ibb

ekonomi

ekrem imamoğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'yemek' tartışmaları sonrası gündeme gelen MOBESE görüntülerine ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Mobeselerin konulma gerekçesi nedir? Toplumun güvenliğini sağlamak. Birilerinin özel hayatını izlemek için değil. Anayasa’da kişisel haklar var, bunları ihlal ediyorsunuz. Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da… Konuyu Meclis’e getireceğiz" ifadelerini kullandı. İktidara gelmeleri halinde yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi var. Yeni Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Merkez Bankası'ndan başlayıp, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başkanına kadar pek çok isim istifa etmiş sayılıyor. Buralara yeni atamalar yapmak gerekiyor. Millet İttifakı olarak, bizim partili mi, sizin partili mi olsun tartışması olursa kaybederiz. Şimdiden belirleyeceğiz. Seçilen Cumhurbaşkanının da belirli bir takvimi olması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde 6 partinin genel başkan yardımcıları çalıştı. Genel başkanlar olarak ortaya çıkan metni imzalayacağız" dedi. Kılıçdaroğlu, "Yönetime geldiğimiz anda, çıkartacağımız bir numaralı kararname; Strateji Planlama Teşkilatını yeniden kurmak. İki; o kuruma en nitelikli insanları atamak. Bürokraside hala bu nitelikte insan var. Üçüncüsü; onlara şu talimatı vermek, “Bana Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm rakamlarını en geç 10 gün içinde getirin.” İhracatı, ithalatı, Hazine’si, geliri, gideri… Hangi fonda ne kadar para olduğu… Taahhütleri, yükümlülükleri… Fonlarda şu anda ne kadar para var bilmiyoruz. Bizim sorduğumuz, milletvekillerimizin sorduğu soru önergelerine bile yanıt verilmiyor. Dolayısıyla tüm verileri alıp, karar vereceğiz. Elde edilen tüm verileri de artılarıyla eksileriyle kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye’yi bu şekilde ayağa kaldıracağız. Ekonomik Sosyal Konseyi davet edeceğiz, bakanlarda orada olacaklar. Sorunları anlatacaklar, çözümleri üreteceğiz. Üretim, kaynak nereye harcanacak" diye konuştu. 'Aile destekleri sigortasını devreye alacağız'Kılıçdaroğlu, ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, mobese, ibb, ekonomi, ekrem imamoğlu