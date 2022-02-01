https://tr.sputniknews.com/20220201/kilicdarogluna-hain-diyen-cocuk-konustu-kelimenin-anlamini-bilmiyordum-kendisinden-ozur-dilerim-1053363287.html

Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk konuştu: Kelimenin anlamını bilmiyordum, kendisinden özür dilerim

Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk konuştu: Kelimenin anlamını bilmiyordum, kendisinden özür dilerim

Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk, "Kelimenin anlamını bilmiyordum. Söylediğime pişmanım... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T21:44+0300

2022-02-01T21:44+0300

2022-02-01T21:56+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

kelime

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Trabzon AK Parti mitinginde yaptığı konuşmayla Türkiye gündemine oturan 9 yaşındaki Beratcan ve anne Sonay Gürsoy 61 medya’ya konuştu.Yaşananları anlatan Beratcan, “Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum Allah’ıma şükür. Kendisini çok dinliyorum. Adaletli bir adam. O yüzden onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Mitinge gidip onu göreceğim diye heyecanlandım. Daha önce de kendisini görmüştüm. Ama o zaman engelli birisiyle konuştuğu için ona ulaşamadım. Bariyerlere çıkmıştım. Ağlıyordum. El salladım. Cumhurbaşkanı da el uzatarak ‘Bu çocuğun annesi kim?’ diye sordu.Bir korumasına beni yanına götürmesini söyledi. Ben de mutlu oldum. Çok özlüyorum babamı. Ayda bir kısa süreliğine görüyorum onu. Ben de ‘Sayın Cumhurbaşkanım ben babamı 10 yıldır görmüyorum. Lütfen babama af verin’ dedim. Suçsuz yere yatanlar olduğunu söyledim. ‘Siz de babasınız’ dedim. Cumhurbaşkanı da Salih Cora amcayı gösterdi. Bana orada kumandalı araba hediye ettiler. Ben de ‘Bu adamın hakkını yemeyin, bu adamın parasını yiyoruz’ dedim. Bunlar aklıma nereden geldi bilmiyorum. Babama af için konuşmuştum. Orada çok heyecanlandım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınların konuşmasıyla aklıma yerleşti” diye konuştu.Beratcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ kelimesini kullanan Beratcan’a kelimenin anlamını bilip bilmediği sorusuna ise Beratcan, “Yok bilmiyorum. Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum. Kadınlar’ yalancı’ diyordu. Benim de orada aklıma geldi söyledim. Çok özür diliyorum ondan” dedi.Sosyal medyadan tepki aldığını ifade eden Beratcan, “Çok tepki geldi. Ancak bana gelmedi. Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler” şeklinde konuştu.Babasını özlediğini dile getiren Beratcan “Babamı çok özledim. Çıkmasını bekliyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tutar sözünü. Benim dileğim babamın dışarı çıkması. Babamı rüyalarımda görüyorum. İnşallah gerçeği de nasip olur. İnşallah gelir babam yuvamıza” ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanına tekrar seslenen Beratcan, “Dileğim beni babama kavuşturması. Tek umudum sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Allah ve sen tek umudumsun. Siz de babasınız” dedi.

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, kelime