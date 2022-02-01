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Kızını darp eden babaya 'yaralama' suçundan 3 bin TL para cezası
Kızını darp eden babaya 'yaralama' suçundan 3 bin TL para cezası
Kayseri'de dışarı çıkmak isteyen kızı S.A.'yı darp ettiği için tutuksuz yargılanan Ali A., 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:44+0300
2022-02-01T12:44+0300
türkiye
kız
darp
dava
kız çocuğu
baba
para cezası
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Geçen yıl 20 Kasım'da, Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre S.A., babası Ali A.'dan dışarı çıkmak için izin istedi. Babanın 'Hayır' cevabı üzerine kızı ile arasında tartışma çıktı. Ali A., kızı S.A.'yı tekme ve tokat ile dövdü. Kızının şikayetçi olması üzerine Ali A. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ali A. ile kızı S.A. hazır bulundu. Kızının daha sonra şikâyetinden vazgeçtiği davada Ali A., suçsuz olduğunu belirterek, "Kesinlikle kızımı darp etmedim, beraatimi istiyorum" dedi.Şikâyetçi olmadığını söyleyen S.A. ise "Dışarı çıkmak istedim. Babam izin vermedi. Aramızda da sözlü tartışma oldu. Şikayetçi değilim. Darp etmedi" diye konuştu.Mahkeme, sanık Ali A.'yı 'yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırarak, cezasını da ertelemedi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/3-kattan-duserek-olen-sevval-ozgecanlar-olmesin-diye-yazi-yazmis-1053341077.html
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kız, darp, dava, kız çocuğu, baba, para cezası

Kızını darp eden babaya 'yaralama' suçundan 3 bin TL para cezası

12:44 01.02.2022
© AAmahkeme - karar
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Kayseri'de dışarı çıkmak isteyen kızı S.A.'yı darp ettiği için tutuksuz yargılanan Ali A., 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 20 Kasım'da, Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre S.A., babası Ali A.'dan dışarı çıkmak için izin istedi. Babanın 'Hayır' cevabı üzerine kızı ile arasında tartışma çıktı. Ali A., kızı S.A.'yı tekme ve tokat ile dövdü. Kızının şikayetçi olması üzerine Ali A. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Ali A. ile kızı S.A. hazır bulundu. Kızının daha sonra şikâyetinden vazgeçtiği davada Ali A., suçsuz olduğunu belirterek, "Kesinlikle kızımı darp etmedim, beraatimi istiyorum" dedi.

Şikâyetçi olmadığını söyleyen S.A. ise "Dışarı çıkmak istedim. Babam izin vermedi. Aramızda da sözlü tartışma oldu. Şikayetçi değilim. Darp etmedi" diye konuştu.

Mahkeme, sanık Ali A.'yı 'yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırarak, cezasını da ertelemedi.
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