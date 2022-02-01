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https://tr.sputniknews.com/20220201/konyada-ekmege-zam-son-4-ayda-yuzde-80-zam-yapildi-1053343813.html
Konya’da ekmeğe zam: Son 4 ayda yüzde 80 zam yapıldı
Konya’da ekmeğe zam: Son 4 ayda yüzde 80 zam yapıldı
Konya’da ekmeğe zam yapıldı. 2021 yılında yapılan zamlarla 2 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı, son zamla birlikte 2.5 TL’ye yükseldi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:04+0300
2022-02-01T13:04+0300
ekonomi
konya
ekmek
zam
ekonomi
fiyat
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Konya’da artan girdi maliyetlerinin ardından ekmeğe zam geldi. Konya Ticaret Odası’nda komisyon kararıyla 2 TL’ye satılan 200 gram ekmek fiyatı 2.5 TL’ye yükseltildi.Konya’da 2021 yılında 1.40 TL’ye satılan 200 gram ekmek ekim ayında 1.75 TL’ye, aralık ayında alınan kararla ise 2 TL’ye yükseltilmişti. Son yapılan zamla birlikte Konya’da ekmeğe 4 ayda yüzde 80 zam yapılmış oldu.Ekmek fiyatlarına gelen zammı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştiren İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu “Şehrimizde ekmek fiyatları 2 TL'den, 2.5 TL'ye yükseldi. Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan sonra vatandaşlarımız çoğunlukla ekmek tüketimini artırmak durumunda kaldı. Sadece bu ekmek zammından sonra beş kişilik bir ailenin cebinden ayda ortalama 100 TL daha fazla çıkacak. Yazık oluyor milletimize. Artık ekmek aslanın ağzından çok ötede” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/turkiye-firincilar-federasyonundan-ekmek-fiyatlarina-iliskin-aciklama-1053309062.html
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konya, ekmek, zam, ekonomi, fiyat

Konya’da ekmeğe zam: Son 4 ayda yüzde 80 zam yapıldı

13:04 01.02.2022
© AAEkmek
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Konya’da ekmeğe zam yapıldı. 2021 yılında yapılan zamlarla 2 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı, son zamla birlikte 2.5 TL’ye yükseldi.
Konya’da artan girdi maliyetlerinin ardından ekmeğe zam geldi. Konya Ticaret Odası’nda komisyon kararıyla 2 TL’ye satılan 200 gram ekmek fiyatı 2.5 TL’ye yükseltildi.
Konya’da 2021 yılında 1.40 TL’ye satılan 200 gram ekmek ekim ayında 1.75 TL’ye, aralık ayında alınan kararla ise 2 TL’ye yükseltilmişti. Son yapılan zamla birlikte Konya’da ekmeğe 4 ayda yüzde 80 zam yapılmış oldu.
Ekmek fiyatlarına gelen zammı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştiren İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu “Şehrimizde ekmek fiyatları 2 TL'den, 2.5 TL'ye yükseldi. Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan sonra vatandaşlarımız çoğunlukla ekmek tüketimini artırmak durumunda kaldı. Sadece bu ekmek zammından sonra beş kişilik bir ailenin cebinden ayda ortalama 100 TL daha fazla çıkacak. Yazık oluyor milletimize. Artık ekmek aslanın ağzından çok ötede” dedi.
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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