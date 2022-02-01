https://tr.sputniknews.com/20220201/konyada-ekmege-zam-son-4-ayda-yuzde-80-zam-yapildi-1053343813.html

Konya’da ekmeğe zam: Son 4 ayda yüzde 80 zam yapıldı

Konya’da ekmeğe zam: Son 4 ayda yüzde 80 zam yapıldı

Konya’da ekmeğe zam yapıldı. 2021 yılında yapılan zamlarla 2 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı, son zamla birlikte 2.5 TL’ye yükseldi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:04+0300

2022-02-01T13:04+0300

2022-02-01T13:04+0300

ekonomi

konya

ekmek

zam

ekonomi

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104238/19/1042381936_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2bcf8ffb473d60f7581e993eac05edfd.jpg

Konya’da artan girdi maliyetlerinin ardından ekmeğe zam geldi. Konya Ticaret Odası’nda komisyon kararıyla 2 TL’ye satılan 200 gram ekmek fiyatı 2.5 TL’ye yükseltildi.Konya’da 2021 yılında 1.40 TL’ye satılan 200 gram ekmek ekim ayında 1.75 TL’ye, aralık ayında alınan kararla ise 2 TL’ye yükseltilmişti. Son yapılan zamla birlikte Konya’da ekmeğe 4 ayda yüzde 80 zam yapılmış oldu.Ekmek fiyatlarına gelen zammı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştiren İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu “Şehrimizde ekmek fiyatları 2 TL'den, 2.5 TL'ye yükseldi. Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan sonra vatandaşlarımız çoğunlukla ekmek tüketimini artırmak durumunda kaldı. Sadece bu ekmek zammından sonra beş kişilik bir ailenin cebinden ayda ortalama 100 TL daha fazla çıkacak. Yazık oluyor milletimize. Artık ekmek aslanın ağzından çok ötede” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/turkiye-firincilar-federasyonundan-ekmek-fiyatlarina-iliskin-aciklama-1053309062.html

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konya, ekmek, zam, ekonomi, fiyat