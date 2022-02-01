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https://tr.sputniknews.com/20220201/kopeklerinin-tuylerinden-atki-ve-bere-dikiyor-1053347216.html
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
İngiltere'de yaşayan bir kadın, köpeklerinin tüylerinden kıyafet yapıyor. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:49+0300
2022-02-01T13:49+0300
2022-02-01T13:49+0300
dünya
köpek
kadın
bere
atkı
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İngiltere'de yaşayan Jane Crewe isimli bir kadın, kalın beyaz kürkleriyle tanınan Sibirya cinsi Samoyed köpeklerinin tüylerini toplayarak onlardan kıyafet dikiyor.Artemis ve Phaidra isimli 7 yaşındaki köpeklerinin tüylerini toplayan kadın, yıkadığı tüyleri iki üç gün boyunca kurutuyor ve iplik haline getirerek ipe dönüştürüyor. Saatte yaklaşık 50 kilo ip üretebildiğini söyleyen kadın, daha sonra onları şapka ve atkıya dönüştürüyor.
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köpek, kadın, bere, atkı
Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor
İngiltere'de yaşayan bir kadın, köpeklerinin tüylerinden kıyafet yapıyor.
İngiltere'de yaşayan Jane Crewe isimli bir kadın, kalın beyaz kürkleriyle tanınan Sibirya cinsi Samoyed köpeklerinin tüylerini toplayarak onlardan kıyafet dikiyor.
Artemis ve Phaidra isimli
7 yaşındaki köpeklerinin tüylerini toplayan kadın, yıkadığı tüyleri iki üç gün boyunca kurutuyor ve iplik haline getirerek ipe dönüştürüyor.
Saatte yaklaşık
50 kilo ip üretebildiğini söyleyen kadın, daha sonra onları şapka ve atkıya dönüştürüyor.