https://tr.sputniknews.com/20220201/kopeklerinin-tuylerinden-atki-ve-bere-dikiyor-1053347216.html

Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor

Köpeklerinin tüylerinden atkı ve bere dikiyor

İngiltere'de yaşayan bir kadın, köpeklerinin tüylerinden kıyafet yapıyor. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:49+0300

2022-02-01T13:49+0300

2022-02-01T13:49+0300

dünya

köpek

kadın

bere

atkı

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İngiltere'de yaşayan Jane Crewe isimli bir kadın, kalın beyaz kürkleriyle tanınan Sibirya cinsi Samoyed köpeklerinin tüylerini toplayarak onlardan kıyafet dikiyor.Artemis ve Phaidra isimli 7 yaşındaki köpeklerinin tüylerini toplayan kadın, yıkadığı tüyleri iki üç gün boyunca kurutuyor ve iplik haline getirerek ipe dönüştürüyor. Saatte yaklaşık 50 kilo ip üretebildiğini söyleyen kadın, daha sonra onları şapka ve atkıya dönüştürüyor.

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2022

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köpek, kadın, bere, atkı