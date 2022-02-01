https://tr.sputniknews.com/20220201/koronavirus-sonrasi-uyuz-tirmaniyor-kasinma-sikayetiyle-gelenlerin-yarisina-uyuz-tanisi-konuyor-1053340906.html

Koronavirüs sonrası ‘uyuz’ tırmanıyor: 'Kaşınma şikayetiyle gelenlerin yarısına uyuz tanısı konuyor'

Koronavirüs sonrası ‘uyuz’ tırmanıyor: 'Kaşınma şikayetiyle gelenlerin yarısına uyuz tanısı konuyor'

Koronavirüs nedeniyle uyuz vakalarında son yıllara göre artış yaşanıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T12:17+0300

2022-02-01T12:17+0300

2022-02-01T12:18+0300

türkiye

türkiye

sağlık

sağlık bakanlığı

uyuz

koronavirüs

bulaşıcı hastalık

kaşınma

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Halk arasında “uyuz” olarak bilinen scabies hastalığı Adana'da son günlerde artış gösterirken, uzmanlar aile içi bulaşa ve kapalı ortamda uzun süre kalmaya dikkat çekti.Yüreğir Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, koronavirüsle birlikte hastalığın artışa geçtiğini belirterek, “Koronavirüsten önce de vardı ama korona virüsle birlikte vakalar daha da arttı. Uyuz hastalığının temel bulaşma yöntemi temas. Ya tensel ya da kıyafet, yatak ve çarşafla temas. Bulaşması için en az 15-20 dakika temas etmek lazım. Tokalaşmakla uyuz hastalığı bulaşmaz” diye konuştu.'Gezdiği yerlerde tünel yapar'Uyuz hastalığının doktorların gözlem ve muayenesi sonucu teşhis edildiğinin altını çizen Güzelsoy, “El bilekleri ve parmaklarda ki lezyonlardan tanıyı koyuyoruz. Uyuz böceği gezdiği yerlerde tünel yapar. Deride kabarcıklar oluşur. Dişi uyuz böcekleri de yumurta bırakır. Bu da kaşıntıyı arttırır. Uyuz hastalığının temel özelliği gece kaşıntısıdır. Özellikle sıcak ortama girince uyuz böceği hareketlendiği için daha çok kaşıntı olur. Yetişkin bir insanda ortalama 10-15 uyuz böceği bulunur” ifadelerini kullandı.'Hayvandan insana bulaşmaz'Uzm. Dr. Ali Güzelsoy, evcil hayvanlardan insanlara uyuz bulaşmayacağını da söyledi. Uyuz böceğinin kalabalık ve kapalı ortamları sevdiğini belirten Güzelsoy, “Pandemi ortamında herkes evlere kapandı. Dışarı çıksalar bile kapalı ortamda durma zamanı daha çok arttı. Bir süre okullar kapalı kaldı ama okulların açılmasıyla birlikte evden okula, okuldan eve uyuz böceği taşıması çoğaldı” dedi.'Kişisel temizliğe dikkat'Kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yarısına uyuz tanısı koyduklarını belirten Ali Güzelsoy, daha sonra şunları söyledi:

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türkiye, sağlık, sağlık bakanlığı, uyuz, koronavirüs, bulaşıcı hastalık, kaşınma