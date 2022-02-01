Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/koronavirus-sonrasi-uyuz-tirmaniyor-kasinma-sikayetiyle-gelenlerin-yarisina-uyuz-tanisi-konuyor-1053340906.html
Koronavirüs sonrası ‘uyuz’ tırmanıyor: 'Kaşınma şikayetiyle gelenlerin yarısına uyuz tanısı konuyor'
Koronavirüs sonrası ‘uyuz’ tırmanıyor: 'Kaşınma şikayetiyle gelenlerin yarısına uyuz tanısı konuyor'
Koronavirüs nedeniyle uyuz vakalarında son yıllara göre artış yaşanıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:17+0300
2022-02-01T12:18+0300
türkiye
türkiye
sağlık
sağlık bakanlığı
uyuz
koronavirüs
bulaşıcı hastalık
kaşınma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053340751_0:7:288:169_1920x0_80_0_0_9393690476c7c84d1b2366ac0c6ad778.jpg
Halk arasında “uyuz” olarak bilinen scabies hastalığı Adana'da son günlerde artış gösterirken, uzmanlar aile içi bulaşa ve kapalı ortamda uzun süre kalmaya dikkat çekti.Yüreğir Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, koronavirüsle birlikte hastalığın artışa geçtiğini belirterek, “Koronavirüsten önce de vardı ama korona virüsle birlikte vakalar daha da arttı. Uyuz hastalığının temel bulaşma yöntemi temas. Ya tensel ya da kıyafet, yatak ve çarşafla temas. Bulaşması için en az 15-20 dakika temas etmek lazım. Tokalaşmakla uyuz hastalığı bulaşmaz” diye konuştu.'Gezdiği yerlerde tünel yapar'Uyuz hastalığının doktorların gözlem ve muayenesi sonucu teşhis edildiğinin altını çizen Güzelsoy, “El bilekleri ve parmaklarda ki lezyonlardan tanıyı koyuyoruz. Uyuz böceği gezdiği yerlerde tünel yapar. Deride kabarcıklar oluşur. Dişi uyuz böcekleri de yumurta bırakır. Bu da kaşıntıyı arttırır. Uyuz hastalığının temel özelliği gece kaşıntısıdır. Özellikle sıcak ortama girince uyuz böceği hareketlendiği için daha çok kaşıntı olur. Yetişkin bir insanda ortalama 10-15 uyuz böceği bulunur” ifadelerini kullandı.'Hayvandan insana bulaşmaz'Uzm. Dr. Ali Güzelsoy, evcil hayvanlardan insanlara uyuz bulaşmayacağını da söyledi. Uyuz böceğinin kalabalık ve kapalı ortamları sevdiğini belirten Güzelsoy, “Pandemi ortamında herkes evlere kapandı. Dışarı çıksalar bile kapalı ortamda durma zamanı daha çok arttı. Bir süre okullar kapalı kaldı ama okulların açılmasıyla birlikte evden okula, okuldan eve uyuz böceği taşıması çoğaldı” dedi.'Kişisel temizliğe dikkat'Kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yarısına uyuz tanısı koyduklarını belirten Ali Güzelsoy, daha sonra şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220131/uzmanlar-omicronun-belirtileri-cildinizde-de-olabilir-1053305465.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053340751_28:0:261:175_1920x0_80_0_0_3191761531633fa1e9f2a9b6088f6be2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sağlık, sağlık bakanlığı, uyuz, koronavirüs, bulaşıcı hastalık, kaşınma

Koronavirüs sonrası ‘uyuz’ tırmanıyor: 'Kaşınma şikayetiyle gelenlerin yarısına uyuz tanısı konuyor'

12:17 01.02.2022 (güncellendi: 12:18 01.02.2022)
© DHAUyuz hastalığı
Uyuz hastalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
Abone ol
Koronavirüs nedeniyle uyuz vakalarında son yıllara göre artış yaşanıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yarısına uyuz tanısı koyduklarını söyledi.
Halk arasında “uyuz” olarak bilinen scabies hastalığı Adana'da son günlerde artış gösterirken, uzmanlar aile içi bulaşa ve kapalı ortamda uzun süre kalmaya dikkat çekti.
Yüreğir Devlet Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Güzelsoy, koronavirüsle birlikte hastalığın artışa geçtiğini belirterek, “Koronavirüsten önce de vardı ama korona virüsle birlikte vakalar daha da arttı. Uyuz hastalığının temel bulaşma yöntemi temas. Ya tensel ya da kıyafet, yatak ve çarşafla temas. Bulaşması için en az 15-20 dakika temas etmek lazım. Tokalaşmakla uyuz hastalığı bulaşmaz” diye konuştu.

'Gezdiği yerlerde tünel yapar'

Uyuz hastalığının doktorların gözlem ve muayenesi sonucu teşhis edildiğinin altını çizen Güzelsoy, “El bilekleri ve parmaklarda ki lezyonlardan tanıyı koyuyoruz. Uyuz böceği gezdiği yerlerde tünel yapar. Deride kabarcıklar oluşur. Dişi uyuz böcekleri de yumurta bırakır. Bu da kaşıntıyı arttırır. Uyuz hastalığının temel özelliği gece kaşıntısıdır. Özellikle sıcak ortama girince uyuz böceği hareketlendiği için daha çok kaşıntı olur. Yetişkin bir insanda ortalama 10-15 uyuz böceği bulunur” ifadelerini kullandı.

'Hayvandan insana bulaşmaz'

Uzm. Dr. Ali Güzelsoy, evcil hayvanlardan insanlara uyuz bulaşmayacağını da söyledi. Uyuz böceğinin kalabalık ve kapalı ortamları sevdiğini belirten Güzelsoy, “Pandemi ortamında herkes evlere kapandı. Dışarı çıksalar bile kapalı ortamda durma zamanı daha çok arttı. Bir süre okullar kapalı kaldı ama okulların açılmasıyla birlikte evden okula, okuldan eve uyuz böceği taşıması çoğaldı” dedi.

'Kişisel temizliğe dikkat'

Kaşınma şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların yarısına uyuz tanısı koyduklarını belirten Ali Güzelsoy, daha sonra şunları söyledi:
“Kaşıntı şikayetleri başladığında mutlaka vatandaşlar doktora gitmeli. Eczaneden krem alıp sürmeye başlamayacaklar. Uyuz bulaştığı zaman ilk defa bulaşıyorsa 2 haftayla 6-8 hafta arasına kadar hastalık yapma süreci var. Daha önce uyuz geçirmişseniz bu süre sadece 4 güne düşüyor. Onun için bir kaşınma hissettiyseniz ve bu kaşınma ailede yaygınsa direk doktora gelmelisiniz. Tedavi sırasında da söylenen her şeye uymalısınız. Çünkü çok fazla salgın var. İlaçları doktorların söylediği dozda kullanmazsanız hastalığı yenemezsiniz. Gün içerisinde baktığımız hastaların neredeyse yarısına uyuz tanısı koyuyoruz. Kişisel temizliğe çok dikkat etmek lazım. Kıyafetleri minimum 60 derecede yıkamalılar. Yıkanmayacak kıyafetleri de dışarıda 1 hafta havalandırmalılar.”
Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
KORONAVİRÜS
Uzmanlar: Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir
Dün, 13:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce