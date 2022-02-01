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https://tr.sputniknews.com/20220201/kremlin-guvenlik-garantilerine-dair-resmi-yanitimizi-abdye-henuz-iletmedik-1053351976.html
Kremlin: Güvenlik garantilerine dair resmi yanıtımızı ABD’ye henüz iletmedik
Kremlin: Güvenlik garantilerine dair resmi yanıtımızı ABD’ye henüz iletmedik
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine ABD ile NATO’nun verdiği yazılı yanıt karşısında kendilerinin de karşı tarafa resmi... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:34+0300
2022-02-01T15:34+0300
dünya
rusya
abd
nato
kremlin
dmitriy peskov
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ABD Dışişleri yetkililerinin, Rusya’nın resmi cevabını aldıklarına ilişkin açıklamalarının sorulması üstüne Peskov, “Hayır, bir akıl karışıklığı yaşandı. Onlar, biraz daha farklı bir konudaki değerlendirmelerimizdi” dedi.“Rusya’nın yanıtı henüz karşı tarafa iletilmemiştir, bu yanıt henüz hazırlanmakta” diye ekleyen Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın resmi yanıtının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘gerekli gördüğü an’ dile getirileceğini kaydetti.‘Putin, güvenlik garantilerine dair bugün açıklama yapabilir’Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bugünkü görüşmesinin ardından düzenlenecek basın toplantısında bu konuya değinebileceğini de belirti.Kremlin’den önce Rusya Dışişleri de Moskova’nın resmi yanıtının ABD’ye iletildiği açıklamalarını yalanlamıştı. Söz konusu yalanlama, bir ABD Dışişleri sözcüsünün Rusya’dan bir yanıt aldıklarını açıklamasını izledi.ABD, Rusya’nın kendi güvenliğini sağlamak adına batı ülkelerinden talep ettiği garantilere ilişkin resmi yanıtını 27 Ocak’ta Rusya’ya iletmişti.Rusya’nın, bu resmi yanıtı tatmin edici bulmadığı biliniyor. Zira Rusya’nın kilit taleplerinden biri, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceğini taahhüt etmesiydi, ancak ABD yetkilileri İttifakın böyle bir taahhütte bulunmayacağını kaydetti.‘Putin ile Johnson bugün görüşmeyecek’Bu sırada Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün gerçekleştireceği söylenen telefon görüşmesinin yapılmayacağını belirtti. Peskov sorusu üstüne, “Bugün için böyle bir görüşme planlanmış değil” dedi.Söz konusu görüşmenin yapılacağına dair bir duyuru yapmadıkları hatırlatmasını yapan Kremlin Sözcüsü, ileride böyle bir görüşme üstünde anlaşılması durumunda bununla ilgili açıklama yapacaklarını kaydetti.Putin ile Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştireceğine ilişkin açıklama yapan taraf, İngiltere’ydi. Daha sonra İngiliz basını söz konusu görüşmenin iptal olduğunu yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220128/lavrov-rusya-savas-istemiyor-ancak-cikarlarinin-goz-ardi-edilmesine-de-izin-vermeyecek-1053227463.html
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rusya, abd, nato, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Güvenlik garantilerine dair resmi yanıtımızı ABD’ye henüz iletmedik

15:34 01.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına gir Dmitriy Peskov
 Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın güvenlik garantisi taleplerine ABD ile NATO’nun verdiği yazılı yanıt karşısında kendilerinin de karşı tarafa resmi bir cevap ilettikleri açıklamalarını reddetti.
ABD Dışişleri yetkililerinin, Rusya’nın resmi cevabını aldıklarına ilişkin açıklamalarının sorulması üstüne Peskov, “Hayır, bir akıl karışıklığı yaşandı. Onlar, biraz daha farklı bir konudaki değerlendirmelerimizdi” dedi.
“Rusya’nın yanıtı henüz karşı tarafa iletilmemiştir, bu yanıt henüz hazırlanmakta” diye ekleyen Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın resmi yanıtının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘gerekli gördüğü an’ dile getirileceğini kaydetti.

‘Putin, güvenlik garantilerine dair bugün açıklama yapabilir’

Peskov, Rusya Devlet Başkanı’nın, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bugünkü görüşmesinin ardından düzenlenecek basın toplantısında bu konuya değinebileceğini de belirti.
Kremlin’den önce Rusya Dışişleri de Moskova’nın resmi yanıtının ABD’ye iletildiği açıklamalarını yalanlamıştı. Söz konusu yalanlama, bir ABD Dışişleri sözcüsünün Rusya’dan bir yanıt aldıklarını açıklamasını izledi.
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ABD, Rusya’nın kendi güvenliğini sağlamak adına batı ülkelerinden talep ettiği garantilere ilişkin resmi yanıtını 27 Ocak’ta Rusya’ya iletmişti.
Rusya’nın, bu resmi yanıtı tatmin edici bulmadığı biliniyor. Zira Rusya’nın kilit taleplerinden biri, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyeceğini taahhüt etmesiydi, ancak ABD yetkilileri İttifakın böyle bir taahhütte bulunmayacağını kaydetti.

‘Putin ile Johnson bugün görüşmeyecek’

Bu sırada Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün gerçekleştireceği söylenen telefon görüşmesinin yapılmayacağını belirtti. Peskov sorusu üstüne, “Bugün için böyle bir görüşme planlanmış değil” dedi.
Söz konusu görüşmenin yapılacağına dair bir duyuru yapmadıkları hatırlatmasını yapan Kremlin Sözcüsü, ileride böyle bir görüşme üstünde anlaşılması durumunda bununla ilgili açıklama yapacaklarını kaydetti.
Putin ile Johnson’ın telefon görüşmesi gerçekleştireceğine ilişkin açıklama yapan taraf, İngiltere’ydi. Daha sonra İngiliz basını söz konusu görüşmenin iptal olduğunu yazdı.
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