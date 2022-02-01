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https://tr.sputniknews.com/20220201/kurtulmustan-gulun-istifasina-iliskin-aciklama-bakanlarin-kim-olacagi-cumhurbaskaninin-takdiri-1053334071.html
Kurtulmuş'tan Gül'ün istifasına ilişkin açıklama: Bakanların kim olacağı Cumhurbaşkanı’nın takdiri
Kurtulmuş'tan Gül'ün istifasına ilişkin açıklama: Bakanların kim olacağı Cumhurbaşkanı’nın takdiri
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Gül'ün istifasına ilişkin, "Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T07:51+0300
2022-02-01T07:51+0300
politika
numan kurtulmuş
bekir bozdağ
abdulhamit gül
genelge
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Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Kurtulmuş, hem Abdulhamit Gül’ün neden görevden affını istediğini hem de bu durumun Numan Kurtulmuş’a yönelik olduğu iddiasına ilişkin, "Son derece haksız, yanlış, art niyetli bir yorum. Katılmam mümkün değil. Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı’nın takdiridir" ifadelerini kullandı. "Abdulhamit Gül uzun yıllar siyaset yaptığım çok değerli bir arkadaşım" diyen Kurtulmuş, 15 Temmuz sonrası süreçte yargıdaki yanlışlarla ilgili ciddi mücadele yürüttü. Ayrıca insan hakları eylem planı, yeni anayasa çalışmaları ve demokratik adımlar konusunda da ciddi çalışmaları oldu. Abdulhamit Gül nasıl bir istikamette idiyse, Bekir Bozdağ da aynı istikamet ve fikriyatta olduğuna güvendiğim değerli bir arkadaşımdır" diye konuştu. Abdulhamit Gül’ün bakan olarak yaptığı son konuşmada söylediği “Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı, itibar suikastı olmaz. FETÖ’vari anlayış ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi yönünde tedbir alınması en esaslı görevlerden biridir” sözü de çok tartışılmış, hatta Ekrem İmamoğlu ile ilgili MOBESE kayıtları ile ilişkilendirilmişti. Kurtulmuş, “Abdulhamit Gül bu sözleri hangi kontekste söyledi bilmiyorum. Ancak söylediği sözler hukuk devletinin temel prensiplerindendir” yorumunu yaptı.'Sansür değil çerçeve'Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Toplumun temel değerlerine aykırı programlar konusunda gereği yapılacak” şeklindeki genelgesine yönelik “sansür” eleştirilerine de yanıt verdi:“Sansür olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Aile, gençler ve çocukların kişisel gelişimi ve karakter gelişimindeki olumsuzlukları ortadan kaldırmak, azaltmak için çizilmiş bir çerçevedir. Aile ve çocukların korunması anayasal olarak hükümete verilmiş bir görevdir.”'Kılıçdaroğlu'na 'trol' yanıtı'CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadaki son videosu AK Parti’nin trolleri olduğuna ilişkin iddialara da cevap veren Kurtulmuş, “Bizlerin geldiği siyasi gelenek troller üzerinden değil, toplumda karşılığı olan gerçek kişiler üzerindendir. AK Parti’nin trol yetiştirerek siyaset yapma durumu yoktur. CHP yalan, iftira ve hakaretle hareket ediyor. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden muhalifleri konsolide etmeye çalışıyor. Henüz ben anlattıkları bir proje görmedim" dedi. 'Ekonomide belirsizlik ortadan kalktı'Sıkıntının pandemi ve enerji fiyatları başta olmak üzere maliyetlerdeki artıştan ve sonrasında aralık ayında döviz kurunda yaşanan hareketlilikten kaynaklandığını söyleyen Kurtulmuş, önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini şöyle sıraladı: “Döviz kurunun birkaç ay sonra daha aşağıya geleceğine inanıyorum. Belirsizlik ortadan kalktı. İstikrar ve güven ortamıyla üretim artacaktır. Kısa vadede vatandaşın etkilenmemesi için maaşlarda düzenleme yapıldı. Temmuz ayında da ilave zam gündemde. Aralık ayının olumsuz baz etkisi mart sonundan itibaren sona erecektir. Tarımda bereketli bir yıl bekleniyor. Yaz aylarından itibaren fiyatlarda düşüş olacaktır. Haziran ayı başından itibaren turizm gelirlerinde de büyük bir artış bekleniyor.”
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numan kurtulmuş, bekir bozdağ, abdulhamit gül, genelge

Kurtulmuş'tan Gül'ün istifasına ilişkin açıklama: Bakanların kim olacağı Cumhurbaşkanı’nın takdiri

07:51 01.02.2022
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Gül'ün istifasına ilişkin, "Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı’nın takdiridir" dedi.
Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Kurtulmuş, hem Abdulhamit Gül’ün neden görevden affını istediğini hem de bu durumun Numan Kurtulmuş’a yönelik olduğu iddiasına ilişkin, "Son derece haksız, yanlış, art niyetli bir yorum. Katılmam mümkün değil. Sürece nasıl gelindi, bilmiyorum. Bakanların kimler olacağı konusu Cumhurbaşkanı’nın takdiridir" ifadelerini kullandı.
"Abdulhamit Gül uzun yıllar siyaset yaptığım çok değerli bir arkadaşım" diyen Kurtulmuş, 15 Temmuz sonrası süreçte yargıdaki yanlışlarla ilgili ciddi mücadele yürüttü. Ayrıca insan hakları eylem planı, yeni anayasa çalışmaları ve demokratik adımlar konusunda da ciddi çalışmaları oldu. Abdulhamit Gül nasıl bir istikamette idiyse, Bekir Bozdağ da aynı istikamet ve fikriyatta olduğuna güvendiğim değerli bir arkadaşımdır" diye konuştu.
Abdulhamit Gül’ün bakan olarak yaptığı son konuşmada söylediği “Hukuk devletinde haysiyet cellatlığı, itibar suikastı olmaz. FETÖ’vari anlayış ve uygulamaların gerçekleştirilmemesi yönünde tedbir alınması en esaslı görevlerden biridir” sözü de çok tartışılmış, hatta Ekrem İmamoğlu ile ilgili MOBESE kayıtları ile ilişkilendirilmişti. Kurtulmuş, “Abdulhamit Gül bu sözleri hangi kontekste söyledi bilmiyorum. Ancak söylediği sözler hukuk devletinin temel prensiplerindendir” yorumunu yaptı.

'Sansür değil çerçeve'

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Toplumun temel değerlerine aykırı programlar konusunda gereği yapılacak” şeklindeki genelgesine yönelik “sansür” eleştirilerine de yanıt verdi:
“Sansür olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Aile, gençler ve çocukların kişisel gelişimi ve karakter gelişimindeki olumsuzlukları ortadan kaldırmak, azaltmak için çizilmiş bir çerçevedir. Aile ve çocukların korunması anayasal olarak hükümete verilmiş bir görevdir.”

'Kılıçdaroğlu'na 'trol' yanıtı'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadaki son videosu AK Parti’nin trolleri olduğuna ilişkin iddialara da cevap veren Kurtulmuş, “Bizlerin geldiği siyasi gelenek troller üzerinden değil, toplumda karşılığı olan gerçek kişiler üzerindendir. AK Parti’nin trol yetiştirerek siyaset yapma durumu yoktur. CHP yalan, iftira ve hakaretle hareket ediyor. Sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden muhalifleri konsolide etmeye çalışıyor. Henüz ben anlattıkları bir proje görmedim" dedi.

'Ekonomide belirsizlik ortadan kalktı'

Sıkıntının pandemi ve enerji fiyatları başta olmak üzere maliyetlerdeki artıştan ve sonrasında aralık ayında döviz kurunda yaşanan hareketlilikten kaynaklandığını söyleyen Kurtulmuş, önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini şöyle sıraladı:
Döviz kurunun birkaç ay sonra daha aşağıya geleceğine inanıyorum. Belirsizlik ortadan kalktı. İstikrar ve güven ortamıyla üretim artacaktır. Kısa vadede vatandaşın etkilenmemesi için maaşlarda düzenleme yapıldı. Temmuz ayında da ilave zam gündemde. Aralık ayının olumsuz baz etkisi mart sonundan itibaren sona erecektir. Tarımda bereketli bir yıl bekleniyor. Yaz aylarından itibaren fiyatlarda düşüş olacaktır. Haziran ayı başından itibaren turizm gelirlerinde de büyük bir artış bekleniyor.”
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