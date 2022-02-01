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https://tr.sputniknews.com/20220201/macar-disisleri-bakani-szijjarto-rusyayla-bir-dizi-alanda-ortak-isbirligi-planlarini-kabul-ettik-1053363785.html
Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya'yla bir dizi alanda ortak işbirliği planlarını kabul ettik
Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya'yla bir dizi alanda ortak işbirliği planlarını kabul ettik
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova ve Budapeşte'nin enerji, sanayi, sağlık, gıda, uzay araştırmaları alanlarında ortak işbirliği planlarını... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:07+0300
2022-02-01T22:08+0300
dünya
rusya
macaristan
peter szijjarto
işbirliği anlaşması
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Szijjarto, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin içeriğine ilişkin Facebook'tan bir açıklama yapan Szijjarto, "Toplantı sonucunda, Rus hükümetinin iyi işbirliğini sürdürmeye hazır olduğu anlaşıldı. Gelecek yıl enerji, sanayi, gıda, uzay araştırmaları, sağlık konularında uygulanacak ortak planları kabul ettik. Bu işbirliği, Macar ekonomisine ve genel olarak Macaristan'ın çıkarlarına fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.Szijjarto, Moskova'ya Batılı müttefikler ile Rusya arasındaki diyaloğu pekiştirmek için geldiklerini kaydederek "Ciddi görüşmeler dalgası başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasında görüşmeler yapıldı. Bu, güzel bir haber, gerilimin azalacağına dair umutları yeşertiyor. Doğu ile Batı arasındaki müzakerelerin ivme kazanacağını umuyoruz" dedi.
rusya
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rusya, macaristan, peter szijjarto, işbirliği anlaşması

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya'yla bir dizi alanda ortak işbirliği planlarını kabul ettik

22:07 01.02.2022 (güncellendi: 22:08 01.02.2022)
© AFP 2021Peter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova ve Budapeşte'nin enerji, sanayi, sağlık, gıda, uzay araştırmaları alanlarında ortak işbirliği planlarını kabul ettiğini belirtti.
Szijjarto, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin Facebook'tan bir açıklama yapan Szijjarto, "Toplantı sonucunda, Rus hükümetinin iyi işbirliğini sürdürmeye hazır olduğu anlaşıldı. Gelecek yıl enerji, sanayi, gıda, uzay araştırmaları, sağlık konularında uygulanacak ortak planları kabul ettik. Bu işbirliği, Macar ekonomisine ve genel olarak Macaristan'ın çıkarlarına fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Moskova'ya Batılı müttefikler ile Rusya arasındaki diyaloğu pekiştirmek için geldiklerini kaydederek "Ciddi görüşmeler dalgası başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasında görüşmeler yapıldı. Bu, güzel bir haber, gerilimin azalacağına dair umutları yeşertiyor. Doğu ile Batı arasındaki müzakerelerin ivme kazanacağını umuyoruz" dedi.
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