https://tr.sputniknews.com/20220201/macar-disisleri-bakani-szijjarto-rusyayla-bir-dizi-alanda-ortak-isbirligi-planlarini-kabul-ettik-1053363785.html

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya'yla bir dizi alanda ortak işbirliği planlarını kabul ettik

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya'yla bir dizi alanda ortak işbirliği planlarını kabul ettik

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova ve Budapeşte'nin enerji, sanayi, sağlık, gıda, uzay araştırmaları alanlarında ortak işbirliği planlarını... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T22:07+0300

2022-02-01T22:07+0300

2022-02-01T22:08+0300

dünya

rusya

macaristan

peter szijjarto

işbirliği anlaşması

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Szijjarto, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin içeriğine ilişkin Facebook'tan bir açıklama yapan Szijjarto, "Toplantı sonucunda, Rus hükümetinin iyi işbirliğini sürdürmeye hazır olduğu anlaşıldı. Gelecek yıl enerji, sanayi, gıda, uzay araştırmaları, sağlık konularında uygulanacak ortak planları kabul ettik. Bu işbirliği, Macar ekonomisine ve genel olarak Macaristan'ın çıkarlarına fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.Szijjarto, Moskova'ya Batılı müttefikler ile Rusya arasındaki diyaloğu pekiştirmek için geldiklerini kaydederek "Ciddi görüşmeler dalgası başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken arasında görüşmeler yapıldı. Bu, güzel bir haber, gerilimin azalacağına dair umutları yeşertiyor. Doğu ile Batı arasındaki müzakerelerin ivme kazanacağını umuyoruz" dedi.

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rusya, macaristan, peter szijjarto, işbirliği anlaşması