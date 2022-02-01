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Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı makamı, İBB Başkanı'na biraz benzese bu ülke nasıl yönetilebilir?
Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı makamı, İBB Başkanı'na biraz benzese bu ülke nasıl yönetilebilir?
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminin İstanbulluların canına tak ettirdiğini belirterek, "Bu böyle... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T11:44+0300
2022-02-01T11:44+0300
politika
mehmet barlas
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Barlas bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana 'işi sulandırdığı'nı öne sürerek, "İşin ciddiyetini kaçırmamak bütün işlerde önemlidir. Bir işi ne kadar sulandırırsanız o kadar kötü sonuç alırsınız" dedi."Ne zaman bir problem yaşansa ya da doğadan gelen zorlayıcı bir durum olsa Ekrem İmamoğlu ortadan yok oluyor. Konuştuğu zaman her şeyin daha iyi olacağından falan söz ediyor ama onun ilgi alanına giren İstanbul Belediyesi'nin halk hizmetlerinde her şey kötüye gidiyor" diyen Barlas, bu durumun siyasette yüz göz olmak deyimiyle uyuştuğunu söyledi.Barlas yazısının devamında şunları kaydetti:"Yani İmamoğlu'nun söylediği hiçbir şeyi ciddiye almayacaksın ve onun görev alanına giren herhangi bir konuda ciddi hiçbir hizmet beklemeyeceksin.Elinizi vicdanınıza koyun, bunca yıldır İstanbul'da kaç tane belediye başkanı gördük, ama hiç böylesini görmedik.Acaba bunun sebebi, İmamoğlu'nun HDP desteğiyle seçilmiş olması mı?Ya da İmamoğlu'nun bundan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir ayrıntı gibi görüp kendini cumhurbaşkanı koltuğunda hissetmesi mi?Yani durum ne ise İstanbulluların canına tak etti.Ulaşım rezil, bozuk otobüsleri bıraktım taksi yok.Kar yağdığı zaman yolları kim temizleyecek belli değil.Belli olan bir şey var, o da balıkçıya gidip kalkan balığını kim mideye indirecek.İşin tadı kaçıyor.Bu böyle gitmez.Bu laubaliliğin devlet yönetimine sirayet ettiğini düşünsenize...Bakanlıklar belediye gibi olursa, cumhurbaşkanlığı makamı İBB Başkanı'na biraz benzese bu ülke nasıl yönetilebilir.Siz de aynı fikirde değil misiniz?"
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mehmet barlas, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanlığı makamı, İBB Başkanı'na biraz benzese bu ülke nasıl yönetilebilir?

11:44 01.02.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminin İstanbulluların canına tak ettirdiğini belirterek, "Bu böyle gitmez. Bakanlıklar belediye gibi olursa, cumhurbaşkanlığı makamı İBB Başkanı'na biraz benzese bu ülke nasıl yönetilebilir" yorumunda bulundu.
Barlas bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana 'işi sulandırdığı'nı öne sürerek, "İşin ciddiyetini kaçırmamak bütün işlerde önemlidir. Bir işi ne kadar sulandırırsanız o kadar kötü sonuç alırsınız" dedi.
"Ne zaman bir problem yaşansa ya da doğadan gelen zorlayıcı bir durum olsa Ekrem İmamoğlu ortadan yok oluyor. Konuştuğu zaman her şeyin daha iyi olacağından falan söz ediyor ama onun ilgi alanına giren İstanbul Belediyesi'nin halk hizmetlerinde her şey kötüye gidiyor" diyen Barlas, bu durumun siyasette yüz göz olmak deyimiyle uyuştuğunu söyledi.
Barlas yazısının devamında şunları kaydetti:

"Yani İmamoğlu'nun söylediği hiçbir şeyi ciddiye almayacaksın ve onun görev alanına giren herhangi bir konuda ciddi hiçbir hizmet beklemeyeceksin.
Elinizi vicdanınıza koyun, bunca yıldır İstanbul'da kaç tane belediye başkanı gördük, ama hiç böylesini görmedik.
Acaba bunun sebebi, İmamoğlu'nun HDP desteğiyle seçilmiş olması mı?
Ya da İmamoğlu'nun bundan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir ayrıntı gibi görüp kendini cumhurbaşkanı koltuğunda hissetmesi mi?
Yani durum ne ise İstanbulluların canına tak etti.
Ulaşım rezil, bozuk otobüsleri bıraktım taksi yok.
Kar yağdığı zaman yolları kim temizleyecek belli değil.
Belli olan bir şey var, o da balıkçıya gidip kalkan balığını kim mideye indirecek.
İşin tadı kaçıyor.
Bu böyle gitmez.
Bu laubaliliğin devlet yönetimine sirayet ettiğini düşünsenize...
Bakanlıklar belediye gibi olursa, cumhurbaşkanlığı makamı İBB Başkanı'na biraz benzese bu ülke nasıl yönetilebilir.
Siz de aynı fikirde değil misiniz?"
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