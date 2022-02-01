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https://tr.sputniknews.com/20220201/meskenlerde-5-kwh-olarak-belirlenen-tuketim-miktarinin-7-kwh-guncellenmesi-karari-resmi-gazetede-1053331313.html
Meskenlerde 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 7 kWh güncellenmesi kararı Resmi Gazete’de
Meskenlerde 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 7 kWh güncellenmesi kararı Resmi Gazete’de
Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T02:27+0300
2022-02-01T02:27+0300
türkiye
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.
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resmi gazete

Meskenlerde 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 7 kWh güncellenmesi kararı Resmi Gazete’de

02:27 01.02.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu’nun, kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.
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