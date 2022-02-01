https://tr.sputniknews.com/20220201/meskenlerde-5-kwh-olarak-belirlenen-tuketim-miktarinin-7-kwh-guncellenmesi-karari-resmi-gazetede-1053331313.html

Meskenlerde 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 7 kWh güncellenmesi kararı Resmi Gazete’de

Meskenlerde 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 7 kWh güncellenmesi kararı Resmi Gazete’de

Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 Kilowatt saat(kWh) olan tüketim miktarının 7 kWh olarak belirlenmesine... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T02:27+0300

2022-02-01T02:27+0300

2022-02-01T02:27+0300

türkiye

resmi gazete

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Enerji Piyasa Düzenleme Kurulunun 31/01/2022 tarihli toplantısında;31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

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resmi gazete