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Microsoft'a karşı hamle: Sony Bungie'yi satın aldı
Microsoft'a karşı hamle: Sony Bungie'yi satın aldı
Sony, Japon teknoloji devi Halo ve Destiny serilerinin yapımcısı olan Bungie'yi satın aldı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T18:18+0300
2022-02-01T18:18+0300
dünya
sony
microsoft
satın alma
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Sony, Destiny'nin geliştiricisi ve Halo'nun orijinal yaratıcısı Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın aldı. Bu hamle, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı planladığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. Bungie CEO'su Pete Parsons bir blog yazısında, Bungie'nin 'oyunlarımızı bağımsız olarak yayınlamaya ve yaratıcı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğini' yazdı.Parsons ayrıca, "SIE'de, bizi her koşulda koşulsuz olarak destekleyen ve aynı zamanda Bungie'nin kalbinde atan yaratıcı bağımsızlığını korumak isteyen bir ortak bulduk. Bizim gibi, SIE de oyun dünyalarının IP'lerimizin dönüşebileceklerinin yalnızca başlangıcı olduğuna inanıyor. Birlikte, dünyanın dört bir yanından dostları, nesiller boyu aileleri ve birden fazla platformda bir araya getiren ikonik seriler yaratma ve geliştirme hayalini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan da, PlayStation Blog'daki bir gönderide, "Bungie'nin çoklu platform geliştirme ve canlı oyun hizmetlerindeki birinci sınıf uzmanlığı, PlayStation'ı yüz milyonlarca oyuncuya genişletme vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak" dedi.PlayStation Studios'un başkanı Hermen Hulst da, ayrı bir blog yazısında "Bungie'nin teknik uzmanlığı, son derece etkileşimli topluluklar oluşturma konusundaki siciliyle birleştiğinde, PlayStation Studios ile işbirliği için doğal bir uyum oluşuyor. Becerileri ve uzmanlığı paylaşmak için planlar yapmaktan ve PlayStation çatısı altında Bungie'de parlak beyinlere sahip olma potansiyelini ortaya çıkarmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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sony, microsoft, satın alma

Microsoft'a karşı hamle: Sony Bungie'yi satın aldı

18:18 01.02.2022
© REUTERS / Mike SegarMicrosoft
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Mike Segar
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Sony, Japon teknoloji devi Halo ve Destiny serilerinin yapımcısı olan Bungie'yi satın aldı.
Sony, Destiny'nin geliştiricisi ve Halo'nun orijinal yaratıcısı Bungie'yi 3.6 milyar dolara satın aldı. Bu hamle, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı planladığını açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.
Bungie CEO'su Pete Parsons bir blog yazısında, Bungie'nin 'oyunlarımızı bağımsız olarak yayınlamaya ve yaratıcı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğini' yazdı.
Parsons ayrıca, "SIE'de, bizi her koşulda koşulsuz olarak destekleyen ve aynı zamanda Bungie'nin kalbinde atan yaratıcı bağımsızlığını korumak isteyen bir ortak bulduk. Bizim gibi, SIE de oyun dünyalarının IP'lerimizin dönüşebileceklerinin yalnızca başlangıcı olduğuna inanıyor. Birlikte, dünyanın dört bir yanından dostları, nesiller boyu aileleri ve birden fazla platformda bir araya getiren ikonik seriler yaratma ve geliştirme hayalini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan da, PlayStation Blog'daki bir gönderide, "Bungie'nin çoklu platform geliştirme ve canlı oyun hizmetlerindeki birinci sınıf uzmanlığı, PlayStation'ı yüz milyonlarca oyuncuya genişletme vizyonumuzu gerçekleştirmemize yardımcı olacak" dedi.
PlayStation Studios'un başkanı Hermen Hulst da, ayrı bir blog yazısında "Bungie'nin teknik uzmanlığı, son derece etkileşimli topluluklar oluşturma konusundaki siciliyle birleştiğinde, PlayStation Studios ile işbirliği için doğal bir uyum oluşuyor. Becerileri ve uzmanlığı paylaşmak için planlar yapmaktan ve PlayStation çatısı altında Bungie'de parlak beyinlere sahip olma potansiyelini ortaya çıkarmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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