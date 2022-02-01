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Muğla'da bir erkek, çocuklarının gözü önünde boşandığı kadını ve ailesini bıçakladı
00:57 01.02.2022 (güncellendi: 01:07 01.02.2022)
© İHA / İHA-AW532433Muğla'da bir erkek, çocuklarının gözü önünde boşandığı kadını ve ailesini bıçakladı
© İHA / İHA-AW532433
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kişi, arka pencereden girdiği evde tartıştığı eski karısı ve ailesini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.
Olay, akşam saat 21.00 sıralarında İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evleri temmuz ayında boşandığı eşi tarafından kundaklandığı için üç çocuğu ile birlikte annesi ve erkek kardeşinin yanına sığınan Fatma Ö.’nün yaşadığı eve çocuklarını görme bahanesiyle arka pencereden giren eski eşi H.U., evdekiler ile tartıştı.
Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı alan şahıs, aile bireylerine saldırdı. Yaralanan aile bireyleri kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı elindeki bıçağı alarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen K.‘nın (57) hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.‘nün ise yaralarının daha hafif olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan H.U., emniyetteki ilk ifadesinde çocuklarını görmek için arka pencereden girdiğini, eski kayınvalidesi ile tartışınca mutfak tezgahında gördüğü ekmek bıçağını alarak önce Mustafa Ö.’ye, daha sonra boşandığı eşi ve kayınvalidesine saldırdığını itiraf etti.
H.U.'nun 23 Temmuz'da da eski eşinin ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi.
Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı alan şahıs, aile bireylerine saldırdı. Yaralanan aile bireyleri kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı elindeki bıçağı alarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen K.‘nın (57) hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.‘nün ise yaralarının daha hafif olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan H.U., emniyetteki ilk ifadesinde çocuklarını görmek için arka pencereden girdiğini, eski kayınvalidesi ile tartışınca mutfak tezgahında gördüğü ekmek bıçağını alarak önce Mustafa Ö.’ye, daha sonra boşandığı eşi ve kayınvalidesine saldırdığını itiraf etti.
H.U.'nun 23 Temmuz'da da eski eşinin ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi.
🔸Muğla'da bir erkek, çocuklarının gözü önünde boşandığı kadını ve ailesini bıçakladı— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 31, 2022
🔸Saldırganın 23 Temmuz'da da boşandığı kadının ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi https://t.co/zVNe213nTd pic.twitter.com/rpL8MOtpu2