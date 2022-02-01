Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/muglada-bir-erkek-cocuklarinin-gozu-onunde-bosandigi-kadini-ve-ailesini-bicakladi-1053330174.html
Muğla'da bir erkek, çocuklarının gözü önünde boşandığı kadını ve ailesini bıçakladı
Muğla'da bir erkek, çocuklarının gözü önünde boşandığı kadını ve ailesini bıçakladı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kişi, arka pencereden girdiği evde tartıştığı eski karısı ve ailesini çocuklarının gözü önünde bıçakladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T00:57+0300
2022-02-01T01:07+0300
türkiye
muğla
kadına şiddet
bıçak
emniyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053330119_0:64:682:448_1920x0_80_0_0_80fd526304df285cdc6efb442a9ec173.jpg
Olay, akşam saat 21.00 sıralarında İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evleri temmuz ayında boşandığı eşi tarafından kundaklandığı için üç çocuğu ile birlikte annesi ve erkek kardeşinin yanına sığınan Fatma Ö.’nün yaşadığı eve çocuklarını görme bahanesiyle arka pencereden giren eski eşi H.U., evdekiler ile tartıştı. Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı alan şahıs, aile bireylerine saldırdı. Yaralanan aile bireyleri kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı elindeki bıçağı alarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen K.‘nın (57) hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.‘nün ise yaralarının daha hafif olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.U., emniyetteki ilk ifadesinde çocuklarını görmek için arka pencereden girdiğini, eski kayınvalidesi ile tartışınca mutfak tezgahında gördüğü ekmek bıçağını alarak önce Mustafa Ö.’ye, daha sonra boşandığı eşi ve kayınvalidesine saldırdığını itiraf etti. H.U.'nun 23 Temmuz'da da eski eşinin ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi.
türkiye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053330119_0:0:682:512_1920x0_80_0_0_3d4fed228f3e691feb53dacb308c9047.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, kadına şiddet, bıçak, emniyet

Muğla'da bir erkek, çocuklarının gözü önünde boşandığı kadını ve ailesini bıçakladı

00:57 01.02.2022 (güncellendi: 01:07 01.02.2022)
© İHA / İHA-AW532433Muğla'da bir erkek, çocuklarının gözü önünde boşandığı kadını ve ailesini bıçakladı
Muğla'da bir erkek, çocuklarının gözü önünde boşandığı kadını ve ailesini bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / İHA-AW532433
Abone ol
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kişi, arka pencereden girdiği evde tartıştığı eski karısı ve ailesini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.
Olay, akşam saat 21.00 sıralarında İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evleri temmuz ayında boşandığı eşi tarafından kundaklandığı için üç çocuğu ile birlikte annesi ve erkek kardeşinin yanına sığınan Fatma Ö.’nün yaşadığı eve çocuklarını görme bahanesiyle arka pencereden giren eski eşi H.U., evdekiler ile tartıştı.

Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı alan şahıs, aile bireylerine saldırdı. Yaralanan aile bireyleri kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı elindeki bıçağı alarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen K.‘nın (57) hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.‘nün ise yaralarının daha hafif olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan H.U., emniyetteki ilk ifadesinde çocuklarını görmek için arka pencereden girdiğini, eski kayınvalidesi ile tartışınca mutfak tezgahında gördüğü ekmek bıçağını alarak önce Mustafa Ö.’ye, daha sonra boşandığı eşi ve kayınvalidesine saldırdığını itiraf etti.

H.U.'nun 23 Temmuz'da da eski eşinin ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce