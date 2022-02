https://tr.sputniknews.com/20220201/muglada-kooperatif-uyeleri-kira-alamadiklari-gerekcesiyle-kamyonlarla-benzinligin-girisini-kapadi-1053344941.html

Muğla'da kooperatif üyeleri kira alamadıkları gerekçesiyle kamyonlarla benzinliğin girişini kapadı

Muğla'da kooperatif üyeleri kira alamadıkları gerekçesiyle kamyonlarla benzinliğin girişini kapadı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, kooperatife ait benzin istasyonunun içinde bulunan işletmecilerinin kira... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T13:21+0300

2022-02-01T13:21+0300

2022-02-01T13:21+0300

türkiye

muğla

dalaman

benzinci

eylem

kooperatif

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053344817_0:0:2127:1196_1920x0_80_0_0_245b35b71d12c5ecd8b12e9096825b5c.jpg

Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Ortaca Yerbelen Mahallesi sınırları içinde Muğla-Antalya karayolu üzerinde bulunan benzin istasyonunun giriş ve çıkışlarını kamyonlarla kapattı. Kooperatif, tapusu kendilerine ait olan istasyondan uzun süredir kira almadıklarını, Ağustos ayında sözleşmenin bitmesine rağmen benzinliği işleten firmanın halen boşaltmadığı ve kendilerini muhatap almadığını iddia ettiler.Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uslu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sekizinci ayda petrol firması ile sözleşmelerinin bittiğini ve firmanın intifayı kaldırdığını belirterek, “İntifayı kaldırınca da borcum alacağım yoktur diye tapudan verdi. Burayı işleten arkadaşa geldik burayı boşalt dedik arkadaş hala direniyor. Neye göre dayanıyor, elimde sözleşme var diyor sözleşmeyi göster diyoruz gösteremiyor. Sözleşme varsa neye göre var? Kooperatiflerde Genel Kuruldan çıkarılmayan bir sözleşme geçerli değildir” dedi.Petrol istasyonunu işleten firmayı 3 ay önce mahkemeye verdiklerini belirten Ahmet Uslu, “Avukat ecrimisil çıkardı, şimdi 4'üncü ay bu parayı da ödemiyor. Belgeler burada, arkadaşa güzellikle anlatıyoruz anlamıyor. Bizde burayı kapatmaya mecbur kaldık. Şu an girişleri kapattık, bizim mülkümüz burası, tapusu her şeyi kooperatife ait. Buradaki lastikçi 12 yıldır hiç kira ödemeden duruyor. Arkadaş yönetim kurulu kararı ile güzellikle dedik ki kooperatife bir tane klima hediye et 12 yılı silelim dedik. Tamam dedi, biz burayı karşı taraftaki firmaya verdik. Sözleşmede burası ne olacak belli değil dedik. Ondan sonra seninle de sözleşme yaparız dedik buna gelmedi. Sanki kendi öz malları gibi davranıyorlar” dedi.Benzinliği işleten firma sahibine ulaşılamazken, benzinlikte lastikçilik yapan Ali Naslıca ise, “Biz buranın işletmesiyiz. Benzinliği işleten Behiç bey, "2023’e kadar sözleşmem var burada durabilirsin" dedi. Kooperatifte yeni başkan seçimleri yapılmış, şimdi bana çık diyorlar. Burası çocuk oyuncağı değil ki, burası bir işletme. Kimsenin yerinde zorla duracak da değiliz. Kanun neyse ona uyarız, kanun ne diyorsa onu yaparız. Ama kanunsuz olarak bu şekilde burası kapatılmaz. Yetkililerle gelirler evrakları getirirler biz eşyalarımızı alır çıkar gideriz. Şu anda bu arkadaşların yaptığı iş yanlış” dedi.Eylem Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.

https://tr.sputniknews.com/20220201/yemeksepetinde-dusuk-ucret-protestosu-5-bin-500-tl-net-maas-istiyoruz-1053342930.html

türkiye

muğla

dalaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, dalaman, benzinci, eylem, kooperatif