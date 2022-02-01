Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/muglada-kooperatif-uyeleri-kira-alamadiklari-gerekcesiyle-kamyonlarla-benzinligin-girisini-kapadi-1053344941.html
Muğla'da kooperatif üyeleri kira alamadıkları gerekçesiyle kamyonlarla benzinliğin girişini kapadı
Muğla'da kooperatif üyeleri kira alamadıkları gerekçesiyle kamyonlarla benzinliğin girişini kapadı
Muğla’nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, kooperatife ait benzin istasyonunun içinde bulunan işletmecilerinin kira... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:21+0300
2022-02-01T13:21+0300
türkiye
muğla
dalaman
benzinci
eylem
kooperatif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053344817_0:0:2127:1196_1920x0_80_0_0_245b35b71d12c5ecd8b12e9096825b5c.jpg
Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Ortaca Yerbelen Mahallesi sınırları içinde Muğla-Antalya karayolu üzerinde bulunan benzin istasyonunun giriş ve çıkışlarını kamyonlarla kapattı. Kooperatif, tapusu kendilerine ait olan istasyondan uzun süredir kira almadıklarını, Ağustos ayında sözleşmenin bitmesine rağmen benzinliği işleten firmanın halen boşaltmadığı ve kendilerini muhatap almadığını iddia ettiler.Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uslu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sekizinci ayda petrol firması ile sözleşmelerinin bittiğini ve firmanın intifayı kaldırdığını belirterek, “İntifayı kaldırınca da borcum alacağım yoktur diye tapudan verdi. Burayı işleten arkadaşa geldik burayı boşalt dedik arkadaş hala direniyor. Neye göre dayanıyor, elimde sözleşme var diyor sözleşmeyi göster diyoruz gösteremiyor. Sözleşme varsa neye göre var? Kooperatiflerde Genel Kuruldan çıkarılmayan bir sözleşme geçerli değildir” dedi.Petrol istasyonunu işleten firmayı 3 ay önce mahkemeye verdiklerini belirten Ahmet Uslu, “Avukat ecrimisil çıkardı, şimdi 4'üncü ay bu parayı da ödemiyor. Belgeler burada, arkadaşa güzellikle anlatıyoruz anlamıyor. Bizde burayı kapatmaya mecbur kaldık. Şu an girişleri kapattık, bizim mülkümüz burası, tapusu her şeyi kooperatife ait. Buradaki lastikçi 12 yıldır hiç kira ödemeden duruyor. Arkadaş yönetim kurulu kararı ile güzellikle dedik ki kooperatife bir tane klima hediye et 12 yılı silelim dedik. Tamam dedi, biz burayı karşı taraftaki firmaya verdik. Sözleşmede burası ne olacak belli değil dedik. Ondan sonra seninle de sözleşme yaparız dedik buna gelmedi. Sanki kendi öz malları gibi davranıyorlar” dedi.Benzinliği işleten firma sahibine ulaşılamazken, benzinlikte lastikçilik yapan Ali Naslıca ise, “Biz buranın işletmesiyiz. Benzinliği işleten Behiç bey, "2023’e kadar sözleşmem var burada durabilirsin" dedi. Kooperatifte yeni başkan seçimleri yapılmış, şimdi bana çık diyorlar. Burası çocuk oyuncağı değil ki, burası bir işletme. Kimsenin yerinde zorla duracak da değiliz. Kanun neyse ona uyarız, kanun ne diyorsa onu yaparız. Ama kanunsuz olarak bu şekilde burası kapatılmaz. Yetkililerle gelirler evrakları getirirler biz eşyalarımızı alır çıkar gideriz. Şu anda bu arkadaşların yaptığı iş yanlış” dedi.Eylem Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/yemeksepetinde-dusuk-ucret-protestosu-5-bin-500-tl-net-maas-istiyoruz-1053342930.html
türkiye
muğla
dalaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053344817_0:0:1889:1417_1920x0_80_0_0_619d387817fca2b8e5ac249ae868027c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, dalaman, benzinci, eylem, kooperatif

Muğla'da kooperatif üyeleri kira alamadıkları gerekçesiyle kamyonlarla benzinliğin girişini kapadı

13:21 01.02.2022
© İHA / METE SÖNMEZMuğla'da kooperatif üyeleri kira alamadıkları gerekçesiyle kamyonlarla benzinliğin girişini kapadı
Muğla'da kooperatif üyeleri kira alamadıkları gerekçesiyle kamyonlarla benzinliğin girişini kapadı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / METE SÖNMEZ
Abone ol
Muğla’nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, kooperatife ait benzin istasyonunun içinde bulunan işletmecilerinin kira ödemediği, sözleşmeleri olmadığı halde halen benzinliği işlettikleri gerekçesi ile benzinliğin giriş çıkışını kapattı.
Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, Ortaca Yerbelen Mahallesi sınırları içinde Muğla-Antalya karayolu üzerinde bulunan benzin istasyonunun giriş ve çıkışlarını kamyonlarla kapattı. Kooperatif, tapusu kendilerine ait olan istasyondan uzun süredir kira almadıklarını, Ağustos ayında sözleşmenin bitmesine rağmen benzinliği işleten firmanın halen boşaltmadığı ve kendilerini muhatap almadığını iddia ettiler.
Dalaman Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Uslu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sekizinci ayda petrol firması ile sözleşmelerinin bittiğini ve firmanın intifayı kaldırdığını belirterek, “İntifayı kaldırınca da borcum alacağım yoktur diye tapudan verdi. Burayı işleten arkadaşa geldik burayı boşalt dedik arkadaş hala direniyor. Neye göre dayanıyor, elimde sözleşme var diyor sözleşmeyi göster diyoruz gösteremiyor. Sözleşme varsa neye göre var? Kooperatiflerde Genel Kuruldan çıkarılmayan bir sözleşme geçerli değildir” dedi.
Petrol istasyonunu işleten firmayı 3 ay önce mahkemeye verdiklerini belirten Ahmet Uslu, “Avukat ecrimisil çıkardı, şimdi 4'üncü ay bu parayı da ödemiyor. Belgeler burada, arkadaşa güzellikle anlatıyoruz anlamıyor. Bizde burayı kapatmaya mecbur kaldık. Şu an girişleri kapattık, bizim mülkümüz burası, tapusu her şeyi kooperatife ait. Buradaki lastikçi 12 yıldır hiç kira ödemeden duruyor. Arkadaş yönetim kurulu kararı ile güzellikle dedik ki kooperatife bir tane klima hediye et 12 yılı silelim dedik. Tamam dedi, biz burayı karşı taraftaki firmaya verdik. Sözleşmede burası ne olacak belli değil dedik. Ondan sonra seninle de sözleşme yaparız dedik buna gelmedi. Sanki kendi öz malları gibi davranıyorlar” dedi.
Benzinliği işleten firma sahibine ulaşılamazken, benzinlikte lastikçilik yapan Ali Naslıca ise, “Biz buranın işletmesiyiz. Benzinliği işleten Behiç bey, "2023’e kadar sözleşmem var burada durabilirsin" dedi. Kooperatifte yeni başkan seçimleri yapılmış, şimdi bana çık diyorlar. Burası çocuk oyuncağı değil ki, burası bir işletme. Kimsenin yerinde zorla duracak da değiliz. Kanun neyse ona uyarız, kanun ne diyorsa onu yaparız. Ama kanunsuz olarak bu şekilde burası kapatılmaz. Yetkililerle gelirler evrakları getirirler biz eşyalarımızı alır çıkar gideriz. Şu anda bu arkadaşların yaptığı iş yanlış” dedi.
Eylem Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.
Yemeksepeti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
TÜRKİYE
Yemeksepeti'nde düşük ücret protestosu: '5 bin 500 TL net maaş istiyoruz'
12:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce