Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220201/munih-turkgucu-iflas-basvurusunda-bulundu-1053330670.html
Münih Türkgücü iflas başvurusunda bulundu
Münih Türkgücü iflas başvurusunda bulundu
Almanya'da Münih Türkgücü, iflas davasının açılması için mahkemeye başvurdu. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T01:21+0300
2022-02-01T01:21+0300
spor
başvuru
iflas
münih türkgücü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053330641_0:11:1200:686_1920x0_80_0_0_5cb0905242b1584935394bad9b7a72f9.jpg
Almanya 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Münih Türkgücü, kendi hakkında iflas davasının açılması için Münih yerel mahkemesine başvuruda bulundu.Münih Türkgücü Kulübünün açıklamasında, iflas davasının açılması için başvuru yapılmasına ilişkin adımın kaçınılmaz olduğu belirtildi.Kulübün üst yöneticisi Max Kothny, başvurunun mahkemeye sunulmasına kadar bu adımı önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bunda maalesef başarılı olamasak da durumu bir son olarak değil, bir fırsat olarak görmek önemli. Artık geçmişin yükleri olmadan, olası yeni ve güçlü destekçilerin yardımıyla kendimizi yeniden düzenleme olanağına sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.Açıklamada ayrıca yeni bir başlangıç yapmak istenildiğine işaret edilerek, "Hangi ligde yeni bir yapılanmanın başlayabileceği sportif ve maddi faktörlere bağlıdır" denildi.Sportif açıdan muhtemelen 9 puan çekileceği belirtilen açıklamada, uzun vadeli, istikrarlı ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir planla profesyonel ligde kalmanın veya kümeye düşüldüğünde profesyonel lige geri dönmenin mümkün olduğuna vurgu yapıldı.Açıklamada, mahkemenin Münih Türkgücü şirketine bir iflas yöneticisi atayacağı kaydedildi.Alman basınında yer alan haberlerde, Münih Türkgücü'nün 2 milyon euro eksiği bulunduğu ifade edildi.Münih Türkgücü, 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 21 puanla 18. sırada yer alıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053330641_191:0:1106:686_1920x0_80_0_0_2d4481d67709973f9f14cef60d6f2b8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
başvuru, iflas, münih türkgücü

Münih Türkgücü iflas başvurusunda bulundu

01:21 01.02.2022
© AAMünih Türkgücü
Münih Türkgücü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
Abone ol
Almanya'da Münih Türkgücü, iflas davasının açılması için mahkemeye başvurdu.
Almanya 3. Futbol Ligi'nde mücadele eden Münih Türkgücü, kendi hakkında iflas davasının açılması için Münih yerel mahkemesine başvuruda bulundu.
Münih Türkgücü Kulübünün açıklamasında, iflas davasının açılması için başvuru yapılmasına ilişkin adımın kaçınılmaz olduğu belirtildi.
Kulübün üst yöneticisi Max Kothny, başvurunun mahkemeye sunulmasına kadar bu adımı önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bunda maalesef başarılı olamasak da durumu bir son olarak değil, bir fırsat olarak görmek önemli. Artık geçmişin yükleri olmadan, olası yeni ve güçlü destekçilerin yardımıyla kendimizi yeniden düzenleme olanağına sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.
Açıklamada ayrıca yeni bir başlangıç yapmak istenildiğine işaret edilerek, "Hangi ligde yeni bir yapılanmanın başlayabileceği sportif ve maddi faktörlere bağlıdır" denildi.
Sportif açıdan muhtemelen 9 puan çekileceği belirtilen açıklamada, uzun vadeli, istikrarlı ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir planla profesyonel ligde kalmanın veya kümeye düşüldüğünde profesyonel lige geri dönmenin mümkün olduğuna vurgu yapıldı.
Açıklamada, mahkemenin Münih Türkgücü şirketine bir iflas yöneticisi atayacağı kaydedildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Münih Türkgücü'nün 2 milyon euro eksiği bulunduğu ifade edildi.
Münih Türkgücü, 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 21 puanla 18. sırada yer alıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce