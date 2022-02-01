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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/natonun-3-nakliye-ucagi-daha-ukraynaya-ucus-gerceklestirdi-1053331865.html
NATO'nun 3 nakliye uçağı daha Ukrayna'ya uçuş gerçekleştirdi
NATO'nun 3 nakliye uçağı daha Ukrayna'ya uçuş gerçekleştirdi
Hava trafiği gözlem platformlarının verilerine göre, en az 3 NATO askeri nakliye uçağı son 24 saat içinde Ukrayna’ya uçuş gerçekleştirdi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T02:56+0300
2022-02-01T02:56+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
ingiltere
nato
kanada
nakliye uçağı
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Batı menşeili hava trafiği gözlem platformlarının paylaştığı verilere göre, İngiltere’nin Brize Norton hava üssünden çıkan Airbus A400M ve Polonya’ya ait CASA C-295M askeri nakliye uçakları Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaştı.Kanada’ya ait C-17 Globemaster III ağır askeri nakliye uçağının da Ukrayna’nın Lviv kentine geldiği tespit edildi.ABD ve İngiltere’ye ait ağır nakliye uçakları, Ukrayna’ya askeri teçhizat ve silah ulaştırmak için son iki haftada en az 15 sefer gerçekleştirdi.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, bu hafta ABD’den yeni askeri nakliye uçaklarını beklediklerini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/pentagon-abdnin-rusyaya-karsi-ukraynaya-asker-sevk-etmesi-masada-degil-1053330807.html
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polonya, ukrayna, ingiltere, nato, kanada, nakliye uçağı

NATO'nun 3 nakliye uçağı daha Ukrayna'ya uçuş gerçekleştirdi

02:56 01.02.2022
© REUTERS / Marcelo del PozoAirbus A400M askeri kargo uçağı
Airbus A400M askeri kargo uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Marcelo del Pozo
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Hava trafiği gözlem platformlarının verilerine göre, en az 3 NATO askeri nakliye uçağı son 24 saat içinde Ukrayna’ya uçuş gerçekleştirdi.
Batı menşeili hava trafiği gözlem platformlarının paylaştığı verilere göre, İngiltere’nin Brize Norton hava üssünden çıkan Airbus A400M ve Polonya’ya ait CASA C-295M askeri nakliye uçakları Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaştı.
Kanada’ya ait C-17 Globemaster III ağır askeri nakliye uçağının da Ukrayna’nın Lviv kentine geldiği tespit edildi.
ABD ve İngiltere’ye ait ağır nakliye uçakları, Ukrayna’ya askeri teçhizat ve silah ulaştırmak için son iki haftada en az 15 sefer gerçekleştirdi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, bu hafta ABD’den yeni askeri nakliye uçaklarını beklediklerini açıkladı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Ukrayna krizi
Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil
01:28
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