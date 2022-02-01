https://tr.sputniknews.com/20220201/natonun-3-nakliye-ucagi-daha-ukraynaya-ucus-gerceklestirdi-1053331865.html

NATO'nun 3 nakliye uçağı daha Ukrayna'ya uçuş gerçekleştirdi

NATO'nun 3 nakliye uçağı daha Ukrayna'ya uçuş gerçekleştirdi

Hava trafiği gözlem platformlarının verilerine göre, en az 3 NATO askeri nakliye uçağı son 24 saat içinde Ukrayna’ya uçuş gerçekleştirdi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T02:56+0300

2022-02-01T02:56+0300

2022-02-01T02:56+0300

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Batı menşeili hava trafiği gözlem platformlarının paylaştığı verilere göre, İngiltere’nin Brize Norton hava üssünden çıkan Airbus A400M ve Polonya’ya ait CASA C-295M askeri nakliye uçakları Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ulaştı.Kanada’ya ait C-17 Globemaster III ağır askeri nakliye uçağının da Ukrayna’nın Lviv kentine geldiği tespit edildi.ABD ve İngiltere’ye ait ağır nakliye uçakları, Ukrayna’ya askeri teçhizat ve silah ulaştırmak için son iki haftada en az 15 sefer gerçekleştirdi.Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, bu hafta ABD’den yeni askeri nakliye uçaklarını beklediklerini açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220201/pentagon-abdnin-rusyaya-karsi-ukraynaya-asker-sevk-etmesi-masada-degil-1053330807.html

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polonya, ukrayna, ingiltere, nato, kanada, nakliye uçağı