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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/pentagon-abdnin-rusyaya-karsi-ukraynaya-asker-sevk-etmesi-masada-degil-1053330807.html
Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil
Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Ukrayna topraklarına asker göndermelerinin masada olmadığını, sadece NATO ülkelerini korumaya odaklandıklarını söyledi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T01:28+0300
2022-02-01T01:28+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
john kirby
joe biden
pentagon
asker
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu.Rusya'nın şu an Ukrayna topraklarını 'tehdit ettiği' suçlamasını yineleyen Kirby, bu bağlamda ABD'nin de Ukrayna ordusuna yardım sağlamaya devam ettiğini kaydetti.Kirby, 28 Ocak'ta Ukrayna'ya yeni bir parti silah ve mühimmat gönderdiklerini, bu sevkiyatların süreceğini ifade etti.ABD, İngiltere ve Kanada ordularına bağlı eğitim birliklerinin halen Ukrayna'da olduğunu belirten Kirby, "Başkan, (Joe Biden) Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz konusunda çok net. Bunun masada olmadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey, özellikle NATO müttefiklerimiz için, Beşinci Madde'de bahsettiğimiz gerçek güvenlik teminatlarıdır" diye konuştu.Sözcü, "Rusya'nın NATO'ya tehditlerde bulunmaya karar vermesinin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini kesin olarak anladığından emin olmak istiyoruz. "ABD, NATO müttefiklerimizi ve kıtadaki müttefiklerimize verdiğimiz taahhütlerimizi savunmak için savaşacaktır" dedi.ABD Başkanı Biden'ın 'yakın zamanda Avrupa'ya asker sevk edeceklerine' ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kirby, bahsi geçen kuvvetin daha önce teyakkuza geçirilen ve NATO Mukabele Gücünün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilecek 8 bin 500 askere ek olacağını söyledi.Kirby, bu konuda bölge ülkeleri ile istişarelerin devam ettiğini ve henüz sevkiyat talimatı almadıklarını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220129/biden-abd-askerlerini-yakin-zamanda-dogu-avrupaya-gonderecegim-1053258664.html
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rusya, ukrayna, nato, john kirby, joe biden, pentagon, asker

Pentagon: ABD'nin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker sevk etmesi masada değil

01:28 01.02.2022
© AFP 2021 / Drew AngererPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Drew Angerer
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Ukrayna topraklarına asker göndermelerinin masada olmadığını, sadece NATO ülkelerini korumaya odaklandıklarını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna krizine dair açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın şu an Ukrayna topraklarını 'tehdit ettiği' suçlamasını yineleyen Kirby, bu bağlamda ABD'nin de Ukrayna ordusuna yardım sağlamaya devam ettiğini kaydetti.
Kirby, 28 Ocak'ta Ukrayna'ya yeni bir parti silah ve mühimmat gönderdiklerini, bu sevkiyatların süreceğini ifade etti.
ABD, İngiltere ve Kanada ordularına bağlı eğitim birliklerinin halen Ukrayna'da olduğunu belirten Kirby, "Başkan, (Joe Biden) Ruslarla savaşta Amerikan birliklerini Ukrayna'ya göndermeyeceğimiz konusunda çok net. Bunun masada olmadığını açıkça belirtti. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey, özellikle NATO müttefiklerimiz için, Beşinci Madde'de bahsettiğimiz gerçek güvenlik teminatlarıdır" diye konuştu.
Sözcü, "Rusya'nın NATO'ya tehditlerde bulunmaya karar vermesinin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini kesin olarak anladığından emin olmak istiyoruz. "ABD, NATO müttefiklerimizi ve kıtadaki müttefiklerimize verdiğimiz taahhütlerimizi savunmak için savaşacaktır" dedi.
ABD Başkanı Biden'ın 'yakın zamanda Avrupa'ya asker sevk edeceklerine' ilişkin açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kirby, bahsi geçen kuvvetin daha önce teyakkuza geçirilen ve NATO Mukabele Gücünün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilecek 8 bin 500 askere ek olacağını söyledi.
Kirby, bu konuda bölge ülkeleri ile istişarelerin devam ettiğini ve henüz sevkiyat talimatı almadıklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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