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Prof. Dr. Yurdakul: Kovid-19 sonrası gelişigüzel kan sulandırıcı kullanılması sakıncalı
Prof. Dr. Yurdakul: Kovid-19 sonrası gelişigüzel kan sulandırıcı kullanılması sakıncalı
Koronavirüsü atlatan hastaların bazen doktor önerisi olmadan kan sulandırıcı kullanmaya devam ettiklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T09:28+0300
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, koronavirüsü atlatan hastaların kan sulandırıcı kullanmasına dair kritik noktalara dikkat çekti.Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, kan sulandırıcılar koronavirüs tedavisi sırasında etkili bir rol oynuyor:Kimler kan sulandırıcı kullanmalı?Prof. Dr. Selen Yurdakul, "En yeni bilgilere göre, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında, evde veya hastanede fark etmeksizin, tüm hastaların yaygın pıhtı oluşumunu önlemek amacıyla, iğne şeklinde (cilt altı enjeksiyon) kan sulandırıcı ilaç almaları, iyileşme sonrasında da özellikle pıhtı oluşumuna yatkınlığı olan hastaların kan sulandırıcı ilaç (tablet şeklinde) almaları gerekmektedir. " dedi.Yurdakul, 'Kan sulandırıcı kullanmaları gereken hastaları' ise şöyle sıraladı: 'Kullanım süresini doktora sorun'Prof. Yurdakul, kan sulandırıcının kullanım süresine ilişkin ise şunları ifade etti:
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kan, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs ilacı, koronavirüs tedbirleri , kan pıhtılaşması

Prof. Dr. Yurdakul: Kovid-19 sonrası gelişigüzel kan sulandırıcı kullanılması sakıncalı

09:28 01.02.2022 (güncellendi: 09:29 01.02.2022)
© Sputnik / , / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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Koronavirüsü atlatan hastaların bazen doktor önerisi olmadan kan sulandırıcı kullanmaya devam ettiklerini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, “Ancak bu ilaçları kimlerin, hangi dozda ve ne kadar süreyle alması gerektiği çok önemli” dedi.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, koronavirüsü atlatan hastaların kan sulandırıcı kullanmasına dair kritik noktalara dikkat çekti.
Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, kan sulandırıcılar koronavirüs tedavisi sırasında etkili bir rol oynuyor:
"Kovid-19 enfeksiyonu esas olarak akciğerleri etkiliyor olsa da, en kritik zarar yaygın pıhtı oluşumudur. Çünkü pıhtı, toplar damar ve atar damarlarda, akciğer başta olmak üzere tüm organlarda oluşabilmekte ve ölümcül seyretmektedir. Bu nedenle Kovid-19 enfeksiyonu sırasında, hastanede yatmakta olan veya evde tedavi olan hastaların tamamının kan sulandırıcı ilaç (iğne şeklinde) kullanmaları gerekir. Öte yandan hastaların iyileştikten sonra da kan sulandırıcı ilaçları kullanmalarının ne kadar gerekli olduğu ve eğer kullanacaklar ise hangi dozda ve ne kadar süre kullanmaları gerektiği merak konusudur."

Kimler kan sulandırıcı kullanmalı?

Prof. Dr. Selen Yurdakul, "En yeni bilgilere göre, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında, evde veya hastanede fark etmeksizin, tüm hastaların yaygın pıhtı oluşumunu önlemek amacıyla, iğne şeklinde (cilt altı enjeksiyon) kan sulandırıcı ilaç almaları, iyileşme sonrasında da özellikle pıhtı oluşumuna yatkınlığı olan hastaların kan sulandırıcı ilaç (tablet şeklinde) almaları gerekmektedir. " dedi.
Yurdakul, 'Kan sulandırıcı kullanmaları gereken hastaları' ise şöyle sıraladı:
Taburculuk veya iyileşme anındaki D-dimer değeri (damar içi pıhtılaşmayı gösteren ve coronavirüs hastalarının takibinde büyük önem taşıyan bir gösterge) yüksek olanlar,
Daha önce herhangi bir nedenle pıhtı oluşmuş hastalar,
Pıhtı oluşumunu kolaylaştıran genetik bir bozukluğu olanlar,
Son 5 yılda kanser geçirenler,
Yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavi görenler,
Yatağa bağımlı yaşayan ve hiç hareket edemeyen hastalar,
60 yaşından büyük hastalar.

'Kullanım süresini doktora sorun'

Prof. Yurdakul, kan sulandırıcının kullanım süresine ilişkin ise şunları ifade etti:
"Bu hastaların iyileştikten sonra en az 35 gün kan sulandırıcı tablet almaları önerilmektedir. Ancak bu ilaçların gelişigüzel kullanılması da sakıncalıdır. Kullanım süresi ve dozu her hasta için aynı değildir, dolayısıyla buna her hastanın kendi hekimi karar vermelidir."
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