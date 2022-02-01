Prof. Dr. Yurdakul: Kovid-19 sonrası gelişigüzel kan sulandırıcı kullanılması sakıncalı

"Kovid-19 enfeksiyonu esas olarak akciğerleri etkiliyor olsa da, en kritik zarar yaygın pıhtı oluşumudur. Çünkü pıhtı, toplar damar ve atar damarlarda, akciğer başta olmak üzere tüm organlarda oluşabilmekte ve ölümcül seyretmektedir. Bu nedenle Kovid-19 enfeksiyonu sırasında, hastanede yatmakta olan veya evde tedavi olan hastaların tamamının kan sulandırıcı ilaç (iğne şeklinde) kullanmaları gerekir. Öte yandan hastaların iyileştikten sonra da kan sulandırıcı ilaçları kullanmalarının ne kadar gerekli olduğu ve eğer kullanacaklar ise hangi dozda ve ne kadar süre kullanmaları gerektiği merak konusudur."