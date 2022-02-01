https://tr.sputniknews.com/20220201/putin-ve-orban-gorusmesinin-ardindan-basin-toplantisi-basladi-1053359822.html

Putin ve Orban görüşmesinin ardından basın toplantısı başladı

Putin ve Orban görüşmesinin ardından basın toplantısı başladı

Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T19:34+0300

2022-02-01T19:34+0300

2022-02-01T19:58+0300

vladimir putin

abd

viktor orban

macaristan

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Putin’in yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar:Macaristan’ın Rusya'nın Avrupa'da önemli bir ortağı olduğunu vurgulayan Putin, koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan zor duruma rağmen, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin geçen yılın ilk 11 ayında yüzde 30 artarak 5.5 milyar dolara ulaştığını söyledi.Rus lider, diğer yabancı üreticilerin aşıları için hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek Sputnik Light aşısının Macaristan’a tedarik edilmesinin planlandığını belirtti.'Orban ile Rusya’nın AB ile ilişkilerini ve Ukrayna çözüm sürecini ele aldık’“Uluslararası meseleler ele alınırken Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna değinildi" diyen Putin, şöyle devam etti:‘Rusya, ABD ve NATO'nun güvenlik garantileri konusundaki yakınlarını dikkatle inceliyor’ABD ve NATO’dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim” vurgusunu yaptı.

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vladimir putin, abd, viktor orban, macaristan