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Rizespor Başkanı Kıran: Remy 100 euroya pozitif raporu aldı
Rizespor Başkanı Kıran: Remy 100 euroya pozitif raporu aldı
Rizespor Başkanı Kıran, sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçıran Loic Remy'yi sert sözlerle eleştirdi. Kıran, "Remy, Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T13:44+0300
2022-02-01T13:56+0300
çaykur rizespor
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rapor
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Kıran, "Biz Rizelilere, gerçek Rizesporlulara hizmet etmeye çalışıyoruz. Başka takımları tutanlara hizmet etmiyoruz. Rizespor’dan kimse yolunu bulamaz, bulamayacak. Rizespor kimsenin cebine sığmaz. Kimse Rizespor’a ipotek koyamaz, kimse Rizespor’u çiftlik olarak göremez. Ben olduğum sürece bu böyle. Rizespor benden sonra ayakları üzerinde durabilsin diye alt yapısını oluşturmaya çalışıyorum" diye konuştu.‘Onlar da yavaş yavaş bu horonun içerisine girecekler’Transferler konusunda açıklamalarda bulunan Kıran, şunları söyledi:’Remy gidecek’'Remy gidecek' diyen başkan Kıran, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'Ben sakatım'. 26 gün 'Ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/rizespor-baskani-kiran-cuneyt-cakiri-hicbir-macima-istemiyorum-gitsin-avrupada-hakemlik-yapsin-1052184978.html
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çaykur rizespor, rapor, korona, pozitif

Rizespor Başkanı Kıran: Remy 100 euroya pozitif raporu aldı

13:44 01.02.2022 (güncellendi: 13:56 01.02.2022)
© AAÇaykur Rizespor'un Fransız oyuncusu Loic Remy
Çaykur Rizespor'un Fransız oyuncusu Loic Remy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
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Rizespor Başkanı Kıran, sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçıran Loic Remy'yi sert sözlerle eleştirdi. Kıran, "Remy, Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'ben sakatım' demek" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Kıran, "Biz Rizelilere, gerçek Rizesporlulara hizmet etmeye çalışıyoruz. Başka takımları tutanlara hizmet etmiyoruz. Rizespor’dan kimse yolunu bulamaz, bulamayacak. Rizespor kimsenin cebine sığmaz. Kimse Rizespor’a ipotek koyamaz, kimse Rizespor’u çiftlik olarak göremez. Ben olduğum sürece bu böyle. Rizespor benden sonra ayakları üzerinde durabilsin diye alt yapısını oluşturmaya çalışıyorum" diye konuştu.

‘Onlar da yavaş yavaş bu horonun içerisine girecekler’

Transferler konusunda açıklamalarda bulunan Kıran, şunları söyledi:
"Bizim yaptığımız transferlerden Yusuf Sarı 10 numara bir uşak, Kubilay 10 numara, Eren zaten 3.5 yıl Rize’nin suyunu içmiş. Bunların üçü de iyi transferler, iyi işlere imza atacaklar. Yusuf Sarı’yı Trabzon’dan getirmekte kolay bir iş değil. Galatasaraylı Aytaç, Malatyasporlu Semih’i isterim, Hüseyin Türkmen gündemimizde yok. Çünkü hocamıza sorduk, düşünmediğini söyledi, gündemimizden çıkardık. Emirhan Topçu benim gözbebeklerimden bir tanesi, onun gibi birkaç futbolcumuz daha var. Emirhan, Efe, Güvenç Usta, çok umutluyum. Onlar da yavaş yavaş bu horonun içerisine girecekler. Ronaldo Mendes değişik bir futbolcu, Hamza Hoca’nın da onunla ilgili çok beklentisi var, sahalara döndü, ben de çok merak ediyorum, iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Bolasie takımda kalmak istiyor, çok çalışıyor. İkinci yarıda değişik bir Bolasie izleyeceğiz, çok umutluyum."

’Remy gidecek’

'Remy gidecek' diyen başkan Kıran, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'Ben sakatım'. 26 gün 'Ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır'ı hiçbir maçıma istemiyorum, gitsin Avrupa'da hakemlik yapsın
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