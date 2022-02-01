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Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça tarihi eser ele geçirildi
Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça tarihi eser ele geçirildi
Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemine ait altın ve gümüş sikkelerin de bulunduğu toplam 618 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T22:53+0300
2022-02-01T22:56+0300
yaşam
kayseri
tarihi eser
bizans dönemi
roma
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yaşayan T.Ö.'nün evinde Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser bulundurduğu ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 603'ü altın ve gümüş sikke, antika tabanca, kalkan, kılıç, 8 vazo, 2 mühür, insan ve hayvan heykeli olmak üzere toplam 618 eser bulundu.Olayla ilgili ev sahibi T.Ö. ' Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Evde ele geçirilen tarihi eserlerin değerinin 500 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheli T.Ö. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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kayseri, tarihi eser, bizans dönemi, roma

Roma ve Bizans dönemine ait 618 parça tarihi eser ele geçirildi

22:53 01.02.2022 (güncellendi: 22:56 01.02.2022)
© DHATarihi eser
Tarihi eser - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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Kayseri'de, Roma ve Bizans dönemine ait altın ve gümüş sikkelerin de bulunduğu toplam 618 parça tarihi eser ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yaşayan T.Ö.'nün evinde Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser bulundurduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen polis ekipleri şüpheli adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 603'ü altın ve gümüş sikke, antika tabanca, kalkan, kılıç, 8 vazo, 2 mühür, insan ve hayvan heykeli olmak üzere toplam 618 eser bulundu.
Olayla ilgili ev sahibi T.Ö. ' Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Evde ele geçirilen tarihi eserlerin değerinin 500 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheli T.Ö. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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