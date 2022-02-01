DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rus İl-76 uçağı, Afganistan’daki terk edilmiş hayvanları tahliye etti
© Sputnik/
ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’de kalan yaklaşık 300 hayvan Rus İl-76 uçağıyla Kanada’ya gitmek üzere tahliye etti.
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden aylar sonra 156 köpek ve 133 köpek, Rus Aviacon Zitotrans şirketine ait İl-76 uçağıyla Kanada’nın Vancouver kentine götürülmek üzere tahliye edildi.
Tahliye faaliyetini organize eden Kabil Küçük Hayvan Kurtarma Ekibi’nden (KSAR) Charlotte Maxwell-Jones, “İlyuşin 76-TD uçağı tam bir canavar, kışın ortasında Sibirya’ya uçmak için geliştirilmiş, bu nedenle kış hava koşullarında herhangi bir gecikme veya aksaklık olmasını beklemiyoruz” dedi.
300 dogs and cats from the Kabul Small Animal Rescue #KSAR are back in the air on their way from Kabul to Vancouver. They'll make one more tech stop in Reykjavik before making their way to @yvrairport. https://t.co/C3sQ4WxF8J pic.twitter.com/SwfpESlsGx— Flightradar24 (@flightradar24) January 31, 2022
Maxwell-Jones’a göre, RA-76502 kuyruk numaralı uçak, pazar günü Kabil’den hareket etti, Britanya Kolumbiyası’nda durmadan evvel Türkiye ve İzlanda’da mola verdi. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle asıl uçuş planında da değişikliğe gidildi.
Diğer yandan başta hayvanların ABD’ye götürülmesi planlanıyordu, ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, (CDC) Afganistan’ı köpek ithalatı bakımından yüksek riskli ülkeler listesine eklemişti.
Success is amazing people & organizations able to pivot over and over again to make what seemed impossible super “pawsible” #KSAR to every supporter in Vancouver,the USA, and around the world @SPCAINT @thankdogiamout @MarleysMutts @Raincoast250 @WarPawsIraq @NoPawLeftBehind pic.twitter.com/VgzlzIBrGL— Thank Dog I Am Out Dog Rescue Society (@thankdogiamout) January 31, 2022
ABD’li ve Batılı diğer ülkelerden birçok diplomat ve personel ağustos ayında, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil’den ayrılırken, yanlarında götüremedikleri hayvanlarını KSAR’a bırakmıştı.
ABD ordusunun kullandığı 50 civarı köpek de Kabil Havalimanı’nda bırakılmıştı. Ancak ABD Savunma Bakanları köpeklerin kafeslerinden çıkarılıp KSAR’a teslim edildiğinde ısrar etmişti.
Tahliyenin ardından yaklaşık 80 evcil hayvan aileleriyle yeniden kavuşacak. Geri kanalarsa Vancouver’da sahiplendirilecek.