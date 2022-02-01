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https://tr.sputniknews.com/20220201/rus-il-76-ucagi-afganistandaki-terk-edilmis-hayvanlari-tahliye-etti-1053353552.html
Rus İl-76 uçağı, Afganistan’daki terk edilmiş hayvanları tahliye etti
Rus İl-76 uçağı, Afganistan’daki terk edilmiş hayvanları tahliye etti
ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’de kalan yaklaşık 300 hayvan Rus İl-76 uçağıyla Kanada’ya gitmek üzere tahliye etti. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T16:19+0300
2022-02-01T16:19+0300
dünya
rusya
afganistan
köpek
evcil hayvan
afgan
tahliye
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden aylar sonra 156 köpek ve 133 köpek, Rus Aviacon Zitotrans şirketine ait İl-76 uçağıyla Kanada’nın Vancouver kentine götürülmek üzere tahliye edildi.Tahliye faaliyetini organize eden Kabil Küçük Hayvan Kurtarma Ekibi’nden (KSAR) Charlotte Maxwell-Jones, “İlyuşin 76-TD uçağı tam bir canavar, kışın ortasında Sibirya’ya uçmak için geliştirilmiş, bu nedenle kış hava koşullarında herhangi bir gecikme veya aksaklık olmasını beklemiyoruz” dedi.Maxwell-Jones’a göre, RA-76502 kuyruk numaralı uçak, pazar günü Kabil’den hareket etti, Britanya Kolumbiyası’nda durmadan evvel Türkiye ve İzlanda’da mola verdi. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle asıl uçuş planında da değişikliğe gidildi.Diğer yandan başta hayvanların ABD’ye götürülmesi planlanıyordu, ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, (CDC) Afganistan’ı köpek ithalatı bakımından yüksek riskli ülkeler listesine eklemişti.ABD’li ve Batılı diğer ülkelerden birçok diplomat ve personel ağustos ayında, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil’den ayrılırken, yanlarında götüremedikleri hayvanlarını KSAR’a bırakmıştı.ABD ordusunun kullandığı 50 civarı köpek de Kabil Havalimanı’nda bırakılmıştı. Ancak ABD Savunma Bakanları köpeklerin kafeslerinden çıkarılıp KSAR’a teslim edildiğinde ısrar etmişti.Tahliyenin ardından yaklaşık 80 evcil hayvan aileleriyle yeniden kavuşacak. Geri kanalarsa Vancouver’da sahiplendirilecek.
rusya
afganistan
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rusya, afganistan, köpek, evcil hayvan, afgan, tahliye, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Rus İl-76 uçağı, Afganistan’daki terk edilmiş hayvanları tahliye etti

16:19 01.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Afganistan
Rusya- Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Sputnik
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ABD’nin güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’ın başkenti Kabil’de kalan yaklaşık 300 hayvan Rus İl-76 uçağıyla Kanada’ya gitmek üzere tahliye etti.
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden aylar sonra 156 köpek ve 133 köpek, Rus Aviacon Zitotrans şirketine ait İl-76 uçağıyla Kanada’nın Vancouver kentine götürülmek üzere tahliye edildi.
Tahliye faaliyetini organize eden Kabil Küçük Hayvan Kurtarma Ekibi’nden (KSAR) Charlotte Maxwell-Jones, “İlyuşin 76-TD uçağı tam bir canavar, kışın ortasında Sibirya’ya uçmak için geliştirilmiş, bu nedenle kış hava koşullarında herhangi bir gecikme veya aksaklık olmasını beklemiyoruz” dedi.
Maxwell-Jones’a göre, RA-76502 kuyruk numaralı uçak, pazar günü Kabil’den hareket etti, Britanya Kolumbiyası’nda durmadan evvel Türkiye ve İzlanda’da mola verdi. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle asıl uçuş planında da değişikliğe gidildi.
Diğer yandan başta hayvanların ABD’ye götürülmesi planlanıyordu, ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, (CDC) Afganistan’ı köpek ithalatı bakımından yüksek riskli ülkeler listesine eklemişti.
ABD’li ve Batılı diğer ülkelerden birçok diplomat ve personel ağustos ayında, Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil’den ayrılırken, yanlarında götüremedikleri hayvanlarını KSAR’a bırakmıştı.
ABD ordusunun kullandığı 50 civarı köpek de Kabil Havalimanı’nda bırakılmıştı. Ancak ABD Savunma Bakanları köpeklerin kafeslerinden çıkarılıp KSAR’a teslim edildiğinde ısrar etmişti.
Tahliyenin ardından yaklaşık 80 evcil hayvan aileleriyle yeniden kavuşacak. Geri kanalarsa Vancouver’da sahiplendirilecek.
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