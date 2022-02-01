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https://tr.sputniknews.com/20220201/rusya-belarus-ile-ortak-tatbikat-kapsaminda-dogudaki-birliklerini-10-bin-kilometre-oteye-aktardi-1053353086.html
Rusya, Belarus ile ortak tatbikat kapsamında doğudaki birliklerini 10 bin kilometre öteye aktardı
Rusya, Belarus ile ortak tatbikat kapsamında doğudaki birliklerini 10 bin kilometre öteye aktardı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Doğu Askeri Bölgesi’nde görevli ordu birliklerinin (Rusya-Belarus) Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi çerçevesinde 10 bin... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T15:57+0300
2022-02-01T15:59+0300
belarus
dünya
rusya
ortak tatbikat
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, telekonferans yoluyla yapılan toplantıda Doğu Askeri Bölgesi’nde görevli ordu birliklerinin (Rusya-Belarus) Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi çerçevesinde 10 bin kilometrelik bir mesafeye aktarıldığını söyledi.Orgeneral Şoygu, “Rusya ve Belarus devlet başkanlarının kararı uyarınca, Birlik Devletinin tepki kuvvetlerinin denetimi gerçekleştiriliyor. Rus Silahlı Kuvvetleri'nden Doğu Askeri Bölgesi'nin askeri komuta ve kontrol organları ve askeri birlikleri devreye alınmış durumda. Şu anda denetimin ilk aşaması devam ediyor. Havacılık ve hava savunma birlikleri dahil olmak üzere ordu birlikleri, on bin kilometreye kadar bir mesafeye aktarıldı” diye konuştu.Şoygu ayrıca şu anda ‘Belarus ve Rusya Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi çerçevesinde devlete ait ve askeri tesislerin, sınır hava sahasının güvenliği ve savunmasının organize edildiğini’ sözlerine ekledi.Rusya ordusunun Belarus ordusuyla birlikte başladığı, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabı devam ediyor.Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta, asker ve subayların dış saldırıları önleme ve terörle mücadele operasyonlarını icra edeceği 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220129/rusya-birlik-kararliligi-2022-tatbikati-icin-belarusa-pantsir-s-fuze-sistemleri-gonderdi-1053262050.html
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belarus, rusya, ortak tatbikat

Rusya, Belarus ile ortak tatbikat kapsamında doğudaki birliklerini 10 bin kilometre öteye aktardı

15:57 01.02.2022 (güncellendi: 15:59 01.02.2022)
© SputnikRusya, Belarus, ortak askeri tatbikat
Rusya, Belarus, ortak askeri tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Doğu Askeri Bölgesi’nde görevli ordu birliklerinin (Rusya-Belarus) Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi çerçevesinde 10 bin kilometrelik bir mesafeye aktarıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, telekonferans yoluyla yapılan toplantıda Doğu Askeri Bölgesi’nde görevli ordu birliklerinin (Rusya-Belarus) Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi çerçevesinde 10 bin kilometrelik bir mesafeye aktarıldığını söyledi.
Orgeneral Şoygu, “Rusya ve Belarus devlet başkanlarının kararı uyarınca, Birlik Devletinin tepki kuvvetlerinin denetimi gerçekleştiriliyor. Rus Silahlı Kuvvetleri'nden Doğu Askeri Bölgesi'nin askeri komuta ve kontrol organları ve askeri birlikleri devreye alınmış durumda. Şu anda denetimin ilk aşaması devam ediyor. Havacılık ve hava savunma birlikleri dahil olmak üzere ordu birlikleri, on bin kilometreye kadar bir mesafeye aktarıldı” diye konuştu.
Şoygu ayrıca şu anda ‘Belarus ve Rusya Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi çerçevesinde devlete ait ve askeri tesislerin, sınır hava sahasının güvenliği ve savunmasının organize edildiğini’ sözlerine ekledi.
Rusya ordusunun Belarus ordusuyla birlikte başladığı, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabı devam ediyor.
Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta, asker ve subayların dış saldırıları önleme ve terörle mücadele operasyonlarını icra edeceği 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü yapılacak.
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