https://tr.sputniknews.com/20220201/rusya-lideri-putin-ve-italya-basbakani-draghi-ukraynayi-gorustu-1053355565.html

Rusya lideri Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna’yı görüştü

Rusya lideri Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna’yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, İtalya Başbakanı Draghi ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmanın çözümüne ilişkin yükümlülüklerini... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T17:21+0300

2022-02-01T17:21+0300

2022-02-01T17:26+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

italya

mario draghi

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Kremlin’in açıklamasına göre, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mario Draghi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Açıklamada, “Mario Draghi’nin Ukrayna etrafındaki gelişmelerle ilgili dile getirdiği endişe bağlamında, Vladimir Putin, başta Ukrayna içi çatışmanın çözümünün siyasi yönü olmak üzere üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınan Kiev’in eylemlerini değerlendirdi” ifadesine yer verildi. Putin, Kiev'in Minsk anlaşmasını yerine getirme yönünde somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. ‘Rusya, doğalgazı istikrarlı bir şekilde arz etmeye devam edecek’ Görüşmede, Rusya’nın güvenliği için uzun vadeli ve hukuki olarak bağlayıcı olan garantilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Vladimir Putin, Rusya’nın bu konudaki temel yaklaşımlarını anlatarak en üst düzeyde imzalanan AGİT belgelerinde yer alan güvenliğin bölünmezliği temel ilkesine uyulmasının önemini vurguladı.” Görüşmede ayrıca başta ticaret ve enerji işbirliği olmak üzere ikili konular da değerlendirildi. Rus lider, Rus doğalgazın İtalya'ya istikrarlı tedarikini sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu teyit etti ve önde gelen İtalyan girişimcilerle yaptığı son video konferans toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki liderin, karşılıklı yarar sağlayan Rus-İtalyan ilişkilerinin geliştirilmesi adına diyaloğu sürdürme kararı aldığı ifade edildi. İtalya: Draghi, Putin’le görüşmede Ukrayna etrafındaki gerilimi azaltma çağrısında bulundu İtalya Bakanlar Kabinesi Ofisi, Başbakan Draghi’nin Putin’le telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, “Görüşmenin ana konuları Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerdi” ifadesine yer verildi. Drahgi’nin, 'krizin ağırlaşması ciddi sonuçlara yol açabileceğinden gerilimi azaltmanın önemini vurguladığı' aktarıldı.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, italya, mario draghi