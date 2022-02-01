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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220201/rusya-lideri-putin-ve-italya-basbakani-draghi-ukraynayi-gorustu-1053355565.html
Rusya lideri Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna’yı görüştü
Rusya lideri Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna’yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, İtalya Başbakanı Draghi ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmanın çözümüne ilişkin yükümlülüklerini... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T17:21+0300
2022-02-01T17:26+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
italya
mario draghi
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Kremlin’in açıklamasına göre, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mario Draghi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Açıklamada, “Mario Draghi’nin Ukrayna etrafındaki gelişmelerle ilgili dile getirdiği endişe bağlamında, Vladimir Putin, başta Ukrayna içi çatışmanın çözümünün siyasi yönü olmak üzere üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınan Kiev’in eylemlerini değerlendirdi” ifadesine yer verildi. Putin, Kiev'in Minsk anlaşmasını yerine getirme yönünde somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi. ‘Rusya, doğalgazı istikrarlı bir şekilde arz etmeye devam edecek’ Görüşmede, Rusya’nın güvenliği için uzun vadeli ve hukuki olarak bağlayıcı olan garantilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Vladimir Putin, Rusya’nın bu konudaki temel yaklaşımlarını anlatarak en üst düzeyde imzalanan AGİT belgelerinde yer alan güvenliğin bölünmezliği temel ilkesine uyulmasının önemini vurguladı.” Görüşmede ayrıca başta ticaret ve enerji işbirliği olmak üzere ikili konular da değerlendirildi. Rus lider, Rus doğalgazın İtalya'ya istikrarlı tedarikini sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu teyit etti ve önde gelen İtalyan girişimcilerle yaptığı son video konferans toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki liderin, karşılıklı yarar sağlayan Rus-İtalyan ilişkilerinin geliştirilmesi adına diyaloğu sürdürme kararı aldığı ifade edildi. İtalya: Draghi, Putin’le görüşmede Ukrayna etrafındaki gerilimi azaltma çağrısında bulundu İtalya Bakanlar Kabinesi Ofisi, Başbakan Draghi’nin Putin’le telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, “Görüşmenin ana konuları Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerdi” ifadesine yer verildi. Drahgi’nin, 'krizin ağırlaşması ciddi sonuçlara yol açabileceğinden gerilimi azaltmanın önemini vurguladığı' aktarıldı.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, italya, mario draghi

Rusya lideri Putin ve İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna’yı görüştü

17:21 01.02.2022 (güncellendi: 17:26 01.02.2022)
© Fotoğraf : Rusya Devlet Başkanlığı Basın ve Bilgi OfisiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - telefon
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : Rusya Devlet Başkanlığı Basın ve Bilgi Ofisi
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in, İtalya Başbakanı Draghi ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmanın çözümüne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek istemeyen Kiev yönetiminin eylemlerini değerlendirdiği belirtildi.
Kremlin’in açıklamasına göre, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Mario Draghi arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Açıklamada, “Mario Draghi’nin Ukrayna etrafındaki gelişmelerle ilgili dile getirdiği endişe bağlamında, Vladimir Putin, başta Ukrayna içi çatışmanın çözümünün siyasi yönü olmak üzere üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınan Kiev’in eylemlerini değerlendirdi” ifadesine yer verildi.
Putin, Kiev'in Minsk anlaşmasını yerine getirme yönünde somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

‘Rusya, doğalgazı istikrarlı bir şekilde arz etmeye devam edecek’

Görüşmede, Rusya’nın güvenliği için uzun vadeli ve hukuki olarak bağlayıcı olan garantilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Vladimir Putin, Rusya’nın bu konudaki temel yaklaşımlarını anlatarak en üst düzeyde imzalanan AGİT belgelerinde yer alan güvenliğin bölünmezliği temel ilkesine uyulmasının önemini vurguladı.”
Görüşmede ayrıca başta ticaret ve enerji işbirliği olmak üzere ikili konular da değerlendirildi. Rus lider, Rus doğalgazın İtalya'ya istikrarlı tedarikini sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu teyit etti ve önde gelen İtalyan girişimcilerle yaptığı son video konferans toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki liderin, karşılıklı yarar sağlayan Rus-İtalyan ilişkilerinin geliştirilmesi adına diyaloğu sürdürme kararı aldığı ifade edildi.

İtalya: Draghi, Putin’le görüşmede Ukrayna etrafındaki gerilimi azaltma çağrısında bulundu

İtalya Bakanlar Kabinesi Ofisi, Başbakan Draghi’nin Putin’le telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, “Görüşmenin ana konuları Ukrayna krizi ve ikili ilişkilerdi” ifadesine yer verildi. Drahgi’nin, 'krizin ağırlaşması ciddi sonuçlara yol açabileceğinden gerilimi azaltmanın önemini vurguladığı' aktarıldı.
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