https://tr.sputniknews.com/20220201/rusyada-isverenlere-azami-sayida-isciyi-uzaktan-calistirmalari-tavsiye-edildi-1053367800.html
Rusya'da işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırmaları tavsiye edildi
Rusya'da işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırmaları tavsiye edildi
Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının hızla artması sebebiyle, işverenlere mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi evden... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:59+0300
2022-02-01T23:59+0300
2022-02-01T23:59+0300
dünya
rusya
tasarı
rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
uzaktan çalışma
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Rusya Sosyal ve Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi Üçlü Komisyonu'nun, 28 Ocak'ta düzenlediği toplantıda, işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırma tavsiyesini içeren kararı kabul ettiği bildirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kuruluşların, işveren ve çalışanların imkanlarına bağlı olarak uzaktan çalıştırılacak işçi sayısını bağımsız olarak belirleyecekleri kaydedildi.Bir işçinin evden çalıştırılmasının, yaptığı işin hacmi azalmadığı sürece ücretinin düşürülmesi için sebep olmadığı vurgulanan açıklamada, uzaktan çalışmayla ilgili tüm sorunların, Rusya İş Kanunu tarafından düzenlendiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, ilgili düzenlemelerin 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı.Halihazırda Rusya’ya yaklaşık 3 milyon kişi uzaktan çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/rusyada-ilk-kez-110-binden-fazla-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1053268971.html
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rusya, tasarı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, uzaktan çalışma
Rusya'da işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırmaları tavsiye edildi
Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının hızla artması sebebiyle, işverenlere mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi evden çalıştırılmasının tavsiye edildiğini duyurdu.
Rusya Sosyal ve Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi Üçlü Komisyonu'nun, 28 Ocak'ta düzenlediği toplantıda, işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırma tavsiyesini içeren kararı kabul ettiği bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kuruluşların, işveren ve çalışanların imkanlarına bağlı olarak uzaktan çalıştırılacak işçi sayısını bağımsız olarak belirleyecekleri kaydedildi.
Bir işçinin evden çalıştırılmasının, yaptığı işin hacmi azalmadığı sürece ücretinin düşürülmesi için sebep olmadığı vurgulanan açıklamada, uzaktan çalışmayla ilgili tüm sorunların, Rusya İş Kanunu tarafından düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ilgili düzenlemelerin 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı.
Halihazırda Rusya’ya yaklaşık 3 milyon kişi uzaktan çalışıyor.