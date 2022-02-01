https://tr.sputniknews.com/20220201/rusyada-isverenlere-azami-sayida-isciyi-uzaktan-calistirmalari-tavsiye-edildi-1053367800.html

Rusya'da işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırmaları tavsiye edildi

Rusya'da işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırmaları tavsiye edildi

Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının hızla artması sebebiyle, işverenlere mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi evden... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T23:59+0300

2022-02-01T23:59+0300

2022-02-01T23:59+0300

dünya

rusya

tasarı

rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

uzaktan çalışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1044509587_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_53aa6a5fece08240709368db1d13688b.jpg

Rusya Sosyal ve Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi Üçlü Komisyonu'nun, 28 Ocak'ta düzenlediği toplantıda, işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırma tavsiyesini içeren kararı kabul ettiği bildirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kuruluşların, işveren ve çalışanların imkanlarına bağlı olarak uzaktan çalıştırılacak işçi sayısını bağımsız olarak belirleyecekleri kaydedildi.Bir işçinin evden çalıştırılmasının, yaptığı işin hacmi azalmadığı sürece ücretinin düşürülmesi için sebep olmadığı vurgulanan açıklamada, uzaktan çalışmayla ilgili tüm sorunların, Rusya İş Kanunu tarafından düzenlendiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, ilgili düzenlemelerin 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı.Halihazırda Rusya’ya yaklaşık 3 milyon kişi uzaktan çalışıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220129/rusyada-ilk-kez-110-binden-fazla-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1053268971.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, tasarı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, uzaktan çalışma