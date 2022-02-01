Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/rusyada-isverenlere-azami-sayida-isciyi-uzaktan-calistirmalari-tavsiye-edildi-1053367800.html
Rusya'da işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırmaları tavsiye edildi
Rusya'da işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırmaları tavsiye edildi
Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının hızla artması sebebiyle, işverenlere mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi evden... 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T23:59+0300
2022-02-01T23:59+0300
dünya
rusya
tasarı
rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
uzaktan çalışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1044509587_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_53aa6a5fece08240709368db1d13688b.jpg
Rusya Sosyal ve Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi Üçlü Komisyonu'nun, 28 Ocak'ta düzenlediği toplantıda, işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırma tavsiyesini içeren kararı kabul ettiği bildirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kuruluşların, işveren ve çalışanların imkanlarına bağlı olarak uzaktan çalıştırılacak işçi sayısını bağımsız olarak belirleyecekleri kaydedildi.Bir işçinin evden çalıştırılmasının, yaptığı işin hacmi azalmadığı sürece ücretinin düşürülmesi için sebep olmadığı vurgulanan açıklamada, uzaktan çalışmayla ilgili tüm sorunların, Rusya İş Kanunu tarafından düzenlendiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, ilgili düzenlemelerin 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı.Halihazırda Rusya’ya yaklaşık 3 milyon kişi uzaktan çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/rusyada-ilk-kez-110-binden-fazla-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1053268971.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/1044509587_277:0:1485:906_1920x0_80_0_0_761f608e0e0f4c2f0761d477203f143e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, tasarı, rusya çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, uzaktan çalışma

Rusya'da işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırmaları tavsiye edildi

23:59 01.02.2022
© AAKlavye, çalışma, evden çalışma
Klavye, çalışma, evden çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© AA
Abone ol
Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede koronavirüs vaka sayısının hızla artması sebebiyle, işverenlere mümkün olduğunca çok sayıda işçiyi evden çalıştırılmasının tavsiye edildiğini duyurdu.
Rusya Sosyal ve Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi Üçlü Komisyonu'nun, 28 Ocak'ta düzenlediği toplantıda, işverenlere azami sayıda işçiyi uzaktan çalıştırma tavsiyesini içeren kararı kabul ettiği bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kuruluşların, işveren ve çalışanların imkanlarına bağlı olarak uzaktan çalıştırılacak işçi sayısını bağımsız olarak belirleyecekleri kaydedildi.
Bir işçinin evden çalıştırılmasının, yaptığı işin hacmi azalmadığı sürece ücretinin düşürülmesi için sebep olmadığı vurgulanan açıklamada, uzaktan çalışmayla ilgili tüm sorunların, Rusya İş Kanunu tarafından düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ilgili düzenlemelerin 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatıldı.
Halihazırda Rusya’ya yaklaşık 3 milyon kişi uzaktan çalışıyor.
Moskova - Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
KORONAVİRÜS
Rusya'da ilk kez 110 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
29 Ocak, 20:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce