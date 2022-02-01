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Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T01:08+0300
2022-02-01T01:08+0300
2022-02-01T01:08+0300
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 86 yaşındaki babaannesi Fatma Koca, Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.Fatma Koca'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kulu'da toprağa verilecek.Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.
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konya, kulu, fahrettin koca, babaanne, fatma koca
Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca'nın 86 yaşındaki babaannesi Fatma Koca, Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.
Fatma Koca'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kulu'da toprağa verilecek.
Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.