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Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
konya
kulu
fahrettin koca
babaanne
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 86 yaşındaki babaannesi Fatma Koca, Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.Fatma Koca'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kulu'da toprağa verilecek.Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.
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konya, kulu, fahrettin koca, babaanne, fatma koca

Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti

01:08 01.02.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 86 yaşındaki babaannesi Fatma Koca, Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.
Fatma Koca'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kulu'da toprağa verilecek.
Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.
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