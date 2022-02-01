https://tr.sputniknews.com/20220201/sampiyonlar-ligi-pizzasi-mahkemelik-oldu-uefa-telif-hakki-davasi-acti-1053338908.html

'Şampiyonlar Ligi pizzası' mahkemelik oldu: UEFA, telif hakkı davası açtı

'Şampiyonlar Ligi pizzası' mahkemelik oldu: UEFA, telif hakkı davası açtı

UEFA'nın, Almanya'daki bir pizzacının menüsünde bulunan 'Şampiyonlar Ligi' pizzası için telif hakları davası açtığı iddia edildi. Restoran sahibi bu haberi... 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T11:48+0300

2022-02-01T11:48+0300

2022-02-01T11:52+0300

spor

almanya

uefa şampiyonlar ligi

dava

pizza

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UEFA, Almanya'daki bir pizzacının menüsünde bulunan 'Şampiyonlar Ligi' menüsü için mahkemeye gitti.Ajansspor’un Bild'den aktardığı habere göre, Pizza Wolke (Bulut Pizza) ismindeki restoranın menüsünde bulunan Şampiyonlar Ligi isimli bir pizza sunulduğunu tespit eden UEFA hukukçuları, isim haklarının ihlal edildiği iddiasıyla restorana telif hakkı davası açtı.‘Ciddi olamazsınız, bakalım işi nereye kadar götürecekler’Dava ile ilgili dokümanı Instagram hesabında yayınlayan restoranın sahibi "Çok yaşasın Şampiyonlar Ligi pizzası. Kendimi onurlandırılmış hissediyorum. Herhalde pizzacılar arasında kimse Şampiyonlar Ligi pizzasının sorun yaratacağını düşünmemiştir. Ciddi olamazsınız. Bakalım UEFA işi nereye kadar götürecek. Dünyanın en şahane pizzasını gelin alın" diyerek eğlenceli bir mesaj yayımladı.UEFA, Şampiyonlar Ligi markasını tüm dünyada koruma altına almış durumda. Başka sporlarda aynı ismi kullanacak organizasyonlar UEFA'dan izin almak zorunda.

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almanya, uefa şampiyonlar ligi, dava, pizza