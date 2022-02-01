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Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T14:01+0300
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türkiye
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tapu
ekonomi
şile
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.Belirlenen adreslere dün sabah yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Adreslerdeki aramalarda da çok sayıda doküman ele geçirildi.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Soruşturma kapsamında geçen yıl ekim ayında yapılan ilk operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 82'si yakalanmış, 32'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/rehabilitasyon-merkezleri-uzerinden-rusvet-havuzu-iddiasi-en-az-60-milyonluk-vurgun-yapildi-1053346566.html
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istanbul, tapu, ekonomi, şile, rüşvet

Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

14:01 01.02.2022
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL, para
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere dün sabah yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Adreslerdeki aramalarda da çok sayıda doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında geçen yıl ekim ayında yapılan ilk operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 82'si yakalanmış, 32'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
boş sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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