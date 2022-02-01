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Silivri sahilinde ceset bulundu
Silivri sahilinde ceset bulundu
Silivri'de 60 yaşındaki Cemal Kovan'ın cansız bedeni sahilde bulundu. Kovan'ın ölüm nedeni araştırılıyor. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T14:16+0300
2022-02-01T14:16+0300
türkiye
silivri
sahil
kayıp
ceset
yaşlı
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Silivri'de sahil boyunda hareketsiz halde yatan kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cemal Kovan'ın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/cesedi-metruk-binada-bulunan-kadinin-annesi-asabiydi-nisanliyken-de-kizima-kufur-hakaret-ediyordu-1053264467.html
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silivri, sahil, kayıp, ceset, yaşlı

Silivri sahilinde ceset bulundu

14:16 01.02.2022
© DHASilivri sahilinde ceset bulundu
Silivri sahilinde ceset bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© DHA
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Silivri'de 60 yaşındaki Cemal Kovan'ın cansız bedeni sahilde bulundu. Kovan'ın ölüm nedeni araştırılıyor.
Silivri'de sahil boyunda hareketsiz halde yatan kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı.
Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cemal Kovan'ın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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