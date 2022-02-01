https://tr.sputniknews.com/20220201/silivri-sahilinde-ceset-bulundu-1053348162.html

Silivri sahilinde ceset bulundu

Silivri sahilinde ceset bulundu

Silivri'de 60 yaşındaki Cemal Kovan'ın cansız bedeni sahilde bulundu. Kovan'ın ölüm nedeni araştırılıyor. 01.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-01T14:16+0300

2022-02-01T14:16+0300

2022-02-01T14:16+0300

türkiye

silivri

sahil

kayıp

ceset

yaşlı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053348342_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_021469bb8c965a75fb5cc5254a942550.jpg

Silivri'de sahil boyunda hareketsiz halde yatan kişiyi görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cemal Kovan'ın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220129/cesedi-metruk-binada-bulunan-kadinin-annesi-asabiydi-nisanliyken-de-kizima-kufur-hakaret-ediyordu-1053264467.html

türkiye

silivri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

silivri, sahil, kayıp, ceset, yaşlı